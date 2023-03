Stasera in TV: Film da vedere Martedì 21 Marzo, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Martedì 21 Marzo 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 21 Marzo 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 21 Marzo.



I Migliori Film Stasera in TV, Martedì 21 Marzo 2023

Sicario - alle 21.20 su Rai 4 (Drammatico, Thriller, 2015, durata: 121 Min)

Un film di Denis Villeneuve, con Emily Blunt, Josh Brolin, Jon Bernthal, Benicio Del Toro, Jeffrey Donovan, Raoul Trujillo, Maximiliano Hernández, Daniel Kaluuya, Dylan Kenin e Julio Cedillo.



Sicario: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Sicario : Il film segue le vicende di Kate Macer, giovane agente dell'FBI, alle prese con una missione per eliminare una volta per tutte il narcotraffico al confine tra gli Stati Uniti e il Messico. Tutto cambia quando, in seguito a un incidente in Arizona in cui due poliziotti perdono la vita a causa di un’esplosione in una casa, la donna viene annessa in una speciale task force diretta da un tipo alquanto enigmatico, Matt Graver, e dal consulente colombiano Alejandro. Il gruppo si reca a Ciudad Juárez per estradare Guillermo Diaz: quando si trovano vicino al confine, però, Kate e i suoi colleghi sventano una trappola facendo fuori molti uomini appartenenti al cartello messicano.

Mentre Alejandro sta torturando Guillermo in una base aerea degli Stati Uniti, la donna inizia a dubitare della legalità dei loro metodi. Intanto il gruppo comincia a interrogare i clandestini per ottenere informazioni...

Venom - alle 21.30 su TV8 (Azione, Horror, Thriller, Fantascienza, 2018, durata: 112 Min)

Un film di Ruben Fleischer, con Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Jenny Slate, Riz Ahmed, Michelle Lee, Reid Scott, Scott Haze e Sam Medina.



Venom: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Venom : Il giornalista investigativo Eddie Brock, nel tentativo di rianimare la sua carriera, inizia ad indagare su uno scandalo che coinvolge la Life Foundation, una sofisticata organizzazione senza scrupoli formata da un gruppo survivalista. E' così che entra in contatto con un'entità aliena con la quale si fonde ottenendo superpoteri. Il rapporto tra Brock e il simbionte è quello di un "ibrido" con i due personaggi che condividono lo stesso corpo e che si vedono costretti da lavorare insieme...

Hunger Games - alle 21.15 su Italia 2 (Azione, Drammatico, Fantascienza, 2012, durata: 142 Min)

Un film di Gary Ross, con Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth, Josh Hutcherson, Elizabeth Banks, Stanley Tucci, Woody Harrelson, Donald Sutherland, Lenny Kravitz, Isabelle Fuhrman, Wes Bentley, Willow Shields, Paula Malcomson, Raiko Bowman e Toby Jones.



Hunger Games: Il secondo trailer italiano



Trama del Film Hunger Games : In un futuro post apocalittico, la nazione di Panem è divisa in dodici distretti subordinati, al volere di Capitol City e del dispotico Presidente Snow. Anni prima, il popolo si ribellò all’oppressione ma le forze armate repressero i dissidenti, distruggendo il tredicesimo distretto. Da quel giorno, ogni anno, un ragazzo e una ragazza di ogni distretto partecipano agli Hunger Games, uno spettacolo crudele e disumano, atto a reprimere ogni desiderio di sommossa. Quando la mietitura del distretto 12 seleziona Primrose Everdeen, sua sorella maggiore Katniss si offre al suo posto come tributo. La ragazza, infatti, ha sempre anteposto a sé stessa il bene della famiglia, rischiando di essere punita per le lunghe sessioni di caccia con l’amico Gale Hawthorne.

Insieme a Katniss viene estratto il figlio del panettiere, Peeta Mellark. I due sono affidati alle cure dell’ex campione Haymitch Abernathy, della stravagante Effie Trinket e dello stilista Cinna. Per prepararsi agli Hunger Games, i tributi devono affrontare un duro allenamento, al termine del quale otterranno un punteggio che gli permetterà di avere una serie di vantaggi...

