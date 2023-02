Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 17 Febbraio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Venerdì 17 Febbraio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 17 Febbraio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 17 Febbraio.



I Migliori Film Stasera in TV, Venerdì 17 Febbraio 2023

Non ti presento i miei - alle 21.10 su Rai Movie (Commedia, Drammatico, Sentimentale, 2020, durata: 102 Min)

Un film di Clea DuVall, con Kristen Stewart, Mackenzie Davis, Alison Brie, Dan Levy, Aubrey Plaza, Mary Steenburgen, Jake McDorman, Victor Garber, Sarayu Blue, Ana Gasteyer e Caroline Harris.



Non ti presento i miei: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Non ti presento i miei : Il film racconta la storia di Abby e Harper, una coppia gay che si ritrova a trascorrere le festività natalizie con la famiglia della seconda. Abby vuole approfittare di questo momento familiare per fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata, durante la cena di Natale.

Quando Harper le rivela che la sua famiglia non sa che lei è lesbica e che ha tenuto segreta la sua relazione, Abby, sconvolta da questa scoperta, inizia a chiedersi se conosce veramente la donna che crede di amare. Mentre cerca di far chiarezza nella loro coppia, Abby si vede costretta a dissimulare i suoi sentimenti per Harper davanti ai genitori della ragazza per non rischiare di rovinare il Natale all'intera famiglia...

John Wick - alle 21.20 su Italia 1 (Thriller, Azione, 2014, durata: 101 Min)

Un film di David Leitch e Chad Stahelski, con Keanu Reeves, Willem Dafoe, Adrianne Palicki, Alfie Allen, Bridget Moynahan, Jason Isaacs, Dean Winters, Lance Reddick, David Patrick Kelly e Kevin Nash.



John Wick: Il Trailer ufficiale in italiano - HD



Trama del Film John Wick : John Wick, dopo aver perso sua moglie Helen a causa di una malattia terminale, vede recapitarsi alla porta un cucciolo di beagle di nome Daisy. L'animale è l'ultimo dono della sua amata, accompagnato da un biglietto che lo esorta a non scordare mai come si fa ad amare.

Tempo dopo, John sta facendo il solito giro in macchina con la sua ormai inseparabile cagnolina e incontra in una stazione di benzina un trio di gangster russi. Il leader Iosef insiste per comprare la sua auto, una Ford Mustang del 1969, incassando a più riprese una risposta negativa. Arrabbiati, i mafiosi seguono John a casa sua quella notte, lo fanno cadere privo di sensi, rubano la macchina e uccidono Daisy.

Iosef scopre presto da suo padre Viggo Tarasov, il boss della criminalità russa a New York City, chi è John Wick: un assassino soprannominato "Baba Yaga" a causa delle sue opere letali...

Molto Amate - alle 21.15 su Cielo (Drammatico, 2015, durata: 108 Min)

Un film di Nabil Ayouch, con Loubna Abidar, Asmaa Lazrak, Halima Karaouane e Sara Elhamdi Elalaoui



Molto Amate: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Molto Amate : Protagoniste sono quattro donne, Noha, Randa, Soukaina e Hlima, che nella Marrakech dei giorni nostri vivono di amori mercenari, fanno le prostitute, sono oggetti del desiderio. Allegre, vivaci e complici, piene di dignità ed emancipate nel loro regno al femminile, queste donne superano la violenza della società marocchina che, pur condannandole, le sfrutta. Le quattro donne ci conducono nel loro regno notturno fatto di violenza, umiliazioni ma anche risate e tenerezza...

Grease - Brillantina - alle 21.10 su TwentySeven (Commedia, Musicale, Sentimentale, 1978, durata: 110 Min)

Un film di Randal Kleiser, con Olivia Newton John, John Travolta, Stockard Channing, Jeff Conaway, Michael Tucci, Barry Pearl, Kelly Ward, Didi Conn, Jamie Donnelly, Dinah Manoff, Eve Arden, Frankie Avalon, Joan Blondell, Edd Byrnes, Sid Caesar, Alice Ghostley, Dody Goodman, Susan Buckner e Lorenzo Lamas.

