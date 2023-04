Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 5 Aprile, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Mercoledì 5 Aprile 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 5 Aprile 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 5 Aprile.



I Migliori Film Stasera in TV, Mercoledì 5 Aprile 2023

Palm Springs - Vivi come se non ci fosse un domani (Commedia, Fantasy) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Max Barbakow, con Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons, Peter Gallagher, Meredith Hagner, Camila Mendes, Tyler Hoechlin, Chris Pang, Jacqueline Obradors, June Squibb, Tongayi Chirisa e Dale Dickey.



La trama del film : Il film racconta la storia di Nyles e Sarah, due giovani che si incontrano per la prima volta a Palm Springs al matrimonio della sorella di lei, Tala, con il fidanzato Abe. Sarah è la damigella d'onore e la pecora nera della famiglia. Essendo palesemente ubriaca, Nyles decide di salvarla da una figuraccia, improvvisando al posto suo il discorso del brindisi.

I due legano sin da subito e sembra esserci una certa attrazione tra loro, ma quando Nyles viene mortalmente colpito da una freccia, tirata da un anziano di nome Roy, arranca verso una grotta vicina, da cui proviene una misteriosa luce. Sarah decide di seguirlo all'interno della grotta, ignara di cosa l'aspetti, nonostante lui le intimi di non entrare.

È così che i due si ritrovano incastrati in un loop temporale, costretti a rivivere per sempre la giornata del 9 novembre e alla disperata ricerca di una soluzione, che ponga fine all'incubo di trascorrere per tutta la vita una giornata perfetta...



Palm Springs - Vivi come se non ci fosse un domani: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Insieme per forza (Commedia) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di Frank Coraci, con Adam Sandler, Drew Barrymore, Terry Crews, Joel McHale, Wendi McLendon-Covey, Kevin Nealon, Bella Thorne, Lauren Lapkus, Anna Colwell, Emma Fuhrmann, Abdoulaye N'Gom, Susan Yeagley e Jessica Lowe.



La trama del film : Jim Friedman e Lauren Reynolds hanno due cose in comune: l’essere genitori single e il nutrire reciproca antipatia. Dietro il loro incontro al buio c’è lo zampino di un amico di Jim, deciso a rivederlo sereno dopo un lungo periodo di solitudine, seguito alla morte della moglie. Il primo approccio è decisamente disastroso ma, quando il destino è ostinato, non c’è niente che si possa fare per fermarlo.

I due si incontrano di nuovo in un supermercato e, per una distrazione della commessa, incappano in un ennesimo inconveniente. Quando Jim si presenta a casa della donna per risolverlo, scopre che il fidanzato della migliore amica di Lauren è nient’altro che l’uomo per cui lavora. Apprende inoltre che quest’ultimo ha appena rinunciato a un viaggio per famiglie in Sudafrica e pensa bene di comprare i suoi biglietti, ignorando il fatto che Lauren abbia avuto la stessa idea. Ed è così che, una volta arrivati a destinazione, i due si rivedono con tanto di famiglie numerose al seguito.

Riusciranno, durante la loro settimana di convivenza forzata in un resort di lusso, a concedersi una tregua?...



Insieme per forza: Il trailer italiano del film con Drew Barrymore e Adam Sandler

Ghost - Fantasma (Fantasy, Sentimentale) in onda su La5 alle ore 21.10 , un film di Jerry Zucker, con Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg, Tony Goldwyn, Susan Breslau, Martina Deignan, Rick Aviles, Vincent Schiavelli, Angelina Estrada, Armelia McQueen, Gail Boggs, Vivian Bonnell, Christopher J. Keene, Stanley Lawrence e Phil Leeds.



