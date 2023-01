Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 13 Gennaio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Venerdì 13 gennaio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Cosa c'è da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film da vedere stasera, venerdì 13 gennaio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro.



Tra i film da non perdere vi consigliamo: alle 21.10 su Rai Movie La Vita in un attimo, film drammatico sentimentale del 2018, che racconta una storia intensa che vede incrociarsi i destini di diversi personaggi, diretto da Dan Fogelman a cui dobbiamo la serie cult This is Us, e che vede nel suo cast, tra gli altri, Oscar Isaac, Olivia Wilde, Samuel L. Jackson, Antonio Banderas e Annette Bening.

Parla di vite che s'incrociano casualmente anche anche Lunchbox, il film di Ritesh Batra che ha rappresentato l'India agli Oscar 2014, in onda alle 20.55 su TV2000.

Se cercate film "meno impegnativi", o preferite più semplicemente generi come il thriller, la fantascienza e l'azione, allora avete la scelta tra la prima serata di 20 con Invasion, il film di Oliver Hirschbiegel e James McTeigue, con Nicole Kidman e Daniel Craig, dove un misterioso virus di origine aliena crea non pochi problemi agli abitanti del nostro pianeta, oppure il film in onda alle 21.20 su Italia dove troviamo Jason Statham in azione in Safe, diretto dallo specialista del genere Boaz Yakin.

Tra i film in onda durante la seconda serata di oggi, vi segnaliamo Cercasi amore per la fine del mondo, il film del 2012 con Steve Carell e Keira Knightley, un mix tra commedia, dramma, romanticismo e fantascienza, in onda alle 23.20 su La5.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV di Stasera Venerdì 13 Gennaio: Programmi, Serie TV e Fiction .

I Migliori Film Stasera in TV, Venerdì 13 gennaio 2023

La Vita in un attimo - alle 21.10 su Rai Movie

(Drammatico, Sentimentale, 2018, durata: 117 Min)

Un film di Dan Fogelman, con Oscar Isaac, Olivia Wilde, Olivia Cooke, Samuel L. Jackson, Mandy Patinkin, Antonio Banderas, Annette Bening, Laia Costa, Alex Monner, Fernanda Andrade, Jean Smart, Jake Robinson, Sergio Peris-Mencheta e Lorenza Izzo.



La Vita in un attimo: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film La Vita in un attimo: Il film segue la travolgente storia d’amore di Will e Abby. Man mano che la storia si dipana, il destino li legherà a Dylan, una giovane problematica che cerca di sfuggire al proprio dolore, Irwin, che cresce la figlia di suo figlio in un mondo pieno di pericoli, al signor Saccione, ricco proprietario terriero spagnolo, al suo braccio destro Javier, che gestisce la piantagione, e alla famiglia di Javier, Isabelle e Rodrigo in modo a volte profondo e a volte superficiale, a volte banale e a volte eccezionale.

Lunchbox - alle 20.55 su TV2000

(Drammatico, Sentimentale, 2013, durata: 152 Min)

Un film di Ritesh Batra, con Irrfan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin Siddiqui, Denzil Smith, Bharati Achrekar, Nakul Vaid, Yashvi Nagar, Lillete Dibey.



Lunchbox: Il trailer italiano del film



Trama del Film Lunchbox: Il film racconta la storia di Ila, una giovane casalinga di Mumbai appassionata di cucina, che cerca di riportare un po’ di romanticismo nel suo matrimonio con Rajeev, preparandogli delle deliziose ricette. La donna invia i suoi manicaretti al marito tramite il ‘dabbawala’, una rete indiana di fattorini che recapita il pranzo alle persone sul posto di lavoro.

A causa di un disguido, i lunchbox preparati da Ila per Rajeev arrivano sul tavolo del ragioniere Saajan Fernandes, un solitario vedovo prossimo alla pensione. Quando la giovane si rende conto dell’errore, nel cestino del pranzo del giorno dopo infila anche una lettera, per scoprire chi è la persona che riceve i suoi manicaretti. Da quel momento ha inizio un’intensa corrispondenza tra i due

Invasion - alle 21 su 20

(Thriller, Fantascienza, 2007, durata: 99 Min)

Un film di Oliver Hirschbiegel e James McTeigue, con Nicole Kidman, Daniel Craig, Jeremy Northam, Jackson Bond, Jeffrey Wright, Veronica Cartwright, Josef Sommer, Celia Weston, Roger Rees, Eric Benjamin e Susan Floyd.



