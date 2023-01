Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 18 Gennaio, in prima e seconda serata

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 18 Gennaio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 18 Gennaio.



Cosa mi lasci di te - alle 21.25 su Rai 1 (Drammatico, Sentimentale, 2020, durata: 115 Min)

Un film di Andrew e Jon Erwin, con K.J. Apa, Britt Robertson, Abigail Cowen, Melissa Roxburgh, Nathan Parsons, Gary Sinise, Shania Twain, Cameron Arnett e Tanya Christiansen.



Cosa mi lasci di te: Secondo Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Cosa mi lasci di te: Il film è basato sulla vita del cantautore Jeremy Camp, star della musica cristiana contemporanea. Un viaggio nell'amore, quello forte provato dal cantante per la fidanzata Melissa, che, a causa di una malattia, avrebbe avuto vita breve. Poco più che ventenne Jeremy decide di compiere il grande passo e sposare la sua Melissa, il grande amore della sua vita, così da poterle stare accanto nel bene e nel male e coronare il loro giovane sogno d'amore. Da questa scelta di condividere un momento così triste e rendere la vita della ragazza fatta di istanti felici, Jeremy tira fuori un nuovo brano, "I Still Believe", una delle sue hit più celebri della sua carriera e colonna sonora del film. Il film racconta la malattia di una persona cara e la speranza, quel bagliore nell'oscurità che è sempre l'ultimo a morire...

Johnny English colpisce ancora - alle 21.10 su TwentySeven (Azione, Avventura, Commedia, 2018, durata: 100 Min)

Un film di David Kerr, con Rowan Atkinson, Emma Thompson, Olga Kurylenko, Jake Lacy, Ben Miller, Miranda Hennessy, Nick Owenford e Eddie O'Connell.



Johnny English colpisce ancora: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Johnny English colpisce ancora: Quando il database dell'MI7 subisce un attacco informato, Johnny English e il suo fidato assistente Bough sono gli unici agenti a poter sventare l'imminente crisi. Essendo ormai in pensione, infatti, English non appare negli archivi resi pubblici dai pirati informatici e può agire sotto copertura senza dare nell'occhio. I due si recano nel sud della Francia, presso l'Hotel Magnifique, sede del covo degli hacker. Come suo solito, English si rende protagonisti di esilaranti siparietti, che potrebbero mettere in pericolo la riuscita della missione...

Prime - alle 21.10 su La5 (Commedia, 2005, durata: 105 Min)

Un film di Ben Younger, con Uma Thurman, Meryl Streep, Bryan Greenberg, Jon Abrahams, Zak Orth, Annie Parisse, Aubrey Dollar, Jerry Adler, Doris Belack, Ato Essandoh, Naomi Aborn, John Rothman e Eboni Summer Cooper .



Prime: Il trailer italiano del film



Trama del Film Prime: vede protagonista Rafi, una produttrice fotografica di quasi quarant’anni che cerca di rimettere insieme i pezzi di una vita andata in frantumi. È sola, triste per il suo recente divorzio e spera di uscire al più presto dal periodo di depressione che la affligge. Proprio per questo decide di recarsi da una psicoterapeuta, Lisa, che la spinge a lasciarsi andare esplorando sentimenti e sensazioni che mai avrebbe pensato di provare. Rafi segue alla lettera i consigli della dottoressa e, una sera, conosce David, un giovane artista di ventitré anni, appena uscito dal college con una grande passione per la pittura...

Il nemico alle porte - alle 21.10 su Rai Movie (Drammatico, Guerra, 2001, durata: 130 Min)

Un film di Jean-Jacques Annaud, con Joseph Fiennes, Jude Law, Rachel Weisz, Bob Hoskins, Ed Harris, Dana Cebulla, Gabriel Thomson, Ron Perlman e Robert Stadlober.

Trama del Film Il nemico alle porte: Nel 1942, in seguito all'invasione tedesca dell'Unione Sovietica, Vasily Zaytsev, un pastore degli Urali divenuto un soldato dell'Armata Rossa, si ritrova in prima linea nella battaglia di Stalingrado. La disorganizzata difesa russa prevedeva di contrastare l’avanzata nemica a viso aperto. I soldati sovietici non avevano la possibilità di ritirarsi e quando uno di loro moriva l’altro doveva imbracciare la sua arma e proseguire.

In questo tragico contesto Vasily mostra impressionanti abilità di tiratore, insegnategli in giovane età da suo nonno, diventando presto un eroe nazionale e il simbolo della resistenza contro l’esercito invasore...

Il cacciatore - alle 21 su Iris (Drammatico, Guerra, 1978, durata: 183 Min)

Un film di Michael Cimino, con Robert De Niro, John Cazale, John Savage, Christopher Walken, Meryl Streep, George Dzundza, Chuck Aspegren, Shirley Stoler, Rutanya Alda, Pierre Segui, Mady Kaplan, Mary Ann Haenel, Richard Kuss e Amy Wright.



Il cacciatore: Il Trailer Ufficiale della versione restaurata del Film - HD



Trama del Film Il cacciatore: Il film diviso in tre "atti". La storia inizia con il racconto della vita di una comunità ucraina, in particolare di un gruppo di amici: Mike, Nik e Steven. I tre sono giovani operai in un'acciaieria in Pennsylvania e la loro vita scorre tranquilla tra il lavoro, le bevute al pub e l'amata caccia al cervo. Come inquietante prospettiva comune hanno l'arrivo della chiamata alle armi in Vietnam. Steven riuscirà a sposarsi prima di essere catapultato, insieme a Mike e Nik, nell'inferno della guerra.

Il secondo atto del film è fulminante: gli orrori della guerra, gli assalti ai villaggi, la prigionia dei tre, torturati e costretti al supplizio della "roulette russa", la fuga che li disperde e il ricovero di Nik in ospedale per disturbi psichici.

Nella terza parte vengono raccontate le conseguenze di questo viaggio all'inferno...