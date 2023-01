Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 25 Gennaio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Mercoledì 25 Gennaio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 25 Gennaio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 25 Gennaio.



I Migliori Film Stasera in TV, Mercoledì 25 Gennaio 2023

Zack, cane eroe - alle 21.20 su Rai 1 (Azione, Drammatico, Family, 2020, durata: 93 Min)

Un film di Lynn Roth, con August Maturo, Ken Duken, Ayelet Zurer, Ádám Porogi, Viktória Stefanovszky, Lois Robbins, Levente Molnár, Miklós Béres, Alexis Latham, Carna Krsul, Miklós Kapácsy e Kristóf Widder.



Zack, cane eroe: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Zack, cane eroe : Il film è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Joshua, un ragazzino ebreo che vive a Berlino, ha un pastore tedesco che si chiama Zack e che ama moltissimo.

Dopo la promulgazione delle leggi razziali di Norimberga, le SS sottraggono Zack a Joshua e alla sua famiglia, gli danno il nuovo nome di Blitz e lo addestrano per usarlo come cane di guardia nei campi di concentramento. Zack dovrà imparare ad attaccare e a radunare gli ebrei detenuti.

Quando Joshua viene deportato in un campo, riconosce il suo fedele amico che a sua volta riconosce l’odore del suo amato padrone. Questo ovviamente manderà in confusione Zack, che non sarebbe mai in grado di tradire Joshua.

I due, forti della loro complicità e nella speranza di tornare a vivere, tenteranno insieme di fuggire dal campo di concentramento....

L'Ora Legale - alle 21.20 su Canale 5 (Commedia, 2017, durata: 92 Min)

Un film di Salvatore Ficarra e Valentino Picone, con Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Vincenzo Amato, Leo Gullotta, Antonio Catania, Tony Sperandeo, Sergio Friscia, Eleonora De Luca, Ersilia Lombardo, Alessia D'Anna, Francesco Benigno, Marcello Mordino, Paride Benassai, Gaetano Bruno e Alessandro Roia.



L'Ora Legale: Il trailer del film - HD



Trama del Film L'Ora Legale : Il film è ambientato in un paese della Sicilia, Pietrammare, dove, puntuale come l'ora legale, arriva il momento delle elezioni per la scelta del nuovo sindaco.

Da anni imperversa sul paese Gaetano Patanè, lo storico sindaco del piccolo centro siciliano. Un sindaco maneggione e pronto ad usare tutte le armi della politica per creare consenso attorno a sé. A lui si oppone Pierpaolo Natoli, un professore cinquantenne, sceso nell'agone politico per la prima volta, sostenuto da una lista civica e da uno sparuto gruppo di attivisti per offrire alla figlia diciottenne, Betti, un'alternativa in occasione del suo primo voto.

I nostri due eroi Salvo e Valentino sono schierati su fronti opposti: il furbo Salvo, manco a dirlo, offre i suoi servigi a Patanè, dato vincente in tutti i sondaggi; mentre il candido Valentino scende in campo a fianco dell'outsider Natoli...

Motherless Brooklyn - I Segreti di una Città - alle 21 su Iris (Drammatico, Noir, 2019, durata: 144 Min)

Un film di Edward Norton, con Edward Norton, Bruce Willis, Bobby Cannavale, Leslie Mann, Willem Dafoe, Gugu Mbatha-Raw, Ethan Suplee, Alec Baldwin, Kenneth Williams, Fisher Stevens, Dallas Roberts e Cherry Jones.



Motherless Brooklyn - I Segreti di una Città: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Motherless Brooklyn - I Segreti di una Città : Il film è ambientato nella New York degli anni '50 ed è la storia di Lionel Essrog, un investigatore privato affetto dalla sindrome di Tourette e con un carattere molto solitario. È stato Frank Minna, a capo dell'agenzia d'investigazione, a trovare Lionel e i suoi colleghi, tra cui Tony Vermonte, in un orfanotrofio, dove venivano maltrattati da un gruppo di monache violente. Colpito dalla sua intelligenza, dal suo fare gentile e soprattutto dalla sua memoria fotografica, Minna ha permesso a Lionel di entrare nella sua agenzia. Ma soprattutto l'uomo lo ha aiutato a capire che quello che le persone percepivano come stranezze date dalla sindrome, potevano essere un vero e proprio dono per la sua professione.

Quando Frank muore, Lionel indaga sulla morte del suo amico e mentore, nonostante i pochi indizi a disposizione...

Io vi troverò - alle 21.20 su Italia 1 (Azione, Thriller, 2008, durata: 93 Min)

Un film di Pierre Morel, con Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen, Xander Berkeley, Katie Cassidy, Olivier Rabourdin, Leland Orser, Jon Gries, David Warshofsky, Holly Valance, Nathan Rippy, Camille Japy, Nicolas Giraud e Gerard Watkins.



Io vi troverò: Trailer del film con Liam Neeson e Maggie Grace



Trama del Film Io vi troverò : Il protagonista della vicenda è l’ex agente della CIA Bryan Mils che, ormai in pensione, presta la sua esperienza come guardia del corpo per le star e le personalità di spicco di Los Angeles. L’uomo è divorziato dall’ex moglie Lenore e sua figlia Kim trascorre molto più tempo con il nuovo compagno della madre che con lui. Quando Kim gli chiede il permesso di poter partire per Parigi con l’amica Amanda, ospiti delle cugine di quest’ultima, Mils accetta con riluttanza.

