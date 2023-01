Stasera in TV: Film da vedere Martedì 24 Gennaio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Martedì 24 Gennaio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 24 Gennaio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 24 Gennaio.



I Migliori Film Stasera in TV, Martedì 24 Gennaio 2023

Assassinio sull'Orient Express - alle 21.20 su Rai4 (Giallo, Drammatico, Thriller, 2017, durata: 114 Min)

Un film di Kenneth Branagh, con Kenneth Branagh, Johnny Depp, Penélope Cruz, Judi Dench, Olivia Colman, Daisy Ridley, Michelle Pfeiffer, Willem Dafoe, Lucy Boynton, Josh Gad, Manuel Garcia-Rulfo, Tom Bateman, Derek Jacobi, Phil Dunster, Sergei Polunin, Leslie Odom Jr., Marwan Kenzari, Gerard Horan, Miranda Raison e Adam Garcia.



Assassinio sull'Orient Express: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Assassinio sull'Orient Express : Dai finestrini delle carrozze del Simplon Orient Express non si vede altro che neve, un'immensa distesa bianca che inonda i binari e arresta la corsa del treno diretto a Calais. La premessa della nuova versione cinematografica di Assassinio sull'Orient Express è quella tradizionale del giallo corale firmato da Agatha Christie negli anni trenta. Gli illustri passeggeri a bordo del convoglio, riuniti nel lussuoso vagone ristorante, apprendono che un atroce omicidio si è consumato durante la notte: un distinto gentiluomo americano di nome Ratchett è stato pugnalato nel suo scompartimento. Tra i presenti si fa largo il sospetto che l'assassino, bloccato dalla neve, non abbia mai lasciato il treno e si nasconda ancora tra i viaggiatori dell'Orient Express...

Storia di una ladra di libri - alle 21.20 su Canale 5 (Drammatico, 2013, durata: 131 Min)

Un film di Brian Percival, con Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nélisse, Nico Liersch, Joachim Paul Assböck, Ben Schnetzer, Kirsten Block e Sandra Nedeleff.



Storia di una ladra di libri: Nuovo trailer italiano - HD



Trama del Film Storia di una ladra di libri : dra di libri è un film del 2013 diretto da Brian Percival, tratto dall’omonimo romanzo di Markus Zusak. La vicenda è narrata dalla Morte che, confessando di essere affascinata dagli umani, segue la vita di una di essi: Liesel Meminger. L’incontro tra la Morte e la ragazza avviene per la prima volta in Germania, nel gennaio del 1938. Liesel, infatti, è in viaggio con la madre e il fratellino Werner. Quando quest’ultimo muore e viene sepolto alla stazione ferroviaria, la ragazza ruba il suo primo libro e scatena la curiosità dell’entità sovrannaturale. Dal momento che sua madre è perseguitata dal Partito nazista, Liesel viene affidata ad Hans e Rosa Hubermann. Sebbene sia molto affascinata dai libri, Leisel non sa leggere. Il suo analfabetismo la porterà ad essere disprezzata dai suoi coetanei, che a scuola la deridono quotidianamente. L’unico a sostenerla è il vicino di casa, Rudy Steiner (Nico Liersch) con il quale stringe un bel legame d’amicizia...

Face/Off - Due facce di un assassino - alle 21.10 su Rai Movie (Azione, Thriller, 1997, durata: 137 Min)

Un film di John Woo, con John Travolta, Nicolas Cage, Joan Allen, Dominique Swain, Gina Gershon, Nick Cassavetes, Alessandro Nivola, Harve Presnell, Colm Feore, John Carroll Lynch, Thomas Jane, Tommy Flanagan, Paul Hipp, CCH Pounder, Kirk Baltz, Margaret Cho e James Denton.

Trama del Film Face/Off - Due facce di un assassino : Il terrorista Castor Troy e l’agente dell’FBI Sean Archer hanno un conto in sospeso. Sei anni prima, infatti, Troy aveva sparato ad Archer ma il proiettile aveva colpito suo figlio Michael, uccidendo il bambino. Arrestare Troy diventa, quindi, una ragione di vita per l’agente, che riesce con la sua squadra a tendere un’imboscata al terrorista e a Pollux Troy, fratello minore di Castor e suo complice, all'aeroporto di Los Angeles.

Pollux viene arrestato, mentre il fratello finisce in coma per un proiettile che lo ha colpito durante la sparatoria. Nel materiale sequestrato a Castor, però, l’FBI scopre che i due hanno piazzato una bomba batteriologica a tempo in un posto molto frequentato di Los Angeles, potenzialmente in grado di distruggere la città. Ma in nessuno dei documenti ritrovati si dice il nome del luogo in cui è nascosta la bomba. L’agente Tito Biondi, suo partner, e l'esperta in operazioni speciali Hollis Miller suggeriscono ad Archer l’unico modo per provare a scoprire dove si trova l’ordigno e salvare la città: sottoporsi segretamente ad un trapianto di viso altamente sperimentale da parte del Dr. Malcolm Walsh per assumere il volto, la voce e l'aspetto di Troy...

La verità negata - alle 21.15 su Rai 5 (Biografico, Drammatico, 2016, durata: 110 Min)

Un film di Mick Jackson, con Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall, Andrew Scott, Jack Lowden, Caren Pistorius, Alex Jennings, Harriet Walter, Mark Gatiss e John Sessions.



La verità negata: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film La verità negata : Il film racconta della battaglia legale intrapresa da Deborah E. Lipstadt, per il riconoscimento di eventi storici, contro David Irving, che l'aveva citata in giudizio per diffamazione dopo che lo aveva accusato di negazionismo dell'Olocausto.

Dopo la pubblicazione nel Regno Unito del proprio libro Denying the Holocaust: The Growing Assault on Truth and Memory, la professoressa americana Deborah Lipstadt apprende che lo scrittore britannico David Irving, prolifico autore di testi sulla seconda guerra mondiale, ha deciso di citarla in giudizio per diffamazione. Ma la cosa ancora più sorprendente per la studiosa americana è la scoperta che la legislazione britannica in materia di diffamazione prevede che lei sia presunta colpevole a meno che non riesca a dimostrare la propria innocenza...

...E alla fine arriva Polly - alle 21.10 su TwenySeven (Commedia, 2004, durata: 90 Min)

Un film di John Hamburg, con Ben Stiller, Jennifer Aniston, Philip Seymour Hoffman, Debra Messing, Alec Baldwin, Hank Azaria, Bryan Brown, Jsu Garcia, Michele Lee, Bob Dishy, Missi Pyle, Judah Friedlander, Kevin Hart, Masi Oka, Kym E. Whitley, Amy Hohn e Jeffrey Ross,.



...E alla fine arriva Polly: il trailer del film



Trama del Film ...E alla fine arriva Polly: Reuben Feffer ha fondato la sua esistenza e la sua brillante carriera su una regola d’oro: non fare mai il passo più lungo della gamba. Perito di punta di una prestigiosa compagnia di assicurazione, Reuben è bravissimo a ridurre al minimo il rischio - insomma, l’esatto inverso del proverbio “chi non risica non rosica”. Polly Prince vive la vita come un gioco di fortuna, rallegrandosi degli eventi piacevoli e inattesi che le riserva un’esistenza priva di radici. Se le cose non vanno c’è sempre un’altra possibilità - un nuovo lavoro, un altro appartamento in un’altra città. Mai preoccuparsi… andrà meglio la prossima volta. Quando i due si incontrano casualmente a una festa, Reuben - che è stato appena piantato (e in maniera alquanto traumatica) - decide che una volta tanto la fortuna potrebbe stare dalla sua parte...

