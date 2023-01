Stasera in TV: Film da vedere Martedì 31 Gennaio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Martedì 31 Gennaio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 31 Gennaio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 31 Gennaio.



I Migliori Film Stasera in TV, Martedì 31 Gennaio 2023

Fernanda - alle 21.25 su Rai 1 (Biografico, Drammatico, 2023, durata: 100 Min)

Un film di Maurizio Zaccaro, con Matilde Gioli, Eduardo Valdarnini, Maurizio Marchetti, Valeria Cavalli, Francesca Beggio, Lavinia Guglielman, Christoph Hülsen, Sergio Grammatico.

Trama del Film Fernanda : Il film racconta la vera storia di Fernanda Wittgens, divenuta la prima direttrice della Pinacoteca di Brera, nonché una delle poche e delle prime donne in Italia a ricoprire un ruolo di così alto rilievo. Sin dall'infanzia, Fernanda ha trascorso le domeniche tra musei e gallerie della Milano dei primi anni del Novecento insieme a suo padre Alfredo. Nel 1928 incontra Ettore Modigliani, storico direttore della Pinacoteca, nonché una figura che cambierà per sempre la vita della giovane Fernanda. Inizialmente la donna viene assunta come "operaia avventizia", ma quando a Modigliani viene tolto l'incarico perché antifascista, il prestigioso posto da direttore viene offerto alla stessa Wittgens. Dopo pochi anni scoppia la Seconda guerra mondiale e Fernanda è in prima linea nella difesa delle opere d'arte...

Maurizio Zaccaro, Matilde Gioli, Eduardo Valdarnini, Maurizio Marchetti, Valeria Cavalli, Francesca Beggio, Lavinia Guglielman, Christoph Hülsen, Sergio Grammatico. : Il film racconta la vera storia di Fernanda Wittgens, divenuta la prima direttrice della Pinacoteca di Brera, nonché una delle poche e delle prime donne in Italia a ricoprire un ruolo di così alto rilievo. Sin dall'infanzia, Fernanda ha trascorso le domeniche tra musei e gallerie della Milano dei primi anni del Novecento insieme a suo padre Alfredo. Nel 1928 incontra Ettore Modigliani, storico direttore della Pinacoteca, nonché una figura che cambierà per sempre la vita della giovane Fernanda. Inizialmente la donna viene assunta come "operaia avventizia", ma quando a Modigliani viene tolto l'incarico perché antifascista, il prestigioso posto da direttore viene offerto alla stessa Wittgens. Dopo pochi anni scoppia la Seconda guerra mondiale e Fernanda è in prima linea nella difesa delle opere d'arte...



Innocenti bugie - alle 21.25 su Nove (Commedia, Azione, 2010, durata: 109 Min)

Un film di James Mangold, con Cameron Diaz, Tom Cruise, Peter Sarsgaard, Paul Dano, Maggie Grace, Marc Blucas, Viola Davis, Jordi Mollà, Dale Dye, Liam Ferguson, Alex Revan.



Innocenti bugie: Il trailer del film con Cameron Diaz e Tom Cruise



Trama del Film Innocenti bugie : Il film racconta la storia di June Havens (Cameron Diaz), una casalinga di provincia, la cui vita viene improvvisamente sconvolta dall'incontro con il misterioso Roy Miller.

June conosce Roy su un volo per Boston, ma non sa che è in verità una spia segreta dell'FBI. Durante il viaggio, i due iniziano a conversare, confidandosi l'un l'altra, tanto che la donna pensa di aver trovato l'uomo perfetto. Non appena June si reca in bagno, però, diversi uomini sull'aero attaccano Roy, ma la spia li mette facilmente fuori combattimento. La maggior parte dei passeggeri, infatti, si riveleranno essere agenti armati e intenzionati ad arrestarlo. Per protegger June, la spia fa atterrare l'aereo e la narcotizza, spiegandole prima cosa sta accadend...

James Mangold, Cameron Diaz, Tom Cruise, Peter Sarsgaard, Paul Dano, Maggie Grace, Marc Blucas, Viola Davis, Jordi Mollà, Dale Dye, Liam Ferguson, Alex Revan. : Il film racconta la storia di June Havens (Cameron Diaz), una casalinga di provincia, la cui vita viene improvvisamente sconvolta dall'incontro con il misterioso Roy Miller. June conosce Roy su un volo per Boston, ma non sa che è in verità una spia segreta dell'FBI. Durante il viaggio, i due iniziano a conversare, confidandosi l'un l'altra, tanto che la donna pensa di aver trovato l'uomo perfetto. Non appena June si reca in bagno, però, diversi uomini sull'aero attaccano Roy, ma la spia li mette facilmente fuori combattimento. La maggior parte dei passeggeri, infatti, si riveleranno essere agenti armati e intenzionati ad arrestarlo. Per protegger June, la spia fa atterrare l'aereo e la narcotizza, spiegandole prima cosa sta accadend...



