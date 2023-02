Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 1 Febbraio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Mercoledì 1 Febbraio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 1 Febbraio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 1 Febbraio.



I Migliori Film Stasera in TV, Mercoledì 1 Febbraio 2023

Il Grande Salto - alle 21 su Cine34 (Commedia, 2019, durata: 94 Min)

Un film di Giorgio Tirabassi, con Ricky Memphis, Giorgio Tirabassi, Roberta Mattei, Gianfelice Imparato, Paola Tiziana Cruciani, Cristiano Di Pietra, Mia Benedetta, Salvatore Striano, Liz Solari, Lillo, Federica Carruba, Valerio Mastandrea e Marco Giallini.



Il Grande Salto: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Il Grande Salto : Nello e Rufetto sono due cinquantenni, amici di vecchia data, che vivono in un quartiere della periferia romana; sono appena usciti dal carcere, dove hanno passato quattro anni per una rapina finita male.

Squattrinati, senza casa né lavoro, devono cercare un modo per sbarcare il lunario, ma tutto quello che sanno fare è... rubare.

Nelle giornate passate a bighellonare, cercando di fare un progetto per il futuro, decidono che questa volta penseranno in grande e si mettono ad organizzare un colpo grosso, definitivo, il "grande salto" che li sistemi per tutta la vita...

Giorgio Tirabassi, Ricky Memphis, Giorgio Tirabassi, Roberta Mattei, Gianfelice Imparato, Paola Tiziana Cruciani, Cristiano Di Pietra, Mia Benedetta, Salvatore Striano, Liz Solari, Lillo, Federica Carruba, Valerio Mastandrea e Marco Giallini. : Nello e Rufetto sono due cinquantenni, amici di vecchia data, che vivono in un quartiere della periferia romana; sono appena usciti dal carcere, dove hanno passato quattro anni per una rapina finita male. Squattrinati, senza casa né lavoro, devono cercare un modo per sbarcare il lunario, ma tutto quello che sanno fare è... rubare. Nelle giornate passate a bighellonare, cercando di fare un progetto per il futuro, decidono che questa volta penseranno in grande e si mettono ad organizzare un colpo grosso, definitivo, il "grande salto" che li sistemi per tutta la vita...



The Terminal - alle 21 su Iris (Commedia, Drammatico, 2004, durata: 131 Min)

Un film di Steven Spielberg, con Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci, Chi McBride, Diego Luna, Barry Shabaka Henley, Kumar Pallana, Zoe Saldana, Eddie Jones, Michael Nouri, Jude Ciccolella, Corey Reynolds e Guillermo Díaz.

Trama del Film The Terminal : Il film racconta la storia di Viktor Navorski (Tom Hanks), un viaggiatore proveniente dalla Cracosia, che arriva all'aeroporto John F. Kennedy di New York, per scoprire che il suo passaporto improvvisamente non è più valido. Infatti, a causa della guerra civile nel frattempo scoppiata in patria, Viktor non è più autorizzato né ad entrare negli Usa né a tornare a casa: è tecnicamente apolide. Per questo motivo, dall'ufficio dei visti sequestrano il suo passaporto e il suo biglietto aereo. Senza altra scelta, Viktor si stabilisce nel terminal con i suoi bagagli e una lattina di arachidi, con grande frustrazione da parte di Frank Dixon (Stanley Tucci), capo della sicurezza aeroportuale...

Steven Spielberg, Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci, Chi McBride, Diego Luna, Barry Shabaka Henley, Kumar Pallana, Zoe Saldana, Eddie Jones, Michael Nouri, Jude Ciccolella, Corey Reynolds e Guillermo Díaz. : Il film racconta la storia di Viktor Navorski (Tom Hanks), un viaggiatore proveniente dalla Cracosia, che arriva all'aeroporto John F. Kennedy di New York, per scoprire che il suo passaporto improvvisamente non è più valido. Infatti, a causa della guerra civile nel frattempo scoppiata in patria, Viktor non è più autorizzato né ad entrare negli Usa né a tornare a casa: è tecnicamente apolide. Per questo motivo, dall'ufficio dei visti sequestrano il suo passaporto e il suo biglietto aereo. Senza altra scelta, Viktor si stabilisce nel terminal con i suoi bagagli e una lattina di arachidi, con grande frustrazione da parte di Frank Dixon (Stanley Tucci), capo della sicurezza aeroportuale...



