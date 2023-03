Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 29 Marzo, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Mercoledì 29 Marzo 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 29 Marzo 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 29 Marzo.



I Migliori Film Stasera in TV, Mercoledì 29 Marzo 2023

Mission Impossible: Rogue Nation (Avventura, Azione, Thriller) in onda su Italia 1 alle ore 21.20 , un film di Christopher McQuarrie, con Tom Cruise, Alec Baldwin, Jeremy Renner, Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson, America Olivo, Sean Harris, Simon McBurney e Jingchu Zhang.

La trama del film: L'agente della IMF Ethan Hunt è alle prese con una nuova missione. Dopo essere venuto a conoscenza dell’acquisto di gas nervino da parte di un gruppo di terroristi, decide di distruggere la nuova attività criminale internazionale chiamata il Sindacato, fino ad allora ignota alla CIA.

Ethan scopre ben presto che il Sindacato non è una semplice organizzazione, bensì un gruppo addestrato di spie rinnegate che hanno intenzione di riscattarsi creando un nuovo programma che intimorisca la civiltà.

L’IMF al momento è però senza segretario in carica e perciò è costretta ad unirsi alla CIA, che taglia fuori alcuni membri, fra cui lo stesso Ethan, a cui viene suggerito di rimanere nascosto perché ci sono uomini che lo vogliono morto. Solo e fuggitivo, Ethan decide di raggruppare autonomamente una squadra servendosi dell’aiuto del collega William Brendt e della spia Isla Faust. L'operazione inizia con grandi difficoltà, dovute soprattutto alla mancanza di fondi, con pericoli dietro ogni angolo...



Mission Impossible: Rogue Nation: Nuovo Trailer italiano ufficiale - HD

Mystic River (Drammatico) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Clint Eastwood, con Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Laurence Fishburne, Marcia Gay Harden, Laura Linney, Kevin Chapman, Tom Guiry, Emmy Rossum, Spencer Treat Clark, Andrew Mackin, Adam Nelson, Robert Wahlberg, Jenny O'Hara, Will Lyman, Tom Kemp, Jason Kelly, Ken Cheeseman, Cayden Boyd e Cameron Bowen.

La trama del film : Nel 1975 Sean, Jimmy e Dave sono tre ragazzini inseparabili che trascorrono il tempo giocando per le strade di Boston.

Un giorno, i tre incidono i loro nomi sul cemento fresco e vengono rimproverati da un poliziotto a bordo della sua volante. L'uomo, accompagnato da un sacerdote, intima a Dave di salire in macchina così da poterlo riaccompagnare a casa.

Dave scompare per quattro giorni e al suo ritorno non rivela a nessuno cosa è accaduto, allontanandosi dai suoi amici.

Venticinque anni più tardi Katie, la figlia di Jimmy, viene uccisa selvaggiamente. Sean, divenuto poliziotto, è incaricato di indagare sul caso insieme al collega Whitey Powers...



Mystic River: il trailer del film

Piacere sono un po' incinta (Commedia, Sentimentale) in onda su Rai 2 alle ore 21.20 , un film di Alan Poul, con Jennifer Lopez, Alex O'Loughlin, Danneel Harris, Eric Christian Olsen, Anthony Anderson, Noureen DeWulf, Michaela Watkins, Melissa McCarthy, Tom Bosley, Jennifer Elise Cox, Linda Lavin, Adam Rose e Carlease Burke.

La trama del film : Zoe ha una vita piena di soddisfazioni, ottimi amici, un buon lavoro e un ottimo rapporto con la nonna che l'ha cresciuta. Ma approssimandosi ai quarant'anni, realizza che il desiderio di trovare il principe azzurro è ormai qualcosa che difficilmente potrà diventare realtà.

Decide così di realizzare il suo sogno di diventare madre e avere una famiglia, prendendo un appuntamento con un medico per la fecondazione artificiale. Per caso, solo pochi istanti dopo la procedura medica, Zoe incontra Stan, la persona giusta.

Nel tentativo di portare avanti questo rapporto in erba, nascondendo i primi segni della gravidanza, la situazione si trasforma per Zoe in una commedia degli errori, che mette in confusione Stan...



Piacere sono un po' incinta: Il trailer del film

Schegge di paura (Drammatico, Thriller) in onda su LA7D alle ore 21.30 , un film di Gregory Hoblit, con Richard Gere, Laura Linney, Edward Norton, John Mahoney, Frances McDormand, Terry O'Quinn, Alfre Woodard, Andre Braugher, Steven Bauer, Stanley Anderson, Maura Tierney e Jon Seda.

La trama del film : La storia è ambientata a Chicago, dove è stato appena assassinato brutalmente uno dei personaggi più eminenti della città, l'arcivescovo Richard Rushman.

Martin Vail uno dei più brillanti avvocati di Chicago, sempre pronto a farsi pubblicità, si offre volontariamente per difendere gratuitamente il giovane accusato dell'omicidio.

Aaron Stampler, questo il nome del presunto colpevole, è un ragazzo di provincia, ingenuo, timido e balbuziente, che beneficiava della protezione dell'alto prelato, che considerava come un padre.

A complicare la situazione di Stampler è la grande amicizia che legava l'arcivescovo a John Shaughnessy capo della Procura distrettuale. L'uomo che aveva anche lucrosi legami di affari con Rushman, punta alla condanna a morte del ragazzo e affida il caso all'assistente distrettuale Janet Venable, un tempo legata sentimentalmente a Vail. Nel frattempo i primi incontri in carcere tra l'accusato e il suo avvocato difensore, portano Vail a convincersi dell'innocenza del suo assistito...

Io c'è (Commedia) in onda su Cine34 alle ore 21, un film di Alessandro Aronadio, con Edoardo Leo, Margherita Buy, Giuseppe Battiston, Massimiliano Bruno e Giulia Michelini.

La trama del film: Massimo Alberti è il proprietario del "Miracolo Italiano", bed and breakfast un tempo di lusso ridotto ormai ad una fatiscente palazzina.

La crisi che ha messo in ginocchio l'attività sembra non aver scalfito i suoi dirimpettai, un convento gestito da suore sempre pieno di turisti a cui le pie donne offrono rifugio in cambio di una spontanea donazione. Esentasse. Ecco l'illuminazione di cui Massimo aveva bisogno: se vuole sopravvivere deve trasformare il "Miracolo Italiano" in luogo di culto. Ma per farlo deve prima fondare una sua religione. E' la genesi dello "Ionismo", la prima fede che non mette Dio al centro dell'universo, ma l'Io. Ad accompagnare Massimo nella sua missione verso l'assoluzione da tasse e contributi la sorella Adriana, inquadrata commercialista, e Marco, scrittore senza lettori e ideologo perfetto del nuovo credo. Preparatevi ad essere convertiti!...



Io c'è: Trailer Ufficiale del Film - HD