X-Men 2 - alle 21.20 su Rai 4 (Azione, Avventura, Fantasy, 2003, durata: 120 Min)

Un film di Bryan Singer, con Patrick Stewart, Hugh Jackman, Ian McKellen, Halle Berry, Famke Janssen, James Marsden, Rebecca Romijn, Anna Paquin, Brian Cox, Alan Cumming, Bruce Davison, Kelly Hu, Aaron Stanford, Katie Stuart e Shawn Ashmore.

Trama del Film X-Men 2 : Dopo aver imprigionato Magneto e aver fermato la sua Confraternita di mutanti, Wolverine (Hugh Jackman) cerca risposte sul suo passato dal momento che non ricorda come ha ottenuto la mutazione. Quando il teleporta Nightcrawler cerca di assassinare il presidente degli Stati Uniti, Charles Xavier raduna gli X-Men e rintraccia il mutante grazie al sofisticato macchinario Cerbero. A causa dell’attentato, la popolazione è terrorizzata dai mutanti e il colonnello William Stryker sfrutta la paura per i suoi sordidi scopi. Stryker e la mutante Lady Deathstrike ottengono un mandato per Xavier e si recano nella scuola per catturare quanti più mutanti possibili....

Bryan Singer, Patrick Stewart, Hugh Jackman, Ian McKellen, Halle Berry, Famke Janssen, James Marsden, Rebecca Romijn, Anna Paquin, Brian Cox, Alan Cumming, Bruce Davison, Kelly Hu, Aaron Stanford, Katie Stuart e Shawn Ashmore. : Dopo aver imprigionato Magneto e aver fermato la sua Confraternita di mutanti, Wolverine (Hugh Jackman) cerca risposte sul suo passato dal momento che non ricorda come ha ottenuto la mutazione. Quando il teleporta Nightcrawler cerca di assassinare il presidente degli Stati Uniti, Charles Xavier raduna gli X-Men e rintraccia il mutante grazie al sofisticato macchinario Cerbero. A causa dell’attentato, la popolazione è terrorizzata dai mutanti e il colonnello William Stryker sfrutta la paura per i suoi sordidi scopi. Stryker e la mutante Lady Deathstrike ottengono un mandato per Xavier e si recano nella scuola per catturare quanti più mutanti possibili....



Ufficiale e gentiluomo - alle 21.10 su TwentySeven (Drammatico, 1982, durata: 118 Min)

Un film di Taylor Hackford, con Richard Gere, Debra Winger, Louis Gossett Jr., David Keith, Lisa Blount, Lisa Elibacher, Tony Plana, Harold Sylvester, David Caruso, Robert Loggia e Victor French.

Trama del Film Ufficiale e gentiluomo: Zack Mayo è un adolescente irrequieto, figlio di un sergente maggiore della marina ubriacone e di una donna morta suicida. Cresciuto in un clima malsano, il ragazzo finisce per andare in giro per i porti del mondo entrando in contatto con le più infime situazioni umane. Dopo aver preso il diploma, Zack decide di iscriversi al corso per piloti militari di jet presso una rinomata accademia militare americana, nonostante lo scetticismo del padre sulle sue possibilità di farcela. Il corso di addestramento, effettivamente, si rivela più tosto del previsto.

Zack si scontra subito con la severità dell'istruttore, il sergente Foley, intenzionato con la sua durezza a far emergere tutte le debolezze delle reclute...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

Entrapment (Azione, Thriller, 1999, durata: 118 Min) in onda alle 22.50 su Rai Movie , un film di Jon Amiel, con Sean Connery, Catherine Zeta-Jones, Ving Rhames, Will Patton, Kevin McNally, Terry O'Neil, Rolf Saxon, Maury Chaykin, David Yip, Madhav Sharma, Tim Potter, Aaron Swartz, William Marsh, Tony Xu, Tom Clarke-Hill, Stuart Ong, Ravin Ganatra, Rhydian Jai-Persad e Hari Dhillon.

