Stasera in TV: Film da vedere Sabato 25 Marzo, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Sabato 25 Marzo 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 25 Marzo 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 25 Marzo.



I Migliori Film Stasera in TV, Sabato 25 Marzo 2023

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald - alle 21.20 su Italia 1 (Fantasy, Azione, Avventura, 2018, durata: 124 Min)

Un film di David Yates, con Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Jude Law, Johnny Depp, Zoë Kravitz, Claudia Kim, Callum Turner, William Nadylam, Kevin Guthrie, Carmen Ejogo e Poppy Corby-Tuech.



Animali Fantastici - I Crimini di Grindelwald: Il Trailer Italiano Finale - HD



Trama del Film Animali Fantastici - I Crimini di Grindelwald : Alcuni mesi dopo gli eventi che hanno scosso la città di New York, una schiera di fedeli seguaci si stringe intorno al famigerato mago oscuro Gellert Grindelwald, evaso di prigione con l'intento di sollevare i propri simili contro le spregevoli creature babbane.

Rientrato in patria, il giovane Newt Scamander, il magizoologo dall'aria svanita e la valigia brulicante di snasi, occamy e demiguise, non fa in tempo a dire "tassorosso" che una vecchia conoscenza della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts lo arruola tra le fila dei buoni, indaffarati per preservare il segreto del mondo magico. Il professor Albus Silente potrebbe essere l'unico in grado di fermare quello che una volta considerava il suo migliore amico, ma per farlo avrà bisogno dell'aiuto del mago che ha contrastato Grindelwald in passato e del suo sgangherato team importato dal nuovo continente...

Contrattempo - alle 21.20 su Rai 4 (Thriller, 2016, durata: 106 Min)

Un film di Oriol Paulo, con Mario Casas, Ana Wagener, José Coronado, Bárbara Lennie, Francesc Orella, Paco Tous, David Selvas, Iñigo Gastesi e San Yélamos.



Contrattempo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Contrattempo : Adrián Doria è un uomo d’affari di successo. Arrestato con l'accusa di aver ucciso la sua amante Laura Vidal (Barbara Lennie), viene rilasciato su cauzione. Per la sua difesa viene assunto il prestigioso avvocato Virginia Goodman, che una mattina gli fa visita annunciandogli che il pubblico ministero ha trovato un testimone oculare che presto parlerà davanti al giudice. L'avvocatessa comunica dunque all'imputato che è giunto il momento di raccontare la verità su tutta la storia e che deve farlo rapidamente.

Adrián dichiara a Virginia che la relazione con Laura era finita mesi prima, ma che entrambi erano stati ricattati telefonicamente con la richiesta di recarsi in un albergo di campagna con una somma di 100.000 euro in contanti. Una volta giunti all'hotel, lui è stato colpito e lasciato in terra privo di sensi. Al suo risveglio, ha trovato l'amante morta nel bagno.

La polizia, giunta su posto, ha trovato la porta della stanza chiusa a chiave e bloccata con la catena dall'interno e le finestre chiuse con le maniglie rimosse. Adrián è quindi l'unico sospettato...

Acqua e sapone - alle 21 su Cine34 (Commedia, 1983, durata: 109 Min)

Un film di Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Natasha Hovey, Florinda Bolkan, Glenn Saxson, Lella Fabrizi, Michele Mirabella, Fabrizio Bracconeri, Christian De Sica, Jimmy il Fenomeno, Guido Mariotti e Philip Dallas.

Trama del Film Acqua e sapone : Rolando Ferrazza ha trent’anni, si è laureato col massimo dei voti e aspira a diventare insegnante. Suo malgrado però è costretto a vivere con la nonna Ines e ad accontentarsi del modesto lavoro di bidello presso una scuola privata religiosa.

Sandy è una giovanissima modella americana, arrivata a Roma con gli opprimenti genitori per alcuni servizi fotografici. La madre, che deve far continuare in qualche modo gli studi scolastici alla figlia durante la permanenza nella capitale, decide di contattare Padre Spinetti (Philip Dallas), noto teologo, e assumerlo come docente privato per Sandy.

Ma alla telefonata risponde proprio Rolando, che lavora nello stesso istituto dove insegna il sacerdote. Dopo aver sentito la cifra astronomica che viene offerta per il lavoro, al ragazzo balena in mente un’idea folle, che potrebbe fargli guadagnare un sacco di soldi: fingersi Padre Spinetti...

