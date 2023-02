Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 15 Febbraio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Mercoledì 15 Febbraio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 15 Febbraio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



I Migliori Film Stasera in TV, Mercoledì 15 Febbraio 2023

Ritorno al Futuro 2 - alle 21.10 su TwentySeven (Avventura, Fantascienza, Commedia, 1989, durata: 108 Min)

Un film di Robert Zemeckis, con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Elisabeth Shue, James Tolkan, Jeffrey Weissman, Billy Zane, Casey Siemaszko, Joe Flaherty, Charles Fleischer e Thomas F. Wilson.



Ritorno al Futuro 2: Clip del Film: "Marty acquista Il Grande Almanacco Sportivo" - HD



Trama del Film Ritorno al Futuro 2 : Marty McFly (Micheal J. Fox) è appena ritornato nel 1985 e incontra la sua fidanzata Jennifer Parker. Sopraggiunge anche il geniale scienziato Emmett “Doc” Brown e persuade i due ragazzi a salire a bordo della DeLorean, la macchina del tempo che già aveva condotto entrambi nel 1955.

Per Doc non c’è tempo da perdere: devono viaggiare tutti e tre nel futuro per salvare i figli di Marty e Jennifer, che sono in pericolo. Tuttavia, una volta giunti nel 2015, Doc addormenta Jennifer: la ragazza stava facendo molte domande sul proprio futuro e per Doc non è saggio avere troppe informazioni a riguardo. Marty prende le sembianze di suo figlio Marty Jr. in modo da poter rifiutare l’offerta di Griff, nipote di Biff Tannen, di partecipare in una rapina, e così facendo salva suo figlio dalla prigione.

Purtroppo, l’ormai anziano Biff Tannen assiste al tutto...

Non-Stop - alle 21.25 su Nove (Azione, Thriller, 2014, durata: 106 Min)

Un film di Jaume Collet-Serra, con Liam Neeson, Julianne Moore, Lupita Nyong'o, Michelle Dockery, Nate Parker, Linus Roache, Jason Butler Harner, Omar Metwally e Anson Mount.



Non-Stop: Il trailer del film con Liam Neeson e Julianne Moore



Trama del Film Non-Stop : Il film racconta la storia di Bill Marks, agente federale su un aereo diretto a Londra, partito da New York. Durante il volo l'uomo riceve diversi messaggi intimidatori, nei quali il mittente gli chiedi di farsi dare 150 milioni di dollari dal governo, altrimenti ogni venti minuti trascorsi senza la somma un passeggero verrà ucciso.

Quando l'agente contatta il suo superiore per raccontagli quanto sta accadendo, quest'ultimo gli rivela che il conto offshore, inviato dal ricattatore, è intestato allo stesso Bill, motivo per cui perde la sua fiducia. Accusato dal suo team e dai media di essere un alcolizzato, impazzito dopo la morte della figlia e di essere il vero dirottatore, Bill viene assalito dai passeggeri in preda al panico. L'unica soluzione è identificare il criminale sul volo da solo e fare in modo che lo spietato terrorista mieta meno vittime possibili...

The Voices - alle 21.20 su Rai 4 (Thriller, Horror, 2014, durata: 103 Min)

Un film di Marjane Satrapi, con Ryan Reynolds, Gemma Arterton, Anna Kendrick, Jacki Weaver, Adi Shankar, Gulliver McGrath e Ella Smith.



The Voices: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film The Voices : Jerry ha una visione ottimista del mondo: vive con un gatto e un cane con cui ha un rapporto molto speciale, ha finalmente un lavoro presso un’azienda che produce sanitari ed ha anche recentemente scoperto di essere innamorato di una collega. Tutto questo ottimismo però è forse dovuto al fatto che da un po’ di tempo Jerry ha smesso di prendere i farmaci prescrittigli dal suo psichiatra e forse questa è anche la causa delle teste mozzate che conserva in frigorifero e delle sue recenti e surreali conversazioni con il gatto e il cane di casa, uno di indole malvagia pronto a trasformarlo in un killer, il secondo più buono e rassicurante...

La fredda luce del giorno - alle 21.20 su Italia 1 (Azione, Thriller, 2012, durata: 93 Min)

Un film di Mabrouk El Mechri, con Henry Cavill, Bruce Willis, Sigourney Weaver, Rafi Gavron, Caroline Goodall, Jim Piddock, Óscar Jaenada, Shira Scott, Joseph Mawle, Roschdy Zem, Verónica Echegui.



La fredda luce del giorno: Il trailer italiano del film



Trama del Film La fredda luce del giorno : Il film vede protagonista Will Shaw, un giovane che vive a San Francisco, dove lavora come analista finanziario. Sebbene la sua società stia rischiando il fallimento, l'uomo decide di andare a trovare la sua famiglia in Spagna per trascorrere insieme qualche giorno a bordo di una barca sulla Costa Brava. Suo padre Martin e sua madre Laurie sono felicissimi di vederlo e di passare un po’ di tempo tutti insieme. Se le premesse sono così positive, quello che accadrà durante la vacanza non lo sarà altrettanto.

Un giorno il ragazzo, ritornato da una nuotata un po’ più lunga del solito, trova a bordo uno scenario davvero inquietante: nessuna traccia della sua famiglia e tutto completamente sottosopra. Smarrito, raggiunge la prima città per chiedere aiuto alle autorità. Gli agenti, dopo averlo ascoltato, gli chiedono di condurlo alla barca. Quando insieme la raggiungono, però, il giovane scopre di essere stato coinvolto in una faccenda molto più grande di lui, che ha a che fare con terrorismo e servizi segreti…

L'amore non va in vacanza - alle 21.10 su La5 (Commedia, Sentimentale, 2006, durata: 138 Min)

Un film di Nancy Meyers, con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black, Eli Wallach, Rufus Sewell, Edward Burns, Miffy Englefield, Emma Pritchard, Sarah Parish, Bill Macy, Shelley Berman, Shannyn Sossamon, Kathryn Hahn, John Krasinski, Gilbert Esquivel, Hope Riley, Jon Prescott, Lindsay Lohan, Dustin Hoffman e James Franco.



