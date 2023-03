Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 15 Marzo, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Mercoledì 15 Marzo 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 15 Marzo 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 15 Marzo.



I Migliori Film Stasera in TV, Mercoledì 15 Marzo 2023

Tutta un'altra vita - alle 21.25 su Rai 1 (Commedia, 2019, durata: 103 Min)

Un film di Alessandro Pondi, con Enrico Brignano, Ilaria Spada, Paola Minaccioni, Maurizio Lombardi, Gabriele Lustri, Giorgio Colangeli, Monica Vallerini, Daniela Terreri, Giordano Di Cola, Rossella Brescia e Paolo Sassanelli.



Tutta un'altra vita: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Tutta un'altra vita : Gianni è un tassista romano, frustrato dalla routine e da un'esistenza poco avventurosa condotta insieme alla moglie Lorella e ai due figli. Una vita modesta, vissuta nel quartiere della Garbatella a Roma in piccolo appartamento tra mutuo, bollette e problemi ordinari. Un giorno, inaspettatamente, gli si presenta l'occasione perfetta per scuotersi dallo scialbo torpore quotidiano: una coppia facoltosa lascia per errore le chiavi di casa nel taxi. Gianni prova invano a fermarli mentre entrano nell'aeroporto diretti alle Maldive, ma poi intravede nel caso un'opportunità da non lasciarsi scappare. Decide così di intrufolarsi nella loro abitazione e scopre una villa extra lussuosa e completamente libera. Si costruisce così una vita parallela, indossando i panni di un milionario che si diverte tra eventi esclusivi, macchine costose e feste in piscina, dove tutto gli è concesso e non c'è nulla che non sia alla sua portata.

Nel turbinio di emozioni incredibili che sta vivendo, incontra una bellissima e intrigante ragazza, Lola, che si invaghisce di lui, credendolo un uomo di successo...

Alessandro Pondi, Enrico Brignano, Ilaria Spada, Paola Minaccioni, Maurizio Lombardi, Gabriele Lustri, Giorgio Colangeli, Monica Vallerini, Daniela Terreri, Giordano Di Cola, Rossella Brescia e Paolo Sassanelli. : Gianni è un tassista romano, frustrato dalla routine e da un'esistenza poco avventurosa condotta insieme alla moglie Lorella e ai due figli. Una vita modesta, vissuta nel quartiere della Garbatella a Roma in piccolo appartamento tra mutuo, bollette e problemi ordinari. Un giorno, inaspettatamente, gli si presenta l'occasione perfetta per scuotersi dallo scialbo torpore quotidiano: una coppia facoltosa lascia per errore le chiavi di casa nel taxi. Gianni prova invano a fermarli mentre entrano nell'aeroporto diretti alle Maldive, ma poi intravede nel caso un'opportunità da non lasciarsi scappare. Decide così di intrufolarsi nella loro abitazione e scopre una villa extra lussuosa e completamente libera. Si costruisce così una vita parallela, indossando i panni di un milionario che si diverte tra eventi esclusivi, macchine costose e feste in piscina, dove tutto gli è concesso e non c'è nulla che non sia alla sua portata. Nel turbinio di emozioni incredibili che sta vivendo, incontra una bellissima e intrigante ragazza, Lola, che si invaghisce di lui, credendolo un uomo di successo...



In the Mood for Love - alle 21.10 su Rai Movie (Sentimentale, Drammatico, 2000, durata: 97 Min)

Un film di Wong Kar-Wai, con Maggie Cheung, Tony Leung Chiu Wai, Lai Chen, Siu Ping-Lam, e Rebecca Pan.



In the Mood for Love: Trailer Versione restaurata - HD



Trama del Film In the Mood for Love : è ambientanto nella Hong Kong degli anni Sessanta e racconta la storia di Chow Mo-wan e di Su Li-Zhen. Il primo lavora come redattore per un giornale locale, mentre la seconda è una segretaria in un'azienda che si occupa di import-export. I due vivono nello stesso edificio con i rispettivi partner e sono dirimpettai. È proprio così che si conoscono, incontrandosi nelle scale o all'entrata del palazzo.

