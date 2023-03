Stasera in TV: Film da vedere Sabato 18 Marzo, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Sabato 18 Marzo 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 18 Marzo 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 18 Marzo.



I Migliori Film Stasera in TV, Sabato 18 Marzo 2023

Animali Fantastici e dove trovarli - alle 21.20 su Italia 1 (Avventura, Fantasy, 2016, durata: 132 Min)

Un film di David Yates, con Eddie Redmayne, Colin Farrell, Ezra Miller, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Samantha Morton, Ron Perlman, Jon Voight, Carmen Ejogo, Zoë Kravitz, Gemma Chan, Christine Marzano e Lucie Pohl.



Animali Fantastici e dove trovarli: Trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Animali Fantastici e dove trovarli : Nel 1926, lo studioso di creature magiche, Newt Scamander, lascia l’Inghilterra e si reca a New York, pianificando di trattenersi per un breve periodo. Mentre ascolta il comizio della setta anti-stregoneria dei Secondi Salemiani, indetto da Mary Lou Barebone, il suo Snaso fugge. Nel tentativo di recuperare l’animale magico, Newt intraprende un rocambolesco inseguimento che si conclude con l’accidentale scambio di valigia con il babbano Jacob Kowalski. Mentre Newt viene arrestato dall’ex Auror, Propentina ‘Tina’ Goldstein (Katherine Waterston), Jacob torna nella sua casa e, aprendo la valigia, libera involontariamente le creature custodite al suo interno. Intanto, l’Auror Percival Graves indaga sull’Obscurus, una potente entità scatenata da un bambino che non vuole accettare i suoi poteri magici...

Minuscule - La valle delle formiche perdute - alle 20.25 su Rai Yoyo (Animazione, Avventura, Family, 2014, durata: 89 Min)

Un film di Thomas Szabo e Hélène Giraud



Minuscule - La valle delle formiche perdute: Il trailer italiano - HD



Trama del Film Minuscule - La valle delle formiche perdute : In un tranquillo prato verdeggiante, una colonia di formiche nere è intenta a fare rifornimento di cibo per l’inverno. Un giorno, gli insetti scoprono i succulenti resti di un pic-nic. Il loro capo Mandibola parte in esplorazione, trovando tra gli avanzi un vero e proprio tesoro: un’enorme scatola metallica piena di zollette di zucchero. Per trasportare il ricco bottino in un posto più sicuro, le formiche uniscono le forze e iniziano a trasportare la scatola. Tuttavia, la scoperta ha attirato l’attenzione dello spietato Butor, il capo delle feroci formiche rosse, che inizia un inseguimento senza tregua per fare suo il tesoro zuccherino. Ha così inizio per le formiche nere una rocambolesca fuga, in cui si trova coinvolta anche una piccola e spericolata coccinella...

Thelma & Louise - alle 21.15 su La7 (Azione, Drammatico, 1991, durata: 129 Min)

Un film di Ridley Scott, con Susan Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel, Michael Madsen, Christopher McDonald, Lucinda Jenney, Marco St. John, Stephen Tobolowsky, Jason Beghe, Timothy Carhart e Brad Pitt.

Trama del Film Thelma & Louise : Thelma Dickerson e Louise Sawyer sono due amiche che condividono l’insoddisfazione per la propria vita. Thelma, infatti, ha una relazione piuttosto deludente con Jimmy Lennox, mentre Louise è costretta a sopportare il sessista marito Darryl.

Per sfuggire al clima di insofferenza, le due donne decidono di lasciare la città per trascorrere un piacevole weekend in montagna, viaggiando a bordo della Ford Thunderbird di Louise. La vacanza, tuttavia, si trasforma ben presto in un incubo...

La Terra dei Figli - alle 21.10 su Rai Movie (Drammatico, 2021, durata: 120 Min)

Un film di Claudio Cupellini, con Valerio Mastandrea, Valeria Golino, Fabrizio Ferracane, Maria Roveran, Paolo Pierobon, Maurizio Donadoni, Franco Ravera, Camillo Acanfora, Michelangelo Dalisi e Leon De La Vallée.



La Terra dei Figli: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film La Terra dei Figli : Il film racconta di un mondo post-apocalittico, dominato dalla violenza, nel quale un padre tenta di crescere i suoi figli, preparandoli ad affrontare una dura vita.

È una storia di formazione, che racconta come un adolescente si ritrovi costretto a lottare per sopravvivere in un mondo ostile. Il ragazzo ha 14 anni e insieme a suo padre è tra pochi superstiti rimasti. I due vivono in una palafitta vicino a un lago e, ora che il concetto di società è stato completamente annientato, l'incontro con ogni persona può rivelarsi fatale. Per questo ogni giorno si rivela una lotta alla sopravvivenza. Quando il padre muore, al figlio non resta altro che un quaderno, dove sono raccolti tutti i pensieri del genitore, ma il ragazzo non sa leggerlo ed è per questo che si mette in viaggio alla ricerca di qualcuno che non lo tratti in modo ostile e che possa decifrare quelle pagine. Solo leggendo i pensieri del padre, il giovane scoprirà non solo il lato più personale e sentimentale dell'uomo, ma anche il suo passato, rimasto finora ignoto...

