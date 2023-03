Stasera in TV: Film da vedere Sabato 11 Marzo, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Sabato 11 Marzo 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 11 Marzo 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 11 Marzo.



I Migliori Film Stasera in TV, Sabato 11 Marzo 2023

Mondocane - alle 21.10 su Rai Movie (Drammatico, 2021, durata: 115 Min)

Un film di Alessandro Celli, con Alessandro Borghi, Barbara Ronchi, Ludovica Nasti, Josafat Vagni, Dennis Protopapa e Giuliano Soprano.



Mondocane: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Mondocane : Il film è ambientato in un futuro prossimo, non troppo distante dai giorni nostri, in quel di Taranto, divenuta ormai una desolata città fantasma, cinta dal filo spinato, un tacito "alla larga", rispettato anche dalla Polizia. Al suo interno, dove nessuno osa entrare, i pochi abitanti conducono un'esistenza misera e violenta, cercando di sopravvivere come meglio possono. Oltre a loro, vi sono le Formiche, una gang criminale guidata dal carismatico Tescacalda, il loro capo. Le Formiche lottano per il dominio del territorio con un'altra banda rivale del posto.

È in questo ambiente violento che vivono Pietro e Christian, due giovani orfani di 13 anni, cresciuti fianco a fianco, condividendo lo stesso sogno nel cassetto: entrare nella gang...

Buongiorno, notte - alle 21.10 su Rai Storia (Drammatico, 2003, durata: 106 Min)

Un film di Marco Bellocchio, con Roberto Herlitzka, Paolo Briguglia, Maya Sansa, Luigi Lo Cascio, Giovanni Calcagno e Pier Giorgio Bellocchio.

Trama del Film Jack Reacher - La prova decisiva : Negli anni Settanta, Chiara è una giovane terrorista coinvolta nel sequestro del leader della D.C. Aldo Moro. Chiara vive con molto disagio la sua doppia vita fatta da un lato di normalità (lavoro, colleghi, il suo ragazzo), dall'altro di appartenenza a una cellula armata. Attraverso i suoi occhi rivive il clima degli "anni di piombo" e il travaglio dei brigatisti, stretti fra la fiducia nell'avvento della rivoluzione e la realtà quotidiana fatta di clandestinità e piccole e grandi tragedie...

La ragazza nella nebbia - alle 21.15 su Cine34 (Giallo, Thriller, Drammatico, 2017, durata: 127 Min)

Un film di Donato Carrisi, con Toni Servillo, Alessio Boni, Lorenzo Richelmy, Galatea Ranzi, Michela Cescon, Lucrezia Guidone, Daniela Piazza, Thierry Toscan, Jacopo Olmo Antinori, Ekaterina Buscemi, Antonio Gerardi, Greta Scacchi e Jean Reno.



La ragazza nella nebbia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film La ragazza nella nebbia : Un banco di nebbia fitta avvolge il paese di Avechot, nella piccola valle incuneata tra le Alpi. La nebbia che ha inghiottito le case e le strade si abbatte anche sull'auto dell'agente Vogel: la vettura finisce in un fosso e l'uomo, pur essendo uscito incolume dall'incidente, ha i vestiti ricoperti di sangue. Smarrito, senza ricordi delle ultime ore, Vogel viene seguito da uno psichiatra insieme al quale ripercorre gli ultimi turbolenti mesi della sua vita. Bisogna tornare indietro alla scomparsa della sedicenne Anna Lou, capelli rossi, lentiggini sulle guance: la pista della fuga volontaria si incrocia con quella del rapimento, e la risonanza mediatica assunta dal caso richiede l'intervento dell'agente speciale...

Rex - Un Cucciolo a Palazzo - alle 21.20 su Italia 1 (Animazione, Avventura, 2019, durata: 93 Min)

Un film di Ben Stassen, con le voci originali di Jack Whitehall, Julie Walters, Ray Winstone, Sheridan Smith, Matt Lucas e Tom Courtenay.



Rex - Un Cucciolo a Palazzo: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Rex - Un Cucciolo a Palazzo : Rex è un cucciolo di corgi, regalato dal Principe Filippo a Sua Maestà Elisabetta II e nonostante sia piuttosto maldestro, diventa il cane preferito della Regina, tanto da comparire su tutti i gadget reali. Un giorno, a causa dei troppi pasticci commessi durante una cena ufficiale con il Presidente degli Stati Uniti, ha paura di essere la causa di un incidente diplomatico e tratto in inganno da Charlie (uno degli altri cani reali, geloso di Rex), si vede costretto a fuggire da Buckingham Palace.