Giunta a Parigi, la ragazza scopre che Amanda le ha mentito sulla presenza delle cugine ma è decisa a non perdersi d’animo e a godersi l’elettrizzante esperienza in Europa. Kim e Amanda vengono subito avvicinate dall’affascinante Peter e accettano di seguirlo nel suo appartamento.

In realtà il ragazzo è complice di un’organizzazione malavitosa albanese, che rapisce giovani donne e le costringe a drogarsi, per poi venderle all’asta al miglior offerente. Così, Kim e Amanda vengono aggredite e trascinate nel covo dei malviventi mentre Mils, che in quel momento stava parlando con la figlia al telefono, assiste a distanza al rapimento di sua figlia...

Letters to Juliet - alle 21.10 su La5 (Commedia, Sentimentale, 2010, durata: 105 Min)

Un film di Gary Winick, con Amanda Seyfried, Gael Garcia Bernal, Vanessa Redgrave, Christopher Egan, Franco Nero, Luisa Ranieri, Daniel Baldock, Ivana Lotito, Marina Massironi, Lidia Biondi, Giordano Formenti, Paolo Arvedi, Dario Conti, Milena Vukotic, Luisa De Santis e Angelo Infanti.



Letters to Juliet: Trailer del film con Amanda Seyfried e Gael García Bernal



Trama del Film ...E alla fine arriva Polly: Sophie Hall è aspirante scrittrice per rotocalchi, che assieme al suo ragazzo Victor, vola da New York in Italia per godersi un po' di tanto desiderato romanticismo. Mentre Victor non c'è a causa di alcuni affari, Sophia si ritrova a Verona nel famoso cortile di Giulietta Capuleti, dalla tragedia di Giulietta e Romeo, dove le visitatrici di tutto il mondo lasciano a Giulietta lettere di amori perduti o amori desiderati. Lì trova una lettera scritta 50 prima a Giulietta da Claire Smith, alla ricerca di un giovane italiano che le faceva la corte quando era una teenager. Sophie decide di rispondere al messaggio lasciato da Claire, rimasto inspiegabilmente inevaso, e rimane molto sorpresa quando la sua lettera ispira questa, adesso nonna, a partire con lei per Verona in cerca del suo antico amore perduto...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

My skinny sister (Drammatico, 2015, durata: 95 Min) in onda alle 20.55 su Tv 2000 , un film di Sanna Lenken, con Rebecka Josephson, Amy Deasismont, Annika Hallin, Henrik Norlén e Maxim Mehmet.

Telefon (Thriller, Poliziesco, 1977, durata: 110 Min) in onda alle 21 su Warner TV , un film di Don Siegel, con Charles Bronson, Donald Pleasence, Lee Remick, Åke Lindman, Alan Badel, Ed Bakey, Hank Brandt, John Carter, Tyne Daly, John Hambrick, Henry Alfao, Ansa Konen, Iggie Woldington, Patrick Magee, Frank Marth, John Mitchum, Sheree North, Kathleen O'Malley, Helen Page Camp, Jacqueline Scott e Roy Jenson.

Di che segno sei? (Commedia, 1975, durata: 130 Min) in onda alle 21 su Cine34 , un film di Sergio Corbucci, con Alberto Sordi, Paolo Villaggio, Adriano Celentano, Mariangela Melato, Renato Pozzetto, Luciano Salce, Giovanna Ralli, Massimo Boldi, Ugo Bologna, Gino Pernice, Marcello Di Falco, Jack La Cayenne, Giuliana Calandra, Gil Cagné e Lucia Alberti

Hellboy - The Golden Army (Azione, Avventura, 2008, durata: 120 Min) in onda alle 21 su 20 , un film di Guillermo del Toro, con Ron Perlman, Selma Blair, Doug Jones, Luke Goss, Anna Walton, Jeffrey Tambor, James Dodd, John Alexander, Roy Dotrice, Brian Steele, John Hurt, Montse Ribé, Iván Kamarás, Iván Kamarás, Mike Kelly e Andrew Hefler.

Stalingrad (Azione, Guerra, Drammatico, 2013, durata: 135 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie , un film di Fedor Bondarchuk, con Thomas Kretschman, Pyotr Fyodorov e Sergei Bondarchuk

Un poliziotto alle elementari (Commedia, Poliziesco, 1990, durata: 109 Min) in onda alle 21.10 su TwentySeven , un film di Ivan Reitman, con Arnold Schwarzenegger, Penelope Ann Miller, Pamela Reed, Linda Hunt, Richard Tyson, Betty Lou Henson, Roma, Stephen Root, John Steinkamp, Park Overall, Cathy Moriarty, Robert Nelson, Richard Portnow, Alix Koromzay, Tom Kirlander, Tom Dugan, Lee Forest, John Hammil, Heidi Szedberg, Carroll Baker e Angela Bassett.

Air Collision (Avventura, Azione, Thriller, 2012, durata: 92 Min) in onda alle 21.15 su Cielo , un film di Liz Adams, con Reginald VelJohnson, Jordan Ladd, Gerald Webb, Michael Teh, Darin Cooper, Darren Anthony Thomas e Andy Clemence.



Air Collision: Il Trailer Ufficiale del Film

Prima o poi mi sposo (Commedia, Sentimentale, 2001, durata: 103 Min) in onda alle 21.25 su Nove, un film di Adam Shankman, con Jennifer Lopez, Matthew McConaughey, Bridgette Wilson-Sampras, Justin Chambers, Judy Greer, Kathy Najimy, Lou Myers, Kevin Pollak, Alex Rocco, Fred Willard, Joanna Gleason, Charles Kimbrough, Francis Bay, Philip Pavel e Natalie Jaroszyk

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :