Stasera in TV: Film da vedere Martedì 4 Aprile, in prima e seconda serata

Stasera in TV, Martedì 4 Aprile 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 4 Aprile 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 4 Aprile.



I Migliori Film Stasera in TV, Martedì 4 Aprile 2023

L'impero del Sole (Drammatico) in onda su Warner TV alle ore 21.30 , un film di Steven Spielberg, con Christian Bale, John Malkovich, Miranda Richardson, Nigel Havers, Joe Pantoliano, Leslie Phillips, Masatô Ibu, Emily Richard, Rupert Frazer, Peter Gale, Takatoro Kataoka, Ben Stiller, David Neifdorf, Ralph Seymour, Robert Stephens, Zai Na She, Guts Ishimatsu, Emma Piper, James Walker, Jack Dearlove e Anna Turner.



La trama del film : Nel 1941 il ragazzo inglese Jim Graham - dieci anni - vive a Shangai in mezzo agli agi con l'hobby immaginifico degli aerei-giocattolo. Durante l'invasione della Cina da parte dei Giapponesi, nella confusione della fuga, Jim perde i genitori. Dopo lungo vagabondare, rientra nella villa deserta e vi rimane finché, esaurite le provviste, si avventura in bicicletta per Shangai, pattugliata dai Giapponesi. Quasi investito da due spregiudicati americani, Basie e Frank Demerest, viene catturato con loro dai Giapponesi e rinchiuso in un campo di concentramento. Qui Jim vive gli anni difficili del passaggio dall'infanzia all'adolescenza...

Io prima di te (Drammatico, Sentimentale) in onda su TV8 alle ore 21.30 , un film di Thea Sharrock, con Emilia Clarke, Sam Claflin, Charles Dance, Matthew Lewis, Samantha Spiro, Vanessa Kirby, Jenna Coleman, Brendan Coyle, Janet McTeer, Henry Lloyd Hughes, Stephen Peacocke, Pablo Raybould e Muzz Khan.



La trama del film : La protagonista della vicenda è Louisa "Lou" Clark, una ventiseienne inglese che trascorre la sua esistenza in un modesto paesino di campagna. Nonostante Lou abbia una personalità eclettica e uno stile stravagante, le sue ambizioni sono subordinate alla necessità di contribuire alla precaria condizione economica della famiglia. Anche nella vita privata la ragazza non vuole correre rischi, rimanendo al fianco dell’opprimente appassionato di fitness, Patrick (Matthew Lewis). Dopo essere stata licenziata dal locale "The Butter Bun", Lou accetta la proposta della ricchissima famiglia Traynor, che cerca un’assistente per il figlio rimasto paralizzato a seguito di un incidente.

Nonostante la ragazza sia consapevole di non avere le giuste competenze, il compenso la spinge a cogliere questa nuova sfida. Will Traynor si presenta come uno scorbutico e frustrato trentenne, poco incline a sopportare la presenza dell'eccentrica assistente...



Io prima di te: Nuovo trailer italiano ufficiale - HD

Watchmen (Azione, Thriller) in onda su 20 alle ore 21 , un film di Zack Snyder, con Jeffrey Dean Morgan, Patrick Wilson, Jackie Earle Haley, Carla Gugino, Malin Akerman, Billy Crudup e Matthew Goode.



La trama del film : La vicenda ha inizio quando il misterioso Rorshach investiga su un caso d’omicidio e scopre che la vittima è il vecchio amico Edward Blake, detto "Il Comico". Molti anni prima, i due facevano parte degli Watchmen, un gruppo di giustizieri mascherati, incaricati dallo Stato di combattere la crescente ondata di criminalità. Il gruppo degli Watchmen, però, si è sciolto con l’approvazione di una legge che vieta la lotta privata al crimine. Rorshach sospetta che qualcuno voglia eliminare tutti i membri del vecchio team e cerca di avvertirli. Mentre Daniel Dreiberg sembra credere a questa ipotesi, il plurimiliardario Adrian Veidt è del tutto indifferente alla notizia...