(Azione, Thriller, 1999, durata: 118 Min) in onda , un film di Jon Amiel, con Sean Connery, Catherine Zeta-Jones, Ving Rhames, Will Patton, Kevin McNally, Terry O'Neil, Rolf Saxon, Maury Chaykin, David Yip, Madhav Sharma, Tim Potter, Aaron Swartz, William Marsh, Tony Xu, Tom Clarke-Hill, Stuart Ong, Ravin Ganatra, Rhydian Jai-Persad e Hari Dhillon.

I gemelli del Texas (Comico, Commedia, Western 1964, durata: 96 Min) in onda alle 22.55 su Cine34 , un film di Steno, con Raimondo Vianello, Walter Chiari, Diana Lorys, Franca Polesello, Carmen Esbri, Liana Del Balzo, Miguel Del Castillo, Maria Jesus Mayor, Eugenio Galadini, Bruno Scipioni, Joaquín Pamplona, Alfonso Rojas e Alberto Rao

(Comico, Commedia, Western 1964, durata: 96 Min) in onda , un film di Steno, con Raimondo Vianello, Walter Chiari, Diana Lorys, Franca Polesello, Carmen Esbri, Liana Del Balzo, Miguel Del Castillo, Maria Jesus Mayor, Eugenio Galadini, Bruno Scipioni, Joaquín Pamplona, Alfonso Rojas e Alberto Rao

Maliziosamente (Drammatico, 1969, durata: 92 Min) in onda alle 23 su Cielo , un film di Paul Collet e Pierre Drouot, con Brigitte Kowaltchuk, Laetitia Sorel, Nathalie Vernier e Daniele Vigot.

(Drammatico, 1969, durata: 92 Min) in onda , un film di Paul Collet e Pierre Drouot, con Brigitte Kowaltchuk, Laetitia Sorel, Nathalie Vernier e Daniele Vigot.

Corvo Rosso non avrai il mio scalpo (Western, 1972, durata: 110 Min) in onda alle 23 su Iris , un film di Sydney Pollack, con Robert Redford, Will Geer, Delle Bolton, Josh Albee, Stefan Gierasch, Matt Clark, Paul Benedict, Allyn Ann McLerie, Joaquín Martínez e Charles Tyner.

(Western, 1972, durata: 110 Min) in onda , un film di Sydney Pollack, con Robert Redford, Will Geer, Delle Bolton, Josh Albee, Stefan Gierasch, Matt Clark, Paul Benedict, Allyn Ann McLerie, Joaquín Martínez e Charles Tyner.

The Mask - Da zero a mito (Fantasy, 1994, durata: 102 Min) in onda alle 23.10 su TwentySeven , un film di Chuck Russell, con Jim Carrey, Cameron Diaz, Peter Riegert, Peter Greene, Amy Yasbeck, Richard Jeni, Orestes Matacena, Tim Bagley, Nancy Fish, John Anthony Williams, Jim Doughan, Reg E. Cathey e Denis Forest.

(Fantasy, 1994, durata: 102 Min) in onda , un film di Chuck Russell, con Jim Carrey, Cameron Diaz, Peter Riegert, Peter Greene, Amy Yasbeck, Richard Jeni, Orestes Matacena, Tim Bagley, Nancy Fish, John Anthony Williams, Jim Doughan, Reg E. Cathey e Denis Forest.

Il Vento del perdono (Drammatico, 2005, durata: 107 Min) in onda alle 23.10 su Warner TV , un film di Lasse Hallström, con Robert Redford, Jennifer Lopez, Morgan Freeman, Josh Lucas, Camryn Manheim, Damian Lewis, Becca Gardner, R. Nelson Brown, Rob Hayter, Sean J. Dory, P. Lynn Johnson e Lynda Boyd.

(Drammatico, 2005, durata: 107 Min) in onda , un film di Lasse Hallström, con Robert Redford, Jennifer Lopez, Morgan Freeman, Josh Lucas, Camryn Manheim, Damian Lewis, Becca Gardner, R. Nelson Brown, Rob Hayter, Sean J. Dory, P. Lynn Johnson e Lynda Boyd.

Stolen (Azione, Thriller, 2012, durata: 96 Min) in onda alle 23.40 su 20, un film di Simon West, con Nicolas Cage, Malin Akerman, Josh Lucas, Sami Gayle, Danny Huston e Mark Valley.

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle reti tv