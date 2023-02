Stasera in TV: Film da vedere Sabato 4 Febbraio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Sabato 4 Febbraio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 4 Febbraio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 4 Febbraio.



I Migliori Film Stasera in TV, Sabato 4 Febbraio 2023

Allarme rosso - alle 21.15 su La7 (Drammatico, Thriller, 1995, durata: 116 Min)

Un film di Tony Scott, con Denzel Washington, Gene Hackman, Matt Craven, George Dzundza, James Gandolfini, Lillo Brancato, Vanessa Bell Calloway, Rocky Carroll, Viggo Mortensen, Danny Nucci, Steve Zahn, Jaime Gomez e Rick Schroeder

Trama del Film Allarme rosso : Anno 1995. Un politico ceceno prende possesso di due basi navali sovietiche che ospitano testate nucleari.

Mentre i russi avviano delle trattative, a bordo del sommergibile nucleare americano Alabama il Capitano Frank Ramsey dà il benvenuto al nuovo Tenente Comandante Ron Hunter. Il sottomarino ha il compito di pattugliare l’Oceano Pacifico ed è autorizzato a ingaggiare un attacco preventivo, nell'eventuale ipotesi che la postazione in mano ai ribelli ceceni tenti d'armare i missili al lancio.

Durante la navigazione si verifica un incendio a bordo e un marinaio perde la vita. Il Capitano procede comunque con l’esercitazione in programma, non curante di un possibile ritorno delle fiamme. Hunter, parlando con il Tenente Peter "Weps" Ince, manifesta la sua disapprovazione per il comportamento tenuto dal superiore. Dopo poco più di due settimane, l’Alabama riceve l’allerta che i ceceni si stanno preparando al lancio di missili. Nello stesso momento il radar rileva un sottomarino ribelle. Arriva poi un secondo messaggio, ma risulta incompleto a causa dell’interruzione delle comunicazioni per via dello scontro con il sommergibile nemico....

Greystoke - La leggenda di Tarzan il signore delle scimmie - alle 21.10 su TwentySeven (Avventura, 1983, durata: 154 Min)

Un film di Hugh Hudson, con Ralph Richardson, Ian Holm, James Fox, Christopher Lambert, Andie MacDowell, Paul Geoffrey, Richard Griffiths, Christopher Beck, Cheryl Campbell, Ian Charleson, Nigel Davempor, Nicholas Farrell e Mak Wilson.

Trama del Film Greystoke - La leggenda di Tarzan il signore delle scimmie : Scozia 1886. Il vecchio visconte di Greystoke assiste - insieme all'imponente schieramento dell'intera servitù - alla partenza per l'Africa del figlio Clayton con la nuora Alice. L'avventura va male ai due giovani sposi: sbattuti da un naufragio sulle coste occidentali dell'Africa, tentano di sopravvivere alla Robinson in attesa di soccorsi, dentro un rifugio improvvisato, dove Alice muore dando alla luce un bimbo, Jack. Quasi subito dopo Clayton viene dilaniato da un feroce scimmione, il capo-branco Silverbeard, mentre il neonato è prodigiosamente salvato da Kala, una scimmia femmina, che lo alleva al posto del suo scimmiottino morto. Jack - ormai chiamato Tarzan - si adegua all'habitat e al modo di vivere delle scimmie, cresce forte e sano e riesce ad imporsi sul feroce Silverbeard e al suo branco, divenendo "Signore delle scimmie"...

Il Ragazzo che diventerà Re - alle 21.20 su Italia 1 (Avventura, Fantasy, 2019, durata: 120 Min)

Un film di Joe Cornish, con Louis Ashbourne Serkis, Rebecca Ferguson, Denise Gough, Tom Taylor, Dean Chaumoo, Patrick Stewart, Rhianna Dorris, Nathan Stewart-Jarrett, Noma Dumezweni, Louis Martin, Joey Ansah, Adam Leese e Alexandra Roach.



Il Ragazzo che diventerà Re: Nuovo Trailer Italiano del Film - HD



Trama del Film Il Ragazzo che diventerà Re : Il film vede protagonista il giovane Alex, uno studente inglese di 12 anni che scopre la mitica spada di Excalibur. Da quel momento la sua vita cambia per sempre: i problemi di ogni giorno diventano insignificanti. Con la più potente spada nella storia nelle sue mani, Alex diventa il protagonista di un'epica avventura in compagnia dei suoi amici costretti a fare i conti con Morgana, decisa a distruggere il mondo....

Il Vegetale - alle 21.10 su Rai Movie (Commedia, 2018, durata: 90 Min)

Un film di Gennaro Nunziante, con Fabio Rovazzi, Luca Zingaretti, Ninni Bruschetta, Paola Calliari, Rosy Franzese, Matteo Reza Azchirvani e Alessio Giannone.



Il Vegetale: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Il Vegetale : Il film vede il giovane Fabio alle prese con un padre ingombrante e una sorellina capricciosa e viziata che lo considerano un buono a nulla, un "vegetale" appunto. Lo sfortunato neolaureato in cerca di un impiego reagisce al disprezzo della sua famiglia e degli esigenti datori di lavoro, quando un evento inatteso rimescola i ruoli offrendogli una preziosa occasione. Fra situazioni comiche e trovate paradossali, il protagonista dovrà reinventare la sua vita...

Abe - alle 21.20 su Tv 2000 (Drammatico, 2019, durata: 85 Min)

Un film di Fernando Grostein Andrade, con Dagmara Domińczyk, Mark Margolis, Noah Schnapp, Arian Moayed, Alexander Hodge, Seu Jorge, Tom Mardirosian, Teddy Coluca, Steve Routman e Daniel Oreskes.



Abe: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Abe: Il film è la storia di un dodicenne che vive a Brooklyn e che vuole essere chiamato semplicemente Abe. Ha una famiglia per metà israeliana da parte di sua madre che lo chiama Avraham, per metà palestinese da parte di suo padre che invece vuole chiamarlo Ibrahim e dei genitori atei che gli hanno dato il nome Abraham.

Abe ha una grande passione, non molto comune per un adolescente newyorkese, quella per la cucina. Ma ogni volta che si siede a tavola con tutta la famiglia deve assistere a litigi e prese di posizione tra i nonni ebrei e quelli musulmani, anche riguardo al cibo. Lui vorrebbe più di ogni altra cosa mettere d’accordo tutti. Quando viene mandato in un campo estivo, Abe scappa e incontra in una fiera gastronomica Chico, uno chef afro-brasiliano che gli insegna la cucina fusion. Cercherà così, grazie a quello che imparerà da lui, di creare un punto di incontro tra le famiglie...

