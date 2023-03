Stasera in TV: Film da vedere Martedì 14 Marzo, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Martedì 14 Marzo 2023

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 14 Marzo 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 14 Marzo.



I Migliori Film Stasera in TV, Martedì 14 Marzo 2023

Top Gun - alle 21 su 20 (Avventura, Azione, Drammatico, 1986, durata: 105 Min)

Un film di Tony Scott, con Tom Cruise, Kelly McGillis, Anthony Edwards, Val Kilmer, Michael Ironside, Barry Tubb, John Stockwell, Tom Skerritt