La trama del film : Sam Wheat lavora in banca e convive felicemente in un loft a New York con la sua fidanzata Molly Jensen, una promettente artista. I due giovani, follemente innamorati e prossimi al matrimonio, conducono una vita spensierata fino al giorno in cui i loro sogni vengono improvvisamente spezzati: una sera, mentre stanno tornando a casa dopo essere stati a teatro, vengono aggrediti da un rapinatore armato che, nel tentativo di derubarli, spara a Sam uccidendolo. Al defunto, però, viene permesso di restare sulla terra sotto forma di fantasma per sistemare gli affari in sospeso e per proteggere l'amata Molly, del tutto ignara del fatto che accanto a lei c'è sempre il vigile spirito di Sam.

A metà tra il mondo dei vivi e quello dei morti, il ragazzo è intenzionato più di ogni altra cosa a fare luce sul suo omicidio. Pedinando il suo assassino, la vittima scopre che si tratta di un portoricano di nome Willy Lopezche vive in un quartiere malfamato della città e che poco dopo l'omicidio ha provato anche a infiltrarsi nell'appartamento di Molly. Sam capisce che l'amore della sua vita si trova in pericolo, ma la condizione di fantasma gli impedisce di comunicare con lei. Per fortuna, però, lo spirito incrocia il suo cammino con quello di Oda Mae Brown, sensitiva inizialmente ignara dei suoi stessi poteri, che riesce miracolosamente a vederlo e parlare con lui...

È nata una stella (Drammatico) in onda su Warner TV alle ore 21.10 , un film di Frank Pierson, con Barbra Streisand, Kris Kristofferson, Gary Busey, Oliver Clark, Martha Heflin e Paul Mazursky.



La trama del film : Il film racconta la storia di John Norman Howard, un ex cantante di successo che vive ormai le sue giornate affogando i pensieri in alcol e droga. La sua vita sembra prendere una piega diversa quando una sera incontra in un locale Esther Hoffmann, un’affascinante donna con una voce meravigliosa. L’uomo, rimasto profondamente colpito, decide di avvicinarla. Tra loro scoppia una forte passione che si trasforma ben presto in amore. Il sentimento cresce in poco tempo tanto che i due decidono di convolare a nozze. John la apprezza così tanto come artista che decide di aiutarla a diventare una grande star del palcoscenico. E così accade: in pochissimo tempo Esther scala la vetta delle classifiche e riscuote un grandissimo successo nel panorama musicale.

Se da un lato l’uomo è felice per i traguardi della moglie, dall’altro comincia a provare gelosia e questo lo fa sprofondare in uno stato depressivo che lo spinge di nuovo a bere. Tutto si complica quando Esther lo trova a letto con un’altra donna. Riusciranno i due a superare questa crisi e salvare il loro matrimonio o si separeranno per sempre?...

Atto di forza (Azione, Thriller) in onda su Iris alle ore 21, un film di Paul Verhoeven, con Arnold Schwarzenegger, Rachel Ticotin, Sharon Stone, Ronny Cox, Michael Ironside, Mel Johnson Jr., Ray Baker, Marshall Bell, Roy Brocksmith e Michael Champion.



La trama del film: racconta le vicende di Douglas Quaid, un operaio edile che vive con sua moglie Lori. L’uomo continua a fare strani incubi su scenari futuri: siamo nel 2084 su Marte, quando due individui stanno passeggiando in tuta spaziale; uno dei due cade in un cratere e, rompendo il casco, provoca la depressurizzazione della tuta, morendo. Pur di dare una spiegazione ai suoi sogni, Douglas sviluppa una vera e propria ossessione per il pianeta rosso, tanto da recarsi alla Rekall, una società in grado di impiantare false memorie di viaggi grazie a un particolare tipo di realtà virtuale. Sconsigliato dal suo collega Harry, l’uomo decide lo stesso di sottoporsi al trattamento, a una condizione: per vivacizzare l’esperienza virtuale, dovrà accettare di essere un agente segreto in cerca di antiche tecnologie aliene. Tutto sembra pronto e Douglas viene addormentato per l’innesto.

Qualche minuto dopo, però, si sveglia e comincia ad aggredire chiunque lo circondi. Così i tecnici lo riaddormentano e scoprono che in realtà l’uomo è stato già sottoposto a un precedente innesto...



Atto di forza: Il Trailer Ufficiale del Film