Silence (Drammatico, Storico) in onda su Rai 5 alle ore 21.15 , un film di Martin Scorsese, con Adam Driver, Andrew Garfield, Liam Neeson, Ciarán Hinds, Issey Ogata, Tadanobu Asano, Shinya Tsukamoto e Ryô Kase.



La trama del film : Siamo a Macao, nel 1633. Sebastião Rodrigues e Francisco Garupe, due giovani gesuiti scoprono che il loro padre spirituale, Cristóvão Ferreira, si è convertito alle regole della vita giapponese dopo essere stato torturato per giorni. Increduli per la notizia, decidono di partire per andare a cercarlo, facendosi accompagnare da Kichijiro, un pescatore della zona che gli fa da guida, nonostante gli evidenti problemi con l'alcool. Il villaggio in cui arrivano è pieno di contadini cristiani che professano la loro fede di nascosto per non essere perseguitati.

Qualche giorno dopo il loro arrivo, cominciano ad arrivare poliziotti in cerca di cristiani all'interno della comunità. A tutela dei padri spirituali, quattro contadini si offrono come ostaggi: vengono crocifissi tutti tranne Kichijiro, che era tra loro, perché durante il rito dello yefumi l'uomo sputa sopra un crocifisso. Per evitare di fare la stessa fine, Rodrigues e Garupe scelgono di separarsi. Il primo torna a Gotō, trovando il villaggio completamente distrutto. Tutto si complica quando il giorno dopo rincontra Kichijiro, che per fare soldi decide di consegnarlo alle autorità. Cominciano così lunghi giorni di prigionia insieme ai contadini cristiani perseguitati...



Silence: Il trailer italiano ufficiale del film - HD

Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1 (Azione, Avventura, Drammatico) in onda su Italia 2 alle ore 21.15 , un film di Francis Lawrence, con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Jeffrey Wright, Stanley Tucci, Donald Sutherland, Toby Jones, Willow Shields, Sam Claflin, Jena Malone, Natalie Dormer e Mahershala Ali.



La trama del film : Dopo aver distrutto l’arena degli Hunger Games, Katniss Everdeen è stata trasportata nel distretto 13, che sopravvive segretamente sotto terra da diversi anni. Il capo della ribellione Pultarch Havensbee e la presidentessa Alma Coin vorrebbero che Katniss fosse il simbolo della rivolta contro il Presidente Snow. Per convincere la ragazza ad unirsi alla lotta, Plutarch le mostra la devastazione che Capital City ha prodotto nel suo vecchio distretto. Quella stessa sera, Peeta Mellark trasmette un messaggio a nome di Snow, chiedendo di cessare il fuoco. Katniss è sconvolta nel vederlo ancora vivo e capisce che il ragazzo è stato plagiato dai nemici...



Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1: Il trailer italiano ufficiale - HD

Lansky (Drammatico, Biografico) in onda su Rai Movie alle ore 21.10, un film di Eytan Rockaway, con Harvey Keitel, Sam Worthington, Minka Kelly, AnnaSophia Robb, John Magaro, Jackie Cruz, David James Elliott, Shane McRae, Alon Aboutboul, Sandra Ellis Lafferty, Wass M. Stevens, David Cade, Danny A. Abeckaser, Joel Michaely, Emily Marie Palmer, Jay Giannone e Lee Broda.



La trama del film: è una storia vera, quella di Meyer Lansky, un mafioso di origine bielorussa. A causa di moti anti-semiti, la sua famiglia si trasferisce negli Usa, a New York, quando lui ha solo 9 anni. È proprio nella Grande Mela che Lansky stringe i primi contatti, per poi divenire uno dei principali membri della mafia ebraica. Ormai anziano e "in pensione", il boss si ritira a Miami, protetto dall'FBI e indagato dai federali, convinti che il mafioso abbia nascosto diversi milioni di dollari. È a questo punto che il gangster decide di raccontare la propria storia al giornalista David Stone, rivelando segreti e cospirazioni e dando il via a un massacro, progettato dallo stesso Lansky, per continuare a fare la cosa che gli è sempre riuscita meglio nella vita: truffare...



Lansky: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