Rock of Ages - alle 21.30 su Warner TV (Musicale, Commedia, Drammatico, 2012, durata: 123 Min)

Un film di Adam Shankman, con Tom Cruise, Russell Brand, Catherine Zeta-Jones, Paul Giamatti, Alec Baldwin, Bryan Cranston, Julianne Hough, Diego Boneta, Mary J. Blige, Malin Akerman, Erica Frene e Michael Olusczak.



Rock of Ages: Il nuovo trailer italiano



Trama del Film Rock of Ages : Nel 1987, la giovane Sherrie Christian si trasferisce a Los Angeles nella speranza di diventare una cantante di successo. Poco dopo essere giunta in città, tuttavia, Sherrie viene derubata di tutti i suoi averi e l’unico a dimostrarle solidarietà è Drew Boley. Il ragazzo, aspirante rock star, la convince ad accettare un lavoro presso il celebre Bourbon Room, gestito da Dennis Dupree e Lonny Barnett. Sebbene il locale sia noto per aver consacrato alcuni tra gli artisti più famosi del continente, gli affari hanno subito un brusco crollo e i due manager sperano che l’esibizione di Stacee Jaxx, famoso frontman degli Arsenal, riuscirà a risollevare l’economia del club.

Mentre Stacee arriva a Los Angeles con il manager Paul Gill, Drew e Sherrie iniziano a nutrire un sentimento reciproco. La città è scossa dalla protesta della moglie del sindaco Patricia Whitmore, contraria al clima licenzioso causato dalla musica rock. Grazie ad una serie di circostanze fortuite, Dupree permette a Drew e alla sua band di esibirsi in un live e i ragazzi riscuotono un discreto successo..

Il matrimonio che vorrei - alle 21.15 su Cielo (Commedia, 2012, durata: 100 Min)

Un film di David Frankel, con Meryl Streep, Tommy Lee Jones, Steve Carell, Jean Smart, Marin Ireland, Susan Misner, Ben Rappaport, Patch Darragh e Bill Ladd.



Il matrimonio che vorrei: Il trailer italiano del film



Trama del Film Il matrimonio che vorrei : Il film vede protagonisti Kay e Arnold, una coppia solida ma annoiata. Decine d'anni di matrimonio hanno lasciato in Kay il desiderio di ravvivare un po' le cose e di ritrovare intimità con il marito.

Stanca della routine e con tanta voglia di riaccendere la passione, Kay viene a sapere dell'esistenza di un rinomato terapeuta di coppia e così sconvolge suo marito, un uomo scettico, schivo e abitudinario, con una proposta "folle": una settimana di terapia matrimoniale nella cittadina di Great Hope Springs. Essere riuscita a convincere Arnold a salire sull'aereo per andare a sperimentare questo singolare "ritiro" è già stata una bella impresa, ma la vera sfida per entrambi arriverà quando cercheranno di liberarsi delle loro inibizioni e imbarazzi a letto e di riaccendere la scintilla che li aveva fatti innamorare al loro primo incontro...

Gomorra - New edition - alle 21.10 su Rai Movie (Drammatico, 2020, durata: 120 Min)

Un film di Matteo Garrone, con Salvatore Abruzzese, Simone Sacchettino, Salvatore Ruocco, Vincenzo Fabricino, Gaetano Altamura, Italo Renda, Gianfelice Imparato, Maria Nazionale, Salvatore Striano, Carlo del Sorbo, Vincenzo Bombolo, Toni Servillo, Carmine Paternoster, Alfonso Santagata.



Gomorra: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Gomorra New Edition: Si tratta di una nuova versione, un director's cut del film di Matteo Garrone del 2008, ispirato all'omonimo romanzo di Roberto Saviano. La vicenda è narrata seguendo la storia di diversi protagonisti, che hanno in comune un destino segnato dall’assoggettamento alla camorra...