Invasion: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Invasion: Dopo che la navicella Patriot si schianta sul suolo terrestre in mille pezzi, una forma di vita aliena viene rilevata sulle parti del veicolo spaziale disperse per gli Stati Uniti. Come conseguenza, tutte le persone che sono state esposte all'organismo extraterrestre vengono private delle loro emozioni.

Una delle prime persone a contrarre l'infezione è Tucker Kaufman, a capo delle indagini sanitarie sullo schianto dello shuttle. In preda alla malattia, l'uomo inizia a diffondere il morbo nella popolazione americana, aggiungendo spore aliene nei vaccini anti-influenzali...

Safe - alle 21.20 su Italia 1

(Azione, Poliziesco, 2012, durata: 94 Min)

Un film di Boaz Yakin, con Jason Statham, Catherine Chan, Anson Mount, Chris Sarandon, Reggie Lee e James Hong.



Safe: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Safe: è la storia di Luke Wright , un ex agente speciale della NYPD. L’uomo non se la passa benissimo economicamente e, per non far mancare nulla alla sua famiglia, decide di prendere parte a match di arti marziali miste di seconda categoria. Una sera gli viene chiesto di partecipare a un incontro truccato, ma lui si rifiuta e sceglie di battersi con un importante capo della mafia russa che, per vendicarsi, ammazza sua moglie. Luke è ormai costretto a vivere solo e da latitante, sempre con la paura che qualcuno prima o poi lo farà fuori. Comincia allora una vita da senzatetto, cercando di confondersi tra i clochard di New York, finché non fa un incontro che cambierà completamente la sua esistenza...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

L'uomo nel mirino (Drammatico, Azione, Poliziesco, 1977, durata: 114 Min) in onda alle 21 su Iris , un film di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Sondra Locke, Pat Hingle, William Prince, Michael Cavanaugh, Carole Cook, Mara Corday, Samantha Doane, Doug McGrath, Bill McKinney, Jeff Morris e Roy Jenson.

Joe contro il vulcano (Commedia, 1990, durata: 103 Min) in onda alle 21 su Warner TV , un film di John Patrick Shanley, con Meg Ryan, Tom Hanks, Jim Hudson, Robert Stack, Paul Short, Paul Michael Thrope, James Rod Stone, Abe Vigoda, Bob Zajonic, Jennifer Stewart, Darrel Zwerling, William Ward e Lloyd Bridges.

Sessomatto (Commedia, 1973, durata: 120 Min) in onda alle 21 su Cine34 , un film di Dino Risi, con Giancarlo Giannini, Laura Antonelli, Paola Borboni, Alberto Lionello, Duilio Del Prete, Carla Mancini, Patrizia Mauro, Lorenzo Piani, Franca Scagnetti, Cinzia Romanazzi e Pippo Starnazza.

Qua La Zampa! (Commedia, Drammatico, Family, 2017, durata: 120 Min) in onda alle 21.10 su TwentySeven , un film di Lasse Hallström, con Dennis Quaid, voce italiana di Gerry Scotti, Britt Robertson, Josh Gad, Peggy Lipton, Michael Bofshever, Gabrielle Rose, Logan Miller, Juliet Rylance, Pooch Hall, Luke Kirby, John Ortiz, K.J. Apa e Kirby Howell-Baptiste.

Capodanno a New York (Commedia, Sentimentale, 2011, durata: 118 Min) in onda alle 21.10 su La5 , un film di Garry Marshall, con Zac Efron, Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, Ashton Kutcher, Sarah Jessica Parker, Jessica Biel, Halle Berry, Jon Bon Jovi, Katherine Heigl, Abigail Breslin, Cary Elwes, Alyssa Milano, Carla Gugino, Sofia Vergara, James Belushi, Seth Meyers, Hilary Swank, Josh Duhamel, Hector Elizondo, Christian Fortune, Lea Michele, Larry Miller e Yeardley Smith.

Castelli di carta (Commedia, Sentimentale, Drammatico, 2012, durata: 89 Min) in onda alle 21.15 su Cielo , un film di Salvador García Ruiz, con Adriana Ugarte, Nilo Mur e Biel Durán.

Hell - Esplode la furia (Azione, 2003, durata: 91 Min) in onda alle 21.20 su Rai 4, un film di Ringo Lam, con Jean-Claude Van Damme, Lawrence Taylor, Lloyd Battista, Carlos Gómez, Michael Bailey Smith, Marnie Alton e Milos Milicevic.

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

Cercasi amore per la fine del mondo - alle 23.20 su La5