Stasera in TV: Film da vedere Martedì 17 Gennaio, in prima e seconda serata

Stasera in TV, Martedì 17 Gennaio gennaio 2023

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 17 Gennaio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 17 Gennaio.



I Migliori Film Stasera in TV, Martedì 17 Gennaio 2023

Le Amiche della Sposa - alle 21.10 su TwentySeven (Commedia, 2010, durata: 125 Min)

Un film di Paul Feig, con Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne, Melissa McCarthy, Ellie Kemper, Wendi McLendon-Covey, Jon Hamm, Chris O'Dowd, Matt Lucas, Jill Clayburgh, Jessica St. Clair, Kali Hawk e Rebel Wilson.



Le Amiche della Sposa: il trailer italiano in esclusiva



Trama del Film Le Amiche della Sposa : Annie è una ragazza di Milwaukee e la sua vita è un disastro: ha quasi quarant'anni e una relazione instabile con un uomo che non vuole impegnarsi con lei in nessun modo; ha perso tutti i suoi risparmi dopo averli investiti con il suo ex in una pasticceria che poi ha chiuso; infine, ciliegina sulla torta, sua madre continua a insistere perché torni a vivere da lei.

Un giorno la sua migliore amica, Lilian, le comunica che si è fidanzata ufficialmente con un banchiere molto facoltoso di Chicago e le chiede di farle da damigella d'onore al matrimonio. Annie dovrà quindi occuparsi di organizzare l'addio al nubilato e pensare ad altre mille cose, senza sapere minimamente da dove cominciare...





Il Caso Collini - alle 21.15 su Rai 5 (Drammatico, Thriller, 2019, durata: 123 Min)

Un film di Marco Kreuzpaintner, con Elyas M'Barek, Alexandra Maria Lara, Heiner Lauterbach, Franco Nero, Manfred Zapatka, Jannis Niewöhner, Rainer Bock, Catrin Striebeck, Peter Prager, Hannes Wegener e Falk Rockstroh.



Il Caso Collini: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Il Caso Collini : Il film racconta la storia di un omicidio, quello di Jean-Baptiste Meyer, un uomo di 85 anni e noto e rispettato industriale. L'uomo sembra essere stato ucciso senza un movente effettivo, ma viene incolpato del misfatto un operaio, Fabrizio Collini, di recente andato in pensione. Della difesa dell'uomo se ne occupa il legale Caspar Leinen, un giovane alle prime armi, che conosceva Meyer; l'avvocato durante l'adolescenza ha avuto una relazione con la nipote dell'imprenditore.

Il giovane difensore si ritroverà coinvolto in una cospirazione, che darà vita a un grande scandalo giudiziario...





Fukushima - alle 21.20 su Rai 4 (Azione, Drammatico, 2020, durata: 120 Min)

Un film di Setsurô Wakamatsu, con Ken Watanabe, Kôichi Satô e Hidetaka Yoshioka .



Fukushima: Il Trailer italiano ufficiale del Film - HD



Trama del Film Fukushima : Giappone, 11 marzo 2011. L’intero paese è scosso da un terribile terremoto che causa danni immensi. Lo smottamento della terra, infatti, scatena un violentissimo tsunami che si abbatte sulle coste del paese lasciandosi dietro migliaia di morti. Nella centrale nucleare di Fukushima si consuma la tragedia più inquietante a causa dello scoppio di alcuni reattori. Sarà solo grazie al coraggio di 50 dipendenti che metteranno a rischio la loro stessa vita che il disastro non assumerà proporzioni inimmaginabili.





Chocolat - alle 21.15 su Cielo (Commedia, Sentimentale, 2000, durata: 121 Min)

Un film di Lasse Hallström, con Juliette Binoche, Judi Dench, Alfred Molina, Lena Olin, Johnny Depp, Ron Cook, Peter Stormare, Victoire Thivisol, John Wood, Aurelien Parent Koenig, Antonio Gil-Martinez, Harrison Pratt, Helene Cardona, Gaelan Connell, Elisabeth Commelin, Guillaume Tardieu, Hugh O'Conor e Carrie-Anne Moss.

Trama del Film Chocolat : Il film è ambientato nel 1959 a Lansquenet-sur-Tannes, un piccolo villaggio francese dove tutti i cittadini vivono in modo piuttosto monotono, all'insegna di una pace apparente. L’arrivo di Vianne Rocher e di sua figlia Anouk, portate dall’irrequieto vento del Nord, sorprende tutti i cittadini. La donna, infatti, molto lontana dalle abitudini estremamente ortodosse e bigotte del piccolo villaggio, è decisa ad aprire una golosa cioccolateria durante l’osservanza del digiuno quaresimale. La nuova arrivata incuriosisce la bisbetica Armande Voizin e Josephine Muscat, che nella cioccolateria trova rifugio dalle violenze di suo marito.

Entrambe lamentano l’ipocrisia instaurata dal rigido conte Paul de Reynaud che, in nome della moralità, intraprenderà una vera e propria crociata contro Vianne. Mentre il perbenismo di Reynaud sarà smascherato dalla denuncia delle violenze subite da Josephine, Vianne dimostrerà la sua ospitalità a un gruppo di gitani rifiutati da tutti gli ipocriti cittadini e la donna instaurerà un rapporto particolare con l’affascinante Roux...

