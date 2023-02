Stasera in TV: Film da vedere Sabato 18 Febbraio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Sabato 18 Febbraio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 18 Febbraio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 18 Febbraio.



I Migliori Film Stasera in TV, Sabato 18 Febbraio 2023

A Casa tutti bene - alle 21.10 su Rai Movie (Commedia, Drammatico, 2018, durata: 105 Min)

Un film di Gabriele Muccino, con Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci, Tea Falco, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Gianfelice Imparato, Ivano Marescotti, Giulia Michelini, Sandra Milo, Giampaolo Morelli, Stefania Sandrelli, Valeria Solarino, Gian Marco Tognazzi, Christian Marconcini, Elena Minichiello, Renato Raimondi, Elena Rapisarda e Elisa Visari.



A Casa tutti bene: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film A Casa tutti bene : Il film è il ritratto di una grande famiglia riunita per festeggiare le Nozze d'Oro dei nonni.

Sbarcati sull'isola dove la coppia di pensionati si è trasferita a vivere, figli e nipoti si ritrovano bloccati sull'isola a causa di un'improvvisa mareggiata che impedisce ai traghetti di raggiungere la costa. Il confronto inevitabile farà riemergere antiche questioni in sospeso, riaccenderà conflitti e gelosie del passato, inquietudini e paure mai sopite...

Biancaneve e il Cacciatore - alle 21.20 su Italia 1 (Azione, Avventura, Fantasy, 2012, durata: 127 Min)

Un film di Rupert Sanders, con Kristen Stewart, Chris Hemsworth, Charlize Theron, Sam Claflin, Ian McShane, Toby Jones, Nick Frost, Ray Winstone, Bob Hoskins, Eddie Marsan, Lily Cole, Vincent Regan, Dave Legeno, Sam Spruell, Johnny Harris e Brian Gleeson.



Biancaneve e il Cacciatore: Il nuovo trailer italiano ufficiale



Trama del Film Biancaneve e il Cacciatore : Il film è basato sulla celebre fiaba dei fratelli Grimm, reinterpretata in chiave dark.

Eleanor, regina del regno di Tabor, mentre ammira una rosa che sboccia in inverno, si punge il dito con una spina. In quel momento la sovrana esprime il desiderio di avere una figlia bianca come la neve, con labbra rosse come il sangue, capelli neri come le ali di un corvo e il cuore forte come la rosa. Il suo sogno, di lì a breve, si avvera: la donna dà alla luce Biancaneve.

La sua gioia e quella del marito, il re Magnus, dura ben poco: la regina infatti si ammala e muore. Dopo la sua morte, il sovrano e il suo esercito sono chiamati a combattere contro un'avanzata di oscuri guerrieri. Magnus li sconfigge e libera la loro prigioniera, la bellissima Ravenna, di cui s'invaghisce e la sposa. La donna si rivela però essere una potente strega a capo dell'Armata Oscura...

Miss Bala - Sola contro tutti - alle 21.20 su Rai 4 (Azione, Drammatico, Thriller, 2019, durata: 104 Min)

Un film di Catherine Hardwicke, con Gina Rodriguez, Anthony Mackie, Matt Lauria, Aislinn Derbez, Will Blagrove, Ismael Cruz Córdova, Cristina Rodlo e Ricardo Abarca.



Miss Bala - Sola contro tutti: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Miss Bala - Sola contro tutti : Il film racconta la storia di Gloria Meyer, una ragazza latinoamericana che vive e lavora a Los Angeles. Quando la sua migliore amica Suzu le annuncia di essere in gara in un importante concorso di bellezza, la giovane si reca immediatamente a Tijuana, la sua città natale in Messico che ha lasciato dopo la morte dei suoi genitori, per darle tutto il supporto possibile. Ma qualcosa di terribile le attende: quella stessa sera, in un night club alla moda, le due ragazze assistono a una sparatoria. Mentre Gloria si mette alla ricerca dell'amica, che ha perso nel subbuglio generale, viene presa in ostaggio da un cartello della droga...

Il curioso caso di Benjamin Button - alle 21.10 su TwentySeven (Drammatico, Fantasy, Sentimentale, 2008, durata: 166 Min)

Un film di David Fincher, con Brad Pitt, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Elle Fanning, Jason Flemyng, Julia Ormond, Taraji P. Henson, Josh Stewart, Peter Donald Badalamenti II, Chandler Canterbury, Joshua DesRoches, Joel Bissonnette, Donna DuPlantier, Deneen Tyler, David Ross Paterson, Robert Towers, Shiloh Jolie-Pitt e Eve Brent.



Il curioso caso di Benjamin Button: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film



Trama del Film Il curioso caso di Benjamin Button : Nella New Orleans del 1918, la signora Button dà alla luce un bambino, morendo poco dopo per complicazioni legate al parto. Thomas Button (Jason Flemyng) è turbato dal constatare che suo figlio è nato con una rara sindrome, che lo fa assomigliare ad un ottantenne.

Sconvolto, l’uomo medita di uccidere il neonato ma, non avendone il coraggio, lo abbandona davanti una casa di riposo. Qui, il bambino è trovato da Queenie (Taraji P. Henson) e Tizzy Weders (Mahershala Ali) che, nonostante siano disorientati dal suo aspetto, decidono di adottarlo. Il piccolo Benjamin, così chiamato dai nuovi genitori, trascorre la sua infanzia intrappolato nel corpo di un anziano signore. Il suo aspetto lo fa assomigliare alle persone che popolano la casa di riposo, ma tutti si rendono conto che c’è qualcosa di diverso in lui...

La grande fuga - alle 21.15 su La7 (Azione, Guerra, 1963, durata: 180 Min)

Un film di John Sturges, con Steve McQueen, James Garner, Richard Attenborough, James Donald, Charles Bronson, Donald Pleasence, James Coburn, Jud Taylor, William Russell, Til Kiwe, Heinz Weiss, Tom Adams

Trama del Film La grande fuga: Durante la Seconda guerra mondiale, a seguito di numerosi tentativi di fuga, un gruppo di prigionieri inglesi considerati le “mele marce”, viene raggruppato e portato nel campo Stalag Luft in Slesia, gestito dalla Luftwaffe. Il capitano Virgil Hilts, abile aviatore inglese tenta più volte di scappare ma senza successo alcuno. Allora, si rende conto di aver bisogno di un piano solido che gli permetta di fuggire indisturbato o quasi.

Nel frattempo, viene portato nel campo il Capo squadrone Roger Bartlett, che a detta dei tedeschi è il capo di una organizzazione dedita a favorire e pianificare le fughe per creare disordine e destabilizzare le forze tedesche. È proprio lui, infatti, che escogita un piano di fuga basato sulla creazione di tre tunnel...

