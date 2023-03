Stasera in TV: Film da vedere Martedì 28 Marzo, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Martedì 28 Marzo 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 28 Marzo 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 28 Marzo.



I Migliori Film Stasera in TV, Martedì 28 Marzo 2023

Un gelido inverno (drammatico) in onda su Rai 5 alle ore 21.15 , un film di Debra Granik, con Jennifer Lawrence, John Hawkes, Kevin Breznahan, Dale Dickey, Garret Dillahunt, Shelley Waggener, Lauren Sweetser, Ashlee Thompson, William White, Casey MacLaren e Isaiah Stone.

La trama del film: Ree Dolly ha diciassette anni, è cresciuta troppo in fretta ed è alla disperata ricerca di suo padre, Jessup, che ha ipotecato la casa per pagarsi la cauzione ed uscire di prigione. Ree accudisce i due fratellini e la madre malata: se suo padre non si presenta in tribunale resterà, oltre che senza soldi, senza casa. Monti Ozark, Missouri, profonda America del Mid-West, povertà e un padre che entra ed esce dalla galera. Malgrado il suo aspetto esile e delicato, sulle spalle di Ree grava il peso di essere l’unica persona "adulta" e responsabile nella sua famiglia e l’assoluta necessità di ritrovare suo padre, per non perdere la casa ed evitare l’adozione dei fratellini che accudisce come una madre amorevole. Ree inizia a cercare il padre all’interno di una comunità che, protetta dai boschi e dalle montagne, è quasi interamente coinvolta nella produzione di cocaina. Per salvare casa e famiglia affronta violenza e omertà, mostrando la propria determinazione e una incrollabile forza di volontà...



Un gelido inverno: il trailer del film

Soldado (Azione, Drammatico, Thriller) in onda su Rai 4 alle ore 21.20 , un film di Stefano Sollima, con Benicio Del Toro, Josh Brolin, Catherine Keener, Matthew Modine, Manuel Garcia-Rulfo, Isabela Moner, Jeffrey Donovan, Christopher Heyerdahl, Shea Whigham, Jake Picking e David Castañeda.

La trama del film : Nella guerra di droga non ci sono regole e la lotta della CIA al narcotraffico al confine fra Messico e Stati Uniti si è inasprita da quando i cartelli della droga hanno iniziato a infiltrare terroristi oltre la frontiera americana. Per combattere i narcos l'agente federale Matt Graver dovrà assoldare il misterioso e impenetrabile Alejandro, la cui famiglia è stata sterminata da un boss del cartello della droga, per aumentare l'efferatezza della guerra.

Alejandro scatenerà una vera e propria, incontrollabile battaglia tra bande in una missione che lo coinvolgerà in modo molto personale. Rapisce, infatti, la figlia del boss per scatenare il conflitto, ma quando la ragazza viene considerata un danno collaterale, il suo destino si metterà tra i due uomini che si interrogano su tutto quello per cui combattono....



Soldado: Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Supereroi (Commedia, Drammatico, Sentimentale) in onda su Canale 5 alle ore 21.20 , un film di Paolo Genovese, con Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Vinicio Marchioni, Greta Scarano, Elena Sofia Ricci, Gwendolyn Gourvenec, Linda Caridi, Flavio Parenti, Angelica Leo e Giacomo Mattia.

La trama del film : E' la storia di due giovani innamorati, Marco e Anna. Lei è una persona creativa e impulsiva, è una fumettista che detesta ogni tipo di convenzione. Lui, invece, è un insegnante di fisica, fermamente convinto che ogni reazione sia determinata da un'azione e che quindi anche nella vita tutto ciò che accade può essere spiegato. I due cercano di sopravvivere al tempo che passa e che spesso porta a galla litigi, vecchi segreti e qualche bugia.

Il film ci mostra come le coppie che resistono al logorante trascorrere del tempo siano formate da veri supereroi, che permettono loro di nuotare contro corrente per salvare il loro amore...



Supereroi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Flashdance (Drammatico, Musicale) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di Adrian Lyne, con Jennifer Beals, Michael Nouri, Lilia Skala, Sunny Johnson, Kyle T. Heffner, Lee Ving, Ron Karabatsos, Belinda Bauer, Malcolm Danare, Philip Bruns, Micole Mercurio, Cynthia Rhodes, Don Brockett, Lucy Lee Flippin e Stacey Pickren.

La trama del film : Il film racconta la storia di una ragazza diciottenne appassionata di danza, Alex Owens, che lavora di giorno come saldatrice in una fabbrica e di sera presso un locale notturno come ballerina di Flashdance.

Il suo sogno nel cassetto è quello di riuscire ad entrare all'Accademia di Danza di Pittsburgh, per diventare ballerina di professione. Alex, sostenuta e incoraggiata dalla sua anziana amica Hanna ex danzatrice classica, decide di provare ad affrontare le audizioni della scuola e si allena sino allo sfinimento, nella speranza di riuscire ad eseguire una buona esibizione ed essere ammessa al corso.

Quando arriva il giorno per effettuare l'iscrizione, la forte ansia e lo scoraggiante senso di inadeguatezza che l'assalgono inducono la ragazza a rinunciare al suo sogno. Ma la sua passione e la sua lampante attitudine per la danza non possono essere soffocate ancora per molto...

Hunger Games - La ragazza di fuoco (Azione, Avventura, Fantascienza) in onda su Italia 2 alle ore 21.15, un film di Francis Lawrence, con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Philip Seymour Hoffman, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Lenny Kravitz, Jeffrey Wright, Stanley Tucci, Donald Sutherland, Amanda Plummer e Lynn Cohen.

La trama del film: Katniss Everdeen e Peeta Mellark sono sopravvissuti agli Hunger Games. Fingendo di essere una coppia innamorata, infatti, sono riusciti ad attirarsi la benevolenza di Panem, costringendo gli Strateghi a nominare entrambi vincitori per non scontentare il pubblico. Il Presidente Snow fa visita a Katniss nel distretto 12, intimandole di continuare la sua recita senza incitare la folla. Come consuetudine, i vincitori degli Hunger Games iniziano un tour per festeggiare la vittoria. Giunti nel distretto 11 i due ragazzi pronunciano un sentito discorso funebre per la piccola Rue e un uomo, in mezzo alla folla, risponde alle loro parole riproducendo il verso della ghiandaia imitatrice. A causa del significato che i ribelli danno a questo simbolo, l’uomo viene immediatamente giustiziato davanti agli occhi increduli di Katniss.

Episodi simili si ripetono anche negli altri distretti, segno che il popolo di Panem ha eletto la propria giustiziera...



Hunger Games - La ragazza di fuoco: Il trailer italiano ufficiale - HD

