Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 22 Marzo, in prima e seconda serata

Stasera in TV, Mercoledì 22 Marzo 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 22 Marzo 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 22 Marzo.



I Migliori Film Stasera in TV, Mercoledì 22 Marzo 2023

Mission: Impossible - Protocollo fantasma - alle 21.20 su Italia 1 (Avventura, Azione, Thriller, 2011, durata: 132 Min)

Un film di Brad Bird, con Tom Cruise, Jeremy Renner, Léa Seydoux, Josh Holloway, Michael Nyqvist, Simon Pegg, Ving Rhames, Paula Patton, Anil Kapoor, Vladimir Mashkov, Samuli Edelmann, Ilia Volokh, Miraj Grbic, Ivan Shvedoff, Pavel Kríz e April Stewart.



Mission: Impossible - Protocollo fantasma: il nuovo trailer italiano



Trama del Film Mission: Impossible - Protocollo fantasma : Ethan Hunt è stato rinchiuso in un carcere russo per accattivarsi le simpatie di Bodgan, un detenuto che possiede informazioni su un uomo chiamato Cobalt, uno spietato terrorista.

Dopo essere evaso con l'aiuto degli agenti Benji Dunn e Jane Carter, Hunt deve introdursi nel Cremlino, ma durante la missione un messaggio radio inviato sulla frequenza dell’IMF autorizza lo scoppio di un ordigno.

In seguito all'attentato, Ethan scopre che il Presidente, a causa dei sospetti sulla squadra che agisce sempre al limite della legalità, ha attivato il Protocollo Fantasma: questo significa che per gli agenti del suo team non c'è nessun tipo di appoggio per la fuga o il rientro, né garanzia di qualunque tipo da parte del governo degli Stati Uniti.

Hunt, insieme a William Brandt, un analista dell’IMF e il resto della squadra rimangono soli per cercare di sventare un attacco nucleare e riscattare il nome dell'IMF....

Mortdecai - alle 21.25 su Nove (Azione, Commedia, 2015, durata: 106 Min)

Un film di David Koepp, con Johnny Depp, Ewan McGregor, Gwyneth Paltrow, Olivia Munn, Paul Bettany, Jeff Goldblum, Oliver Platt e Michael Byrne.



Mortdecai: Full trailer Italiano



Trama del Film Mortdecai : Il film vede protagonista Johnny Depp nel ruolo brillante e carismatico di un ricco mercante d'arte, il Signor Charlie Mortdecai. Gestire un branco di russi inferociti, i servizi segreti inglesi, una moglie dalle gambe chilometriche ed un terrorista internazionale non sarà cosa facile. Ma Charlie Mortdecai ci riuscirà. In giro per il mondo, armato solo del suo fascino e della sua bellezza, Charlie intraprenderà una corsa contro il tempo per riuscire a recuperare un dipinto rubato, che si dice contenga il codice per accedere ad un conto bancario in cui era stato depositato l'oro dei Nazisti. Innamorato della sua incantevole moglie, interpretata da Gwyneth Paltrow, ma anche del lusso più sfrenato, del brandy e dei suoi baffi, Charlie Mortdecai non si fermerà davanti a nulla pur di ottenere quello che vuole...

Brave Ragazze - alle 21.25 su Rai 1 (Commedia, 2019, durata: 104 Min)

Un film di Michela Andreozzi, con Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Silvia D'Amico, Luca Argentero, Fabio Morici, Stefania Sandrelli, Max Tortora, Michele Savoia, Michela Andreozzi, Massimiliano Vado, Federico Ielapi, Fabrizio Colica e Pietro Genuardi.



Brave Ragazze: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Brave Ragazze : Il film è ambientato a Gaeta nei primi anni 80 ed è ispirato a una storia vera - definita dalla regista "bigodini e pistole".

È la storia di quattro donne in preda a un'esistenza in crisi, ognuna per un motivo diverso. Anna è madre di due bambini, non ha un lavoro stabile né un soldo per comprare ai figli un costume decente per Carnevale. Chicca e Caterina sono sorelle, ma sono completamente agli opposti. Sperano in un futuro migliore, lontano da dove vivono e soprattutto roseo, ma quando Chicca si fa licenziare provoca la perdita del lavoro anche della sorella. Infine, c'è Maria, una donna molto religiosa, timida e innocua, ma che puntualmente deve sopportare gli scatti di ira di un marito violento.