Duplicity - alle 21 su Iris (Thriller, 2009, durata: 129 Min)

Un film di Tony Gilroy, con Clive Owen, Julia Roberts, Tom Wilkinson, Paul Giamatti, Wayne Duvall, Tom McCarthy, Christopher Denham e Kathleen Chalfant.



Duplicity: Il trailer del film con Clive Owen e Julia Roberts



Trama del Film Duplicity : Il funzionario della CIA Claire Stenwick e l'agente dei servizi segreti britannici Ray Koval abbandonano il mondo dei servizi segreti governativi per speculare su una guerra fredda dai profitti esorbitanti che infuria tra due multinazionali rivali. La loro missione? Entrare in possesso della formula di un prodotto che farà la fortuna della società che lo brevetterà per primo. Per i loro superiori - il magnate dell'industria Howard Tully e lo spregiudicato amministratore delegato Dick Garsik - nulla è fuori portata. Ma per Claire e Ray, coinvolti in un gioco dalla posta sempre più alta, il segreto più difficile da custodire è l'attrazione che provano l'una per l’altro. E mentre tentano di trarsi reciprocamente in inganno, i due carrieristi solitari finiscono col mettere a repentaglio i loro piani per salvare l'unica cosa sulla quale non possono bluffare: l'amore...

Vita segreta di Maria Capasso - alle 21.20 su Rai 4 (Drammatico, 2019, durata: 96 Min)

Un film di Salvatore Piscicelli, con Luisa Ranieri, Daniele Russo, Luca Saccoia, Marcella Spina, Roberta Spagnuolo, Nello Mascia, Antonella Stefanucci, Anna de Nitto, Antonio De Matteo, Ciro Capano, Mario Aterrano e Gabriele Guerra.



Vita segreta di Maria Capasso: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Vita segreta di Maria Capasso : Il film segue la storia di Maria estetista part time, sposata giovanissima con un onesto lavoratore da cui ha avuto tre figli. Quella di Maria è una vita come tante di quelle della periferia popolare di Napoli, che nella fatica quotidiana di arrivare a fine mese ti fa abituare a tutto. Quando al marito viene diagnosticata una malattia in fase terminale, Maria accetta l’aiuto di Gennaro, ricco proprietario di un autosalone. Da lui si lascia corteggiare fino a diventarne l’amante. Un giorno lui le propone di diventare partner in affari: trasporterà un carico di cocaina fino in Svizzera. Una volta divenuta vedova, il legame con Gennaro la farà precipitare in un vortice criminale, che le permetterà finalmente di vivere nuove possibilità e coronare vecchi sogni. Ma la strada scelta da Maria per la sua personale rivincita lascerà dietro di sé le sue inevitabili vittime, proprio come in una guerra che non guarda in faccia nessuno...

C'era una volta il West - alle 21.40 su Nove (Western, 1968, durata: 167 Min)

Un film di Sergio Leone, con Henry Fonda, Claudia Cardinale, Jason Robards, Charles Bronson, Gabriele Ferzetti, Paolo Stoppa, Woody Strode, Jack Elam, Keenan Wynn, Frank Wolff, Lionel Stander, Marco Zuanelli, Aldo Berti, Marilù Carteny, Claudio Mancini, Luigi Ciavarro, Enzo Santaniello e Dino Mele.

Trama del Film C'era una volta il West : Nell'immaginaria città di Sweetwater, dove è presente l'unica sorgente d'acqua del territorio, il proprietario Brett McBain sogna la costruzione della ferrovia per le locomotive a vapore che attraverserà il continente; il suo concorrente, il paralitico Morton vuole ostacolarlo e invia il sicario Frank per dissuaderlo dall'impresa, ma il killer uccide McBain e i figli, cercando di far ricadere la colpa sul bandito Cheyenne.

Da New Orleans arriva l'ex prostituta Jill, che rivela di essere la moglie di McBain e rivendica la proprietà su Sweetwater, mentre il pistolero Armonica è sulle tracce di Frank per vendicare la morte di suo fratello. Quando capiscono che Frank vuole uccidere anche Jill, unica erede del territorio, Armonica e Cheyenne decidono di allearsi e proteggerla, ma il sicario la rapisce per convincerla a vendere all'asta la proprietà; questa però viene comprata proprio dai due banditi con la taglia su Cheyenne riscossa da Armonica, e a quel punto Morton, Frank, Cheyenne e Armonica si daranno la caccia fino alla resa dei conti...