Dato che sia la moglie di Chow che il compagno di Su sono spesso e volentieri fuori per lavoro, i due si ritrovano a trascorrere sempre più tempo in compagnia l'una dell'altro, scoprendo che hanno diverse cose in comune, come le arti marziali o la passione per gli spaghetti. Tra loro inizia a nascere qualcosa, una simpatia che resta però soltanto platonica, fin quando non iniziano a sospettare che i loro rispettivi coniugi siano infedeli. È così che scoprono che i loro partner hanno una relazione extraconiugale tra loro, ma nonostante la crescente rabbia, Chow e Su decidono di mantenere la loro amicizia così com'è, senza comprometterla e senza comportarsi come i loro compagni infedeli, mentre decidono come affrontare i loro matrimoni ormai sull'orlo del precipizio...

Wong Kar-Wai, Maggie Cheung, Tony Leung Chiu Wai, Lai Chen, Siu Ping-Lam, e Rebecca Pan. : è ambientanto nella Hong Kong degli anni Sessanta e racconta la storia di Chow Mo-wan e di Su Li-Zhen. Il primo lavora come redattore per un giornale locale, mentre la seconda è una segretaria in un'azienda che si occupa di import-export. I due vivono nello stesso edificio con i rispettivi partner e sono dirimpettai. È proprio così che si conoscono, incontrandosi nelle scale o all'entrata del palazzo. Dato che sia la moglie di Chow che il compagno di Su sono spesso e volentieri fuori per lavoro, i due si ritrovano a trascorrere sempre più tempo in compagnia l'una dell'altro, scoprendo che hanno diverse cose in comune, come le arti marziali o la passione per gli spaghetti. Tra loro inizia a nascere qualcosa, una simpatia che resta però soltanto platonica, fin quando non iniziano a sospettare che i loro rispettivi coniugi siano infedeli. È così che scoprono che i loro partner hanno una relazione extraconiugale tra loro, ma nonostante la crescente rabbia, Chow e Su decidono di mantenere la loro amicizia così com'è, senza comprometterla e senza comportarsi come i loro compagni infedeli, mentre decidono come affrontare i loro matrimoni ormai sull'orlo del precipizio...



Apocalypto - alle 21.30 su Warner TV (Azione, Avventura, 2006, durata: 138 Min)

Un film di Mel Gibson, con Rudy Youngblood, Dalia Hernandez, Jonathan Brewer, Morris Birdyellowhead, Carlos Emilio Baez, Amilcar Ramirez, Israel Contreras Vasquez, Israel Rios, María Isabel Díaz, Espiridión Acosta Canché, Mayra Serbulo, Iazua Larios Ruiz e Hiram Soto.



Apocalypto: Trailer del film diretto da Mel Gibson



Trama del Film Apocalypto : Il film è ambientato all’inizio del XVI secolo, al tramonto della fiorente civiltà Maya. La popolazione concentrata nei grandi insediamenti è stata colpita da una terribile pestilenza e, per placare l’ira degli dei, Lupo Zero e Occhio Mezzo hanno bisogno di uomini da offrire in sacrificio. Quando il piccolo villaggio di Zampa di Giaguaro e della sua famiglia viene assalito, l’uomo riesce a nascondere la moglie incinta e suo figlio in un profondo pozzo, prima di essere catturato e deportato. Il viaggio verso la città è estenuante ma Zampa di Giaguaro non si fa abbattere, dimostrando una grande risolutezza d’animo.

Giunti nei pressi del grande insediamento, una bambina veggente rivela agli aguzzini il loro destino, ma nessuno sembra dar peso alla predizione...

Mel Gibson, Rudy Youngblood, Dalia Hernandez, Jonathan Brewer, Morris Birdyellowhead, Carlos Emilio Baez, Amilcar Ramirez, Israel Contreras Vasquez, Israel Rios, María Isabel Díaz, Espiridión Acosta Canché, Mayra Serbulo, Iazua Larios Ruiz e Hiram Soto. : Il film è ambientato all’inizio del XVI secolo, al tramonto della fiorente civiltà Maya. La popolazione concentrata nei grandi insediamenti è stata colpita da una terribile pestilenza e, per placare l’ira degli dei, Lupo Zero e Occhio Mezzo hanno bisogno di uomini da offrire in sacrificio. Quando il piccolo villaggio di Zampa di Giaguaro e della sua famiglia viene assalito, l’uomo riesce a nascondere la moglie incinta e suo figlio in un profondo pozzo, prima di essere catturato e deportato. Il viaggio verso la città è estenuante ma Zampa di Giaguaro non si fa abbattere, dimostrando una grande risolutezza d’animo. Giunti nei pressi del grande insediamento, una bambina veggente rivela agli aguzzini il loro destino, ma nessuno sembra dar peso alla predizione...