L'amore non va in vacanza: Trailer del film con Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet e Jack Black



Trama del Film L'amore non va in vacanza: L'inglese Iris Simpkins e l’americana Amanda Woods sono due donne agli antipodi, con un’unica cosa in comune: entrambe sono profondamente sfortunate in amore. Iris, infatti, è ancora innamorata del su ex Jasper Bloom, nonostante l’uomo abbia annunciato di voler sposare la donna con cui la tradiva ripetutamente. Al di là dell’Atlantico, invece, Amanda ha da poco scoperto l’infedeltà del suo fidanzato. La donna, decisa ad allontanarsi da Los Angeles, contatta casualmente Iris sul web, e le due decidono di scambiarsi le rispettive case per qualche tempo.

Così, la timida giornalista si ritrova in una lussuosa villa, mentre Amanda rimane sconvolta dalla rurale cittadina di Surrey...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

Addio alle armi (Drammatico, 1957, durata: 182 Min) in onda alle 22.45 su Tv2000, un film di Charles Vidor, con Jennifer Jones, Rock Hudson, Vittorio De Sica, Oscar Homolka, Mercedes McCambridge, Elaine Stritch, Kurt Kasznar, Victor Francen, Franco Interlenghi, Leopoldo Trieste, José Nieto, Georges Bréhat, Johanna Hofer, Eduard Linkers, Alberto Sordi, Bud Spencer, Luigi Barzini, Tiberio Mitri, Clelia Matania, Giacomo Rossi Stuart, Guidarino Guidi, Memmo Carotenuto e Carlo Hintermann.

I due marescialli (Commedia, 1961, durata: 95 Min) in onda alle 23 su Cine34, un film di Sergio Corbucci, con Totò, Vittorio De Sica, Gianni Agus, Arturo Bragaglia, Franco Giacobini, Bruno Corelli, Mario De Simone, Roland Bartrop, Mario Castellani, Olimpia Cavalli, Edgardo Siroli, Renato Terra, Elvy Lissiak, Mario Laurentino, Inger Milton, Riccardo Oliviero e Mimmo Poli.

L'Attenzione (Drammatico, 1985, durata: 99 Min) in onda alle 23.05 su Cielo, un film di Giovanni Soldati, con Stefania Sandrelli, Ben Cross, Amanda Sandrelli, Fabio Ferrari, Elena Pompei, Serena Sciarrini, Arnoldo Foà, Shereen Sabet, Claudia Cavalcanti, Anita Zagaria, Piercorrado Dugoni, Leslie Lyon, Giovanni Soldati, Diego Verdegiglio, Luciano Baglioni e Jorge Krimer.

Superdeep (Thriller, 2018, durata: 85 Min) in onda alle 23.05 su Rai 4, un film di Arseny Syuhin, con Milena Radulovic, Sergey Ivanyuk, Nikolay Kovbas, Vadim Demchog e Kirill Kovbas

Instant Family (Commedia, 2018, durata: 108 Min) in onda alle 23.10 su TwentySeven, un film di Sean Anders, con Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Moner, Octavia Spencer, Eve Harlow, Tig Notaro, Iliza Shlesinger, Gary Weeks e Julie Hagerty.



Instant Family: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Scream 2 (Horror, 1997, durata: 118 Min) in onda alle 23.15 su 20, un film di Wes Craven, con David Arquette, Neve Campbell, Courteney Cox, Sarah Michelle Gellar, Jamie Kennedy, Laurie Metcalf, Elise Neal, Tori Spelling, Liev Schreiber, Jada Pinkett Smith, Heather Graham, Jerry O'Connell, Timothy Olyphant, Lewis Arquette e Duane Martin.

A Quiet Place II (Thriller, Horror, 2021, durata: 96 Min) in onda alle 23.20 su Italia 1, un film di John Krasinski, con Emily Blunt, Cillian Murphy, Djimon Hounsou, Noah Jupe, Millicent Simmonds, Wayne Duvall, Lauren-Ashley Cristiano, Okieriete Onaodowan, Blake DeLong, John Krasinski e Zachary Golinger.



A Quiet Place II: Il Trailer Finale in italiano - HD

Sabrina (Commedia, 1995, durata: 122 Min) in onda alle 23.25 su Iris, un film di Sydney Pollack, con Harrison Ford, Julia Ormond, Greg Kinnear, Nancy Marchand, John Wood, Richard Crenna, Angie Dickinson, Lauren Holly, Dana Ivey, Miriam Colon, Elizabeth Franz, Fanny Ardant, Valérie Lemercier, Patrick Bruel e Paul Giamatti.

Il Castello di vetro (Biografico, Drammatico, 2017, durata: 127 Min) in onda alle 23.25 su Rai Movie, un film di Destin Daniel Cretton, con Brie Larson, Naomi Watts, Woody Harrelson, Sarah Snook, Max Greenfield, Iain Armitage, Ella Anderson e Charlie Shotwell.



Il Castello di vetro: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Scuola di polizia - Missione a Mosca (Comico, 1994, durata: 83 Min) in onda alle 23.40 su Italia 2, un film di Alan Metter, con George Gaynes, Michael Winslow, David Graf, Leslie Easterbrook, G.W. Bailey, Christopher Lee, Ron Perlman, Claire Forlani, Charlie Schlatter, Richard Israel e Gregg Berger.