Potere assoluto - alle 21.25 su Rete 4 (Azione, Thriller, 1996, durata: 121 Min)

Un film di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Gene Hackman, Ed Harris, Laura Linney, Scott Glenn, Dennis Haysbert, Judy Davis, Kimber Eastwood, Alison Eastwood, Joy Ehrlich, Eric Dahlquist Jr., Yau-Gene Chan, Penny Johnson Jerald, Elaine Kagan, Robert Harvey, Richard Jenkins, Melora Hardin e Mark Margolis.

Trama del Film Potere assoluto: Il protagonista della vicenda è Luther Whitney, un formidabile ladro professionista che ha intenzione di abbandonare il suo stile di vita spericolato per godere dei frutti del suo lavoro.

Prima di ufficializzare il suo ritiro, Luther ha pianificato di svaligiare il caveau del filantropo Walter Sullivan. L’abile ladro si introduce nella casa della sua vittima, ma viene sorpreso dalla presenza della signora Sullivan, che ha deciso di non seguire il marito fuori città rimanendo nella lussuosa casa. Aggirando abilmente l’imprevisto, Luther riesce ad arrivare al caveau nascosto da un passaggio segreto situato nella camera da letto. Nel frattempo la signora Sullivan riceva in casa il suo amante, ovvero il Presidente degli Stati Uniti Alan Richmond. L’atteggiamento violento di quest’ultimo spinge la donna a ribellarsi e la discussione si trasforma ben preso in un’aggressione, sedata dall’intervento delle guardie del corpo di Richmond che sparano a sangue freddo alla donna.

Nascosto nella stanza segreta, Luther assiste impotente all’omicidio...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

In viaggio con papà (Commedia, 1982, durata: 118 Min) in onda alle 21 su Cine34 , un film di Alberto Sordi, con Alberto Sordi, Carlo Verdone, Angelo Infanti, Giuliana Calandra, Edy Angelillo, Ugo Bologna, Margie Evelyn Newton, Tiziana Pini, Angela Cardile, Giuseppe Mannajuolo, Victoria Zinny, Ester Carloni, Orsetta Gregoretti, Ivana Milan, Gabriele Torrei, Francesca Ventura e Flora Carabella.

L'inferno sepolto (Azione, 1997, durata: 105 Min) in onda alle 21 su 20 , un film di Félix Enríquez Alcalá, con Steven Seagal, Kris Kristofferson, Stephen Lang, Harry Dean Stanton, Levon Helm, Marg Helgenberger e Brad Hunt.

Inga Lindström: Il ritorno di Ellen (Drammatico, Sentimentale, 2019, durata: 90 Min) in onda alle 21.10 su La5 , un film di Udo Witte, con Isabell Polak, Martin Bretschneider, Anna von Haebler, Stefan Gubser, Regula Grauwiller e Roman Roth.

Salvatore Giuliano (Drammatico, 1961, durata: 125 Min) in onda alle 21.10 su Rai Storia , un film di Francesco Rosi, con Frank Wolff, Salvo Randone, Federico Zardi, Pietro Cammarata, Nando Cicero, Giuseppe Teti, Cosimo Torino, Giuseppe Calandra, Pietro Franzone, Renato Pinciroli, Max Cartier, Bruno Ukmar, Giovanni Gallina, Vincenzo Norvese, Sennuccio Benelli, Ugo Torrente e Nino Sorgi.

La tenera canaglia (Commedia, 1991, durata: 106 Min) in onda alle 21.10 su TwentySeven , un film di John Hughes, con James Belushi, Kelly Lynch, Alisan Porter, John Getz, Fred Dalton Thompson, Cameron Thor, Branscombe Richmond, Gail Boggs, Burke Byrnes, Viveka Davis, Charles Adams, Tammy Karabas Brody, Joe Liss, Joel Levin e Susan Pouget.

La bambola assassina 3 (Horror, 1991, durata: 90 Min) in onda alle 21.15 su Italia 2 , un film di Jack Bender, con Justin Whalin, Perrey Reeves, Travis Fine, Andrew Robinson, Jeremy Sylvers e Peter Haskell.

La chiave (Erotico, 1983, durata: 110 Min) in onda alle 21.15 su Cielo , un film di Tinto Brass, con Stefania Sandrelli, Frank Finlay, Franco Branciaroli, Maria Grazia Bon, Armando Marra, Barbara Cupisti, Gino Cavalieri, Eolo Capritti, Piero Bortoluzzi, Marina Cecchetelli, Arnaldo Momo, Giovanni Michelagnoli, Ricky Tognazzi e Ugo Tognazzi.

La strada per il paradiso (Drammatico, 1991, durata: 110 Min) in onda alle 21.20 su Tv 2000, un film di Mary Agnes Donoghue, con Don Johnson, Melanie Griffith, Elijah Wood, Thora Birch, Sarah Trigger, Sheila McCarthy, Eve Gordon, Louise Latham e Greg Travis.

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