I Ponti di Madison County - alle 21 su Iris (Drammatico, Sentimentale, 1995, durata: 134 Min)

Un film di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Meryl Streep, Annie Corley, Victor Slezak, Jim Haynie, Sarah Kathryn Schmitt, Christopher Kroon, Phyllis Lyons, Debra Monk, Richard Lage, Michelle Benes.



I Ponti di Madison County: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film I Ponti di Madison County : L’italo-americana Francesca Johnson vive con lo scostante marito Richard e i suoi due figli nell’Iowa, conducendo un’esistenza monotona e poco appagante.

La sua vita è sconvolta dall’inatteso arrivo di Robert Kincaid, affascinante inviato dalla National Geographic Society che si tratterrà in città per fotografare i caratteristici ponti coperti della contea di Madison.

Tra Robert e Francesca c’è un vero e proprio colpo di fulmine e nasce un’intensa storia d’amore che, tuttavia, durerà solo quattro giorni a causa dell'imminente partenza del fotografo.

Sebbene Robert la faccia sentire desiderata e soddisfatta, Francesca non riuscirà ad abbandonare la sua famiglia per vivere con lui questo forte sentimento e lo lascerà andare via.

Anni più tardi, dopo la morte di suo marito Richard, Francesca troverà il coraggio di contattare Robert...

Clint Eastwood, Clint Eastwood, Meryl Streep, Annie Corley, Victor Slezak, Jim Haynie, Sarah Kathryn Schmitt, Christopher Kroon, Phyllis Lyons, Debra Monk, Richard Lage, Michelle Benes. : L’italo-americana Francesca Johnson vive con lo scostante marito Richard e i suoi due figli nell’Iowa, conducendo un’esistenza monotona e poco appagante. La sua vita è sconvolta dall’inatteso arrivo di Robert Kincaid, affascinante inviato dalla National Geographic Society che si tratterrà in città per fotografare i caratteristici ponti coperti della contea di Madison. Tra Robert e Francesca c’è un vero e proprio colpo di fulmine e nasce un’intensa storia d’amore che, tuttavia, durerà solo quattro giorni a causa dell'imminente partenza del fotografo. Sebbene Robert la faccia sentire desiderata e soddisfatta, Francesca non riuscirà ad abbandonare la sua famiglia per vivere con lui questo forte sentimento e lo lascerà andare via. Anni più tardi, dopo la morte di suo marito Richard, Francesca troverà il coraggio di contattare Robert...



Doc Hollywood: Dottore In Carriera - alle 21.10 su TwentySeven (Commedia, 1991, durata: 103 Min)

Un film di Michael Caton-Jones, con Michael J. Fox, Julie Warner, Barnard Hughes, Woody Harrelson, David Ogden Stiers, Frances Sternhagen, George Hamilton, Bridget Fonda, Mel Winkler, Helen Martin, Roberts Blossom, Macon McCalman, Tom Lacey, Raye Birk, William Cowart e Michael Chapman,

Trama del Film Doc Hollywood: Dottore In Carriera: Il film segue le vicende del giovane Ben Stone (Michael J. Fox), un ambizioso medico del caotico pronto soccorso di Washington. Desideroso di cambiare vita, Ben decide di lasciare il proprio lavoro per trasferirsi nella calda Los Angeles, dove dedicarsi al più redditizio mestiere di chirurgo plastico.

Durante il lungo viaggio in macchina, a bordo della sua Porsche, Ben fa un incidente a Grady, cittadina di passaggio della Carolina del Sud: il giovane finisce contro la staccionata della villa del Giudice Evans, distruggendo la recinzione e la macchina. Invece di fargli pagare i danni, Evans - vista la carenza di medici in zona - decide di condannare il dottore a un periodo di servizio presso l’ospedale locale, mentre dei meccanici del posto si offrono di aggiustargli l’automobile.

Inizialmente contrariato dalla permanenza forzata in quel paesino sperduto, il dottore inizia a trovarsi bene nella rilassata atmosfera campagnola e fa amicizia con i benevoli abitanti del posto, soprattutto con Lou, la bella conducente dell’ambulanza del paese. A quel punto la domanda è una: riuscirà Ben a riprendere la strada per Los Angeles?...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle reti tv