Trama del Film Grease - Brillantina : Il film racconta la storia d’amore tra il ragazzo più popolare della Rydell High School, Danny Zuko, e una nuova studentessa australiana, Sandy Olsson, davvero molto ingenua. Siamo negli anni ’50, sulle spiagge calde degli Stati Uniti, due giovani vivono l’amore più romantico e intenso di sempre. Tuttavia, finita l’estate, sono costretti a dirsi addio, perché Sandy deve fare ritorno in Australia. Ma i piani della ragazza cambiano e finisce per ritrovarsi iscritta nello stesso liceo di Danny. Quando i due si rincontrano, però, non c’è più la stessa magia che si era creata in riva al mare. Danny è il bello della scuola, leader dei Thunderbirds, con la fama del perfetto donnaiolo. Per mantenere la sua reputazione davanti alla banda, tratta Sandy con arroganza e spavalderia, ferendola profondamente nel suo orgoglio.

La ragazza si avvicina così alle Pink Lady, un gruppo di ragazze del liceo capitanato da Betty Rizzo, vecchia fiamma di Danny, invidiosa della nuova arrivata dall’Australia...

Sopravvissuti - alle 21 su 20 (Drammatico, Thriller, 2015, durata: 98 Min)

Un film di Craig Zobel, con Margot Robbie, Chris Pine e Chiwetel Ejiofor.



Sopravvissuti: Il trailer del film, versione originale



Trama del Film Sopravvissuti: In seguito a una guerra nucleare che ha messo in ginocchio la terra, l'unico luogo in cui l'aria sembra essere ancora respirabile è la valle in cui vive Ann Burden, una ragazza di sedici anni convinta di essere l'unica sopravvissuta alla catastrofe che ha travolto l'umanità. Con la sola compagnia del suo cane, Ann fa continuamente avanti e indietro dalla fattoria in cui vive sino alla piccola cittadina limitrofa, dove, armata di tuta e ossigeno, raccoglie ciò che le serve per il suo sostentamento.

Proprio durante uno dei suoi viaggi, però, la giovane nota uno sconosciuto che vaga nella foresta: è lo scienziato John R. Loomis...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Cornetti alla crema (Commedia Sexy, 1981, durata: 109 Min) in onda alle 21 su Cine34 , un film di Sergio Martino, con Lino Banfi, Edwige Fenech, Marisa Merlini, Gianni Cavina, Milena Vukotic, Maurizio Tocchi, Filippo Evangelisti, Marina Bellini, Armando Brancia, Salvatore Jacono e Luigi Leoni.

The Sentinel (Thriller, 2006, durata: 108 Min) in onda alle 21 su Warner TV , un film di Clark Johnson, con Michael Douglas, Kiefer Sutherland, Eva Longoria, Martin Donovan, Ritchie Coster, Kim Basinger, Simon Reynolds, Blair Brown, David Rasche, Kristin Lehman, Raynor Scheine, Chuck Shamata, Paul Calderón, Clark Johnson, Raoul Bhaneja, Yanna McIntosh, Scott Gibson, Géza Kovács e Jasmin Geljo.

Nella Valle di Elah (Avventura, Fantasy, 2004, durata: 115 Min) in onda alle 21 su Iris , un film di Paul Haggis, con Tommy Lee Jones, Charlize Theron, James Franco, Susan Sarandon, Josh Brolin, Jonathan Tucker, Jason Patric, Frances Fisher, Rick Gonzalez, Barry Corbin, Brad William Henke, Wayne Duvall, Brent Briscoe e Kathy Lamkin.

Mister Chocolat (Drammatico, Biografico, 2016, durata: 112 Min) in onda alle 21.10 su Tv 2000 , un film di Roschdy Zem, con Omar Sy, James Thiérrée, Noémie Lvovsky, Frédéric Pierrot, Clotilde Hesme, Olivier Gourmet, Alex Descas e Alice de Lencquesaing.



Mister Chocolat: Il trailer italiano del film - HD

Unfriended (Horror, Thriller, 2015, durata: 82 Min) in onda alle 21.15 su Italia 2 , un film di Levan Gabriadze, con Heather Sossaman, Matthew Bohrer, Renee Olstead, Shelley Hennig, William Peltz, Jacob Wysocki e Courtney Halverson.



Unfriended: Trailer italiano ufficiale - HD

Primal (Azione, 2019, durata: 97 Min) in onda alle 21.20 su Rai 4, un film di Nick Powell, con Nicolas Cage, Famke Janssen, Kevin Durand, LaMonica Garrett, Michael Imperioli, Tommy Walker, Rey Hernandez, John Lewis, Bruno Irizarry, Sewell Whitney e Braulio Castillo Jr.

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