Prova a prendermi - alle 21.10 su TwentySeven (Biografico, Thriller, Drammatico, 2002, durata: 141 Min)

Un film di Steven Spielberg, con Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken, Martin Sheen, Nathalie Baye, Amy Adams, James Brolin, Frank John Hughes, Brian Howe, Steve Eastin, Chris Ellis, Jennifer Garner, Nancy Lenehan, Ellen Pompeo, Elizabeth Banks, Candice Azzara e Kaitlin Doubleday.



Prova a prendermi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Prova a prendermi : Il protagonista della vicenda è il sedicenne Frank Jr Abagnale che, nella New York degli anni Sessanta, è posto davanti al più terribile dei dilemmi: scegliere con quale genitore vivere a seguito di un burrascoso divorzio. Piuttosto che far soffrire il padre Frank e la madre Paula, il ragazzo preferisce fuggire. È così che Frank svilupperà il suo magistrale talento per la truffa. Quando i pochi soldi a sua disposizione finiscono, il giovane cambia il suo cognome in Taylor, tentando di persuadere varie banche a fornirgli un nuovo blocchetto di assegni. La prima truffa, tuttavia, fallisce e Frank decide di tentare un’impresa più adrenalinica. Il ragazzo, infatti, raccoglie tutte le informazioni necessarie per spacciarsi per un pilota della Pan Am. Frank fabbrica abilmente le prove della sua assunzione e si procura la divisa della compagnia aerea.

I suoi illeciti attirano l’attenzione dell'agente dell'FBI Carl Hanratty, che promette di dargli la caccia...

Fuga da Alcatraz - alle 21.15 su La7 (Drammatico, Thriller, 1979, durata: 112 Min)

Un film di Don Siegel, con Clint Eastwood, Patrick McGoohan, Roberts Blossom, Jack Thibeau, Fred Ward, Don Michaelian, Frank Ronzio, Don Siegel, Madison Arnold, Bob Balhatchet, Paul Benjamin, Stephen Bradley e Blair Burrows.



Fuga da Alcatraz: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Fuga da Alcatraz : Nel 1960, l'isolata prigione di Alcatraz è il luogo di detenzione più sicuro degli Stati Uniti d'America. Nel corso dei precedenti ventisei anni, nessuno è mai riuscito a lasciare l'isola. Per questo, dopo aver intrapreso con successo una serie di evasioni da penitenziari minori, il rapinatore Frank Morris viene condotto nella prigione di massima sicurezza.

Con il passare del tempo, il nuovo arrivato inizia ad integrarsi e forma una cricca, della quale fanno parte l'eccentrico Tornasole, l'afro-americano English, il ladro d’auto Charlie Puzo e i fratelli Anglin, esperti rapinatori di banche.

L'atmosfera opprimente del carcere e la disperazione spingono il gruppo di detenuti ad architettare un piano per la fuga. Il loro progetto è quello di sfruttare l'azione del mare sulle pareti di Alcatraz, rese deboli dall'erosione naturale dell'acqua, scrostando il muro con un tagliaunghie e procedendo per le vie di areazione fino a raggiungere la spiaggia...

Pulp Fiction - alle 21.25 su Rete 4 (Drammatico, Thriller, 1994, durata: 153 Min)

Un film di Quentin Tarantino, con John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Bruce Willis, Amanda Plummer, Christopher Walken, Rosanna Arquette, Eric Stoltz, Ving Rhames e Maria de Medeiros.

Trama del Film Pulp Fiction: Una storia composta da tre racconti distinti, in ordine non cronologico, che si sviluppano intrecciandosi in una sorta di percorso circolare, con inizio e fine al mattino e nello stesso posto, una caffetteria di Los Angeles chiamata Hawthorne Grill.

Nel primo racconto troviamo una coppia di amanti rapinatori, Yolanda e Gringo, che derubano la caffetteria. La seconda scena invece è ambientata a bordo di una macchina, dove i due scagnozzi Jules Winnfield e Vincent Vega al servizio del boss malavitoso Marsellus Wallace sono in viaggio verso l'appartamento dei ragazzi che hanno rubato una valigetta di proprietà del loro capo, con l'intenzione di recuperarla e punire i ladri. Quando tornano al locale di Wallace, lo trovano in compagnia del pugile Butch, che sta ricevendo istruzioni per andare al tappeto di proposito durante il prossimo incontro.

La terza scena racconta dell'appuntamento tra Vincent e Mia, moglie di Marsellus, che ha chiesto al suo uomo di portare fuori la ragazza...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

