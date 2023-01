Stasera in TV: Film da vedere Sabato 28 Gennaio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Sabato 28 Gennaio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 28 Gennaio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 28 Gennaio.



I Migliori Film Stasera in TV, Sabato 28 Gennaio 2023

Schindler's List - La lista di Schindler - alle 21.20 su Rete 4 (Drammatico, Guerra, 1993, durata: 195 Min)

Un film di Steven Spielberg, con Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall, Jonathan Sagall, Embeth Davidtz, Malgoscha Gebel, Shmuel Levy, Mark Ivanir, Béatrice Macola, Andrzej Seweryn, Friedrich von Thun, Krzysztof Luft, Harry Nehring, Norbert Weisser, Adi Nitzan e Michael Schneider.



Schindler's List - La lista di Schindler: Il Trailer per il 25esimo anniversario - HD



Trama del Film Schindler's List - La lista di Schindler : 1939, Cracovia, inizio della Seconda Guerra Mondiale. Dopo che la Germania ha invaso la Polonia, gli ebrei vengono relegati in un ghetto e sono interdetti da ogni attività commerciale; in questa situazione, Oskar Schindler, un imprenditore tedesco, coglie l'occasione per trarre vantaggio personale e avviare una fabbrica impiegata nella produzione di tegami e pentole con cui rifornire l'esercito tedesco. Sfruttando così le sue capacità relazionali, Schindler intreccia una rete di contatti e ottiene la protezione delle SS, avvalendosi della collaborazione del contabile ebreo Itzhak Stern, che lo aiuterà a trovare i soldi necessari per l'attività, e di un giovane impiegato nel mercato nero, che reperirà per lui gli oggetti con i quali corrompere e ottenere favori.

Schindler coinvolge Stern anche per utilizzarlo come leva di convincimento sugli investitori ebrei, e sarà proprio lui che indicherà gli oltre mille ebrei da impiegare nella Deutsche Emaillewarenfabrik (DEF), salvandoli così dai campi di concentramento....

L'Ombra della Violenza - alle 21.20 su Rai 4 (Drammatico, 2019, durata: 101 Min)

Un film di Nick Rowland, con Cosmo Jarvis, Barry Keoghan, Anthony Welsh, Ned Dennehy, David Wilmot, Niamh Algar, Simone Kirby, Roisin O'Neill, Liam Carney e Toni O'Rourke.



L'Ombra della Violenza: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film L'Ombra della Violenza : Il film è ambientato nell'entroterra dell'Irlanda rurale, dove vive Douglas Armstrong, noto come Arm, un ex pugile, che ora lavora per la famiglia Devers come spacciatore e loro temuto difensore. Arm ha anche un figlio, per il quale cerca di essere un buon padre, nonostante la vita che conduce.

I Devers decidono di testare la lealtà dell'uomo, chiedendogli per la prima volta di uccidere qualcuno. Arm non ha mai commesso un omicidio e ora si ritrova di fronte a un bivio: uccidere per dimostrare fedeltà ai suoi datori di lavoro o rifiutarsi per mostrarsi migliore agli occhi di suo figlio?...

La Befana vien di notte - alle 21.10 su Rai Movie (Commedia, 2018, durata: 98 Min)

Un film di Michele Soavi, con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Fausto Sciarappa, Diego Delpiano, Odette Adado, Jasper Gonzales Cabal, Robert Ganea, Cloe Romagnoli, Francesco Mura, Giovanni Calcagno e Luca Avagliano.



La Befana vien di notte: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film La Befana vien di notte : Il film racconta la storia di Paola, una maestra di scuola elementare con un segreto da nascondere: bella e giovane di giorno, di notte si trasforma nell’eterna e leggendaria Befana! A ridosso dell'Epifania, viene rapita da un misterioso produttore di giocattoli. Il suo nome è Mr. Johnny e ha un conto da saldare con Paola che, il 6 Gennaio di vent'anni prima, gli ha inavvertitamente rovinato l'infanzia...

Sei compagni di classe assistono al rapimento e dopo aver scoperto la doppia identità della loro maestra decidono di affrontare, a bordo delle loro biciclette, una straordinaria avventura che li cambierà per sempre. Tra magia, sorprese e risate, riusciranno a salvare la Befana?...

Il fuggitivo - alle 21 su Iris (Thriller, 1993, durata: 137 Min)

Un film di Andrew Davis, con Harrison Ford, Tommy Lee Jones, Sela Ward, Julianne Moore, Joe Pantoliano, Tom Wood, Jeroen Krabbé, Andreas Katsulas, Daniel Roebuck, L. Scott Caldwell e Dick Cusack.

Trama del Film Il fuggitivo : Richard Kimble è un importante chirurgo di Chicago. Tornato a casa da un’intensa giornata di lavoro, il dottore trova sua moglie Helen ferita a morte da un uomo con un braccio solo. Kimble ingaggia una lotta con l'assassino che, riuscendo ad avere la meglio, scappa.

La mancanza di prove di irruzione, la lucrosa polizza assicurativa sulla vita di Helen e un'incomprensione nella chiamata del 911, fatta dalla moglie morente, provocano l'errata convinzione che fosse Kimble l’autore del delitto. Accusato di omicidio di primo grado, viene condannato alla pena capitale. Durante il trasporto nel braccio della morte, il dottore si trova coinvolto in un tentativo di fuga da parte dei suoi compagni prigionieri...

True Lies - alle 21.15 su La7 (Thriller, Azione, 1994, durata: 130 Min)

Un film di James Cameron, con Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Tom Arnold, Bill Paxton, Tia Carrere, Eliza Dushku, Grant Heslov, Art Malik, Marshall Manesh, Jane Morris, Dieter Rauter, Crystina Wyler, Katsy Chappell, James Allen e Charlton Heston.



True Lies: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film True Lies : Harry Tasker conduce una doppia vita: per sua moglie Helen e sua figlia Dana, è un noioso rappresentante di computer spesso in viaggio d'affari, mentre in realtà è un agente segreto per una task force statunitense antiterrorismo. Durante una delle sue missioni segrete, Harry e altri agenti si infiltrano in un party in Svizzera, dove apprendono dell'esistenza di una cellula terroristica guidata da Salim Abu Aziz. L’agente segreto, sospetta che la mercante americana di antiquariato Juno Skinner, abbia legami con Aziz e la visita sotto copertura come consulente d'arte. Sospettoso, Aziz e i suoi uomini tentano di ucciderlo, ma Harry riesce a fermarli, perdendo però il capo dei terroristi durante il suo inseguimento. Il giorno dopo, Harry si reca nell'ufficio di Helen per farle una sorpresa, ma la sente parlare con un uomo di nome Simon...

Scarpette rosse e i 7 nani - alle 21.20 su Italia (Animazione, Avventura, 2019, durata: 92 Min)

Un film di Sung-ho Hong, con le voci italiane di Baby K e Pio e Amdeo.



Scarpette rosse e i 7 nani: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Scarpette rosse e i 7 nani: Il film racconta una delle fiabe più celebri dei fratelli Grimm, quella di Biancaneve. La storia, però, è leggermente diversa da quella a cui siamo stati abituati. È infatti una parodia della classica fiaba. Sette principi sono stati trasformati in sette nani e per rompere l'incantesimo devono trovare le scarpe rosse di una donna, ma l'impresa - in apparenza semplice - non sarà poi così facile da portare a termine...