Finisce così per essere coinvolto in un club di lotte clandestine per cani nella periferia di Londra, poi catturato e rinchiuso in un canile, dove dimostrerà a se stesso e agli altri quanto sia coraggioso e valoroso; sperimenterà la durezza della vita, ma anche nuove amicizie e l'amore per l'affascinante Wanda, mentre cercherà il modo di fare ritorno a casa...

Due fratelli - alle 21.20 su Tv 2000 (Avventura, Drammatico, Family, 2004, durata: 109 Min)

Un film di Jean-Jacques Annaud, con Guy Pearce, Jean-Claude Dreyfus, Philippine Leroy-Beaulieu, Freddie Highmore, Oanh Nguyen, Moussa Maaskri, Vincent Scarito, Maï Anh Lê, Stéphanie Lagarde, Jaran Phetjareon e Bernard Flavien.



Due fratelli: il trailer del film



Trama del Film Due fratelli : Il film vede protagonisti due cuccioli di tigre, Kumal e Sangha. Nati lontano da tutto e da tutti, tra le rovine di un tempio in mezzo alla giungla di Angkor, in Cambogia. I due fratellini crescono sotto lo sguardo affettuoso e vigile della Tigressa, loro madre e della grande Tigre, loro padre. Purtroppo, all'inizio degli anni 20 del Novecento, le grandi capitali europee sono in preda alla febbre dell'Arte Asiatica e saccheggiatori occidentali di antichità invadono l'Estremo Oriente. Tra loro Aidan McRory, un cacciatore che cambierà per sempre il destino dei due fratelli....

La preda perfetta - alle 21.25 su Rete 4 (Azione, Thriller, 2014, durata: 113 Min)

Un film di Scott Frank, con Liam Neeson, Boyd Holbrook, Dan Stevens, Whitney Able, Stephanie Andujar, Marina Squerciati, Astro e Mark Consuelos.



La preda perfetta: Il trailer italiano - HD



Trama del Film La preda perfetta : Il film segue le vicende di Matt Scudder, un ex agente del dipartimento di polizia di New York dipendente dall’alcol. Dopo un incidente che gli è costato il distintivo, ora Matt lavora come investigatore privato senza licenza, operando al di fuori della legge.

Un giorno, il detective viene avvicinato dal narcotrafficante Kenny Kristo. Il criminale gli spiega la sua situazione: sua moglie è stata rapita, ma dopo aver pagato i soldi del riscatto, la donna è stata comunque brutalmente uccisa dai sequestratori. Ora Kenny vuole trovare i responsabili e vendicarsi, ma per farlo ha bisogno dell’aiuto di Matt, il quale con riluttanza accetta il caso.

Durante le sue indagini, l’investigatore scopre che i rapitori che sta cercando sono degli efferati serial killer, esperti nell’individuare le loro vittime. Inizia così per il detective l’angosciante ricerca dei criminali, prima che possano compiere un altro delitto...

Il Buono, il Brutto, il Cattivo - alle 21.35 su Nove (Azione, Drammatico, Western, 1966, durata: 161 Min)

Un film di Sergio Leone, con Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef, Luigi Pistilli, Aldo Giuffré, Rada Rassimov, Chelo Alonso, Angelo Novi, Mario Brega, Enzo Petito, John Bartha, Antonio Casas, Lorenzo Robledo, Antonio Casale, Sandro Scarchilli, Claudio Scarchilli e Livio Lorenzon.

Trama del Film Il Buono, il Brutto, il Cattivo: La storia è ambientata nella seconda metà del 1800, durante la guerra di secessione americana; tre uomini senza scrupoli e regole morali vivono ai margini della società e della legge: Tuco, il Brutto, Joe, il Buono e Sentenza, il Cattivo.

Tuco è un bandito e viene catturato da un cacciatore di taglie, Joe, che prima lo consegna alle autorità e poi lo salva dall'esecuzione; i due si mettono d'accordo così per ripetere la truffa e intascare la taglia, ma il Buono viene meno al patto e abbandona il Brutto nel deserto, che organizza così la sua vendetta.

Nel frattempo Sentenza è da tempo sulle tracce di una grande quantità d'oro nascosta dal temibile Bill Carson al sicuro dentro una tomba...