Tutte desiderano migliorare la loro condizione, ma nessuna di loro ci riesce o può farlo per davvero, fin quando non giungono a una conclusione. Non hanno nulla da perdere, stanno già grattando il baratro ed è a questo punto che balena nella loro mente un'idea malsana: rapinare la banca del paese...

Gorky Park - alle 21.30 su LA7D (Thriller, 1983, durata: 125 Min)

Un film di Michael Apted, con William Hurt, Lee Marvin, Brian Dennehy, Ian Bannen, Joanna Pacula, Alexsei Sayle, Niall O'Brien, Henry Woolf, Michael Elphick, Rikki Fulton, Richard Griffiths, Ian McDiarmid e Alexander Knox.

Trama del Film Gorky Park : Quando, in una gelida mattina moscovita, il giovane ispettore della polizia criminale Arkadi Renko viene chiamato nel Parco Gorky, si trova davanti a tre corpi semisepolti nella neve: due uomini ed una donna, dai volti volutamente sfigurati e, addirittura, con i polpastrelli abrasi. Ma sul posto c'è già un alto funzionario del K.G.B. (e fra lui e Renko vi è una vecchia ruggine). Perché il K.G.B.? Il poliziotto, intelligente quanto paziente, comincia il suo difficile lavoro. Unici indizi: un paio di pattini ai piedi della donna e il fatto che uno degli uomini è americano...

Il Sacrificio del cervo sacro - alle 21.10 su Rai Movie (Drammatico, Thriller, 2017, durata: 121 Min)

Un film di Yorgos Lanthimos, con Colin Farrell, Nicole Kidman, Raffey Cassidy, Barry Keoghan, Sunny Suljic, Alicia Silverstone e Bill Camp.



Il Sacrificio del cervo sacro: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Il Sacrificio del cervo sacro : Steven Murphy, un formidabile chirurgo, nasconde un terribile segreto. A causa dei suoi problemi con l’abuso di alcol, Steven provocò involontariamente la morte di un uomo sul tavolo operatorio. Colpito dal senso di colpa, Steven decide di sostenere il figlio della vittima, Martin Lang, con il quale si incontra assiduamente presso un'anonima tavola calda. Un giorno, Steven decide di invitare Martin a cena, presentando il giovane alla moglie Anna e ai figli Kim e Bob.

Mentre Kim si invaghisce del ragazzo, Bob inizia ad accusare dei malori e non riesce più a muovere i suoi arti inferiori. Martin avverte Steven di aver scoperto la verità sulla morte di suo padre e di aver provocato la paralisi di suo figlio, per vendicarsi di quanto accaduto. Il ragazzo vuole costringere Steven a scegliere un membro della sua famiglia come sacrificio riparatore. Martin, infatti, ha lanciato una sorta di maledizione che condurrà inevitabilmente la famiglia Murphy alla morte, se il dottore si rifiuterà di esaudire la sua raccapricciante richiesta...

Insieme per forza - alle 21.10 su TwentySeven (Poliziesco, Commedia, 1991, durata: 113 Min)

Un film di John Badham, con Michael J. Fox, James Woods, Stephen Lang, Annabella Sciorra, John Capodice, Luis Guzmán, LL Cool J, Mary Mara, Delroy Lindo, Conrad Roberts, Christina Ricci, Keenan Leung, Penny Marshall e Kathy najimy.

Trama del Film Insieme per forza: Nick Lang, un giovane e testardo attore cinematografico, per interpretare con realismo un film poliziesco, riesce, grazie alla sua notorietà, ad essere messo al fianco di un caparbio poliziotto, il detective John Moss, attualmente impegnato nell'individuare il maniaco omicida che sta terrorizzando la città di New York. Moss, adirato per questa nuova situazione (tanto più che l'attore è fatuo e chiacchierone quanto lui è taciturno e schivo), cerca di liberarsi di Lang facendogli credere di aver ucciso per errore un agente di polizia nel corso di una missione. Ma inutilmente...