L'Ora della Verità - The Vanished - alle 21.20 su Rai 4 (Azione, Poliziesco, Horror, 2020, durata: 115 Min)

Un film di Peter Facinelli, con Anne Heche, Thomas Jane, Jason Patric, Alex Haydon, Peter Facinelli, Aleksei Archer, Kristopher Wente, John D. Hickman, Kk Heim, Rebecca Lines e Lily Anne Harrison.



L'Ora della Verità - The Vanished: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film L'Ora della Verità - The Vanished : Il film vede in una serena giornata autunnale, Paul, Wendy, la figlia Taylor e il loro cane Lucky partire per una vacanza al lago con il loro camper.

Una volta arrivati a destinazione, Taylor scompare nel nulla all’improvviso. Le ricerche iniziano immediatamente. La polizia tappezza la zona di manifesti con la foto della bambina e perlustra ogni angolo.

Le ricerche condotte dallo sceriffo Baker e dal suo vice Rakes sono vane, così Paul e Wendy, frustrati dall’inefficienza della polizia, decidono di prendere in mano la situazione e indagare per conto loro. Seguendo una loro pista e parlando con alcune persone, la coppia decide di mettersi sulle tracce di alcuni sospettati, tra i quali un carcerato scappato di prigione e una misteriosa coppia, loro vicini al campeggio. Quello che scopriranno li sconvolgerà...

Peter Facinelli, Anne Heche, Thomas Jane, Jason Patric, Alex Haydon, Peter Facinelli, Aleksei Archer, Kristopher Wente, John D. Hickman, Kk Heim, Rebecca Lines e Lily Anne Harrison. : Il film vede in una serena giornata autunnale, Paul, Wendy, la figlia Taylor e il loro cane Lucky partire per una vacanza al lago con il loro camper. Una volta arrivati a destinazione, Taylor scompare nel nulla all’improvviso. Le ricerche iniziano immediatamente. La polizia tappezza la zona di manifesti con la foto della bambina e perlustra ogni angolo. Le ricerche condotte dallo sceriffo Baker e dal suo vice Rakes sono vane, così Paul e Wendy, frustrati dall’inefficienza della polizia, decidono di prendere in mano la situazione e indagare per conto loro. Seguendo una loro pista e parlando con alcune persone, la coppia decide di mettersi sulle tracce di alcuni sospettati, tra i quali un carcerato scappato di prigione e una misteriosa coppia, loro vicini al campeggio. Quello che scopriranno li sconvolgerà...



Nanny McPhee - Tata Matilda - alle 21.20 su Italia 1 (Commedia, Family, 2005, durata: 97 Min)

Un film di Kirk Jones, con Emma Thompson, Colin Firth, Kelly Macdonald, Angela Lansbury, Celia Imrie, Derek Jacobi, Patrick Barlow, Imelda Staunton, Thomas Brodie-Sangster, Eliza Bennett, Raphael Coleman, Jennifer Rae Daykin, Sam Honywood, Holly Gibbs, Adam Godley, Eleanor McCready e Phyllida Law.

Trama del Film Nanny McPhee - Tata Matilda : I sette figli che compongono la famiglia Brown, sono più o meno i bambini più cattivi al mondo. Il loro amorevole padre, il signor Brown, ha il suo bel da fare nell'accudire i suoi figli e lavorare lunghe ore in una agenzia di pompe funebri locale. La mamma dei bambini è morta solo da un anno, però l'arcigna Zia Adelaide, che aiuta economicamente la famiglia, ha minacciato di tagliare gli alimenti se il signor Brown non si risposa entro un mese.

Il Signor Brown decide di non dirlo ai bambini, però loro lo scoprono e cominciano a credere che lui non gli voglia abbastanza bene da dirgli che avranno una matrigna. A questo punto il loro comportamento peggiora, e le loro birichinate fanno si che ancora un'altra tata, l'ennesima, vada via dalla casa. Il Signor Brown continua a sentirsi dire che la tata di cui ha bisogno è una certa Nanny McPhee, ma non ha idea né di chi sia né di come fare per trovarla. Una sera, mentre i bambini stanno combinando uno dei loro disastri nella cucina della Signora Blatherwick, (dove c'è il divieto assoluto di entrare), la leggendaria Nanny McPhee appare sulla porta...

Kirk Jones, Emma Thompson, Colin Firth, Kelly Macdonald, Angela Lansbury, Celia Imrie, Derek Jacobi, Patrick Barlow, Imelda Staunton, Thomas Brodie-Sangster, Eliza Bennett, Raphael Coleman, Jennifer Rae Daykin, Sam Honywood, Holly Gibbs, Adam Godley, Eleanor McCready e Phyllida Law. : I sette figli che compongono la famiglia Brown, sono più o meno i bambini più cattivi al mondo. Il loro amorevole padre, il signor Brown, ha il suo bel da fare nell'accudire i suoi figli e lavorare lunghe ore in una agenzia di pompe funebri locale. La mamma dei bambini è morta solo da un anno, però l'arcigna Zia Adelaide, che aiuta economicamente la famiglia, ha minacciato di tagliare gli alimenti se il signor Brown non si risposa entro un mese. Il Signor Brown decide di non dirlo ai bambini, però loro lo scoprono e cominciano a credere che lui non gli voglia abbastanza bene da dirgli che avranno una matrigna. A questo punto il loro comportamento peggiora, e le loro birichinate fanno si che ancora un'altra tata, l'ennesima, vada via dalla casa. Il Signor Brown continua a sentirsi dire che la tata di cui ha bisogno è una certa Nanny McPhee, ma non ha idea né di chi sia né di come fare per trovarla. Una sera, mentre i bambini stanno combinando uno dei loro disastri nella cucina della Signora Blatherwick, (dove c'è il divieto assoluto di entrare), la leggendaria Nanny McPhee appare sulla porta...

Non è mai troppo tardi - The Bucket List - alle 21.10 su TwentySeven (Commedia, Drammatico, 2007, durata: 97 Min)

Un film di Rob Reiner, con Jack Nicholson, Morgan Freeman, Sean Hayes, Beverly Todd e Rob Morrow.

Trama del Film Non è mai troppo tardi - The Bucket List: Il film racconta la storia di un’amicizia speciale nata per caso tra uomo molto ricco e uno molto saggio, entrambi legati da un triste destino comune, che li porterà a cambiare completamente il corso delle loro esistenze. Edward Cole è un importante imprenditore industriale, multimilionario, mentre Carter Chambers è un meccanico afroamericano, un uomo molto semplice e al tempo stesso davvero profondo. Il loro primo incontro avviene in una situazione a dir poco infelice: un giorno si trovano a condividere la stessa stanza di ospedale, dopo aver ricevuto una terribile notizia. Entrambi hanno appena scoperto di essere malati terminali di tumore. Sebbene provengano da due mondi completamente diversi, Edward e Carter diventano amici e decidono di reagire positivamente alla malattia, godendosi senza rimpianti tutto il tempo che gli rimane.

Cominciano così a compilare una lista di cose che vorrebbero fare prima di morire, includendo tutto ciò che avrebbero sempre desiderato e che non hanno mai avuto il coraggio o il tempo di realizzare...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle reti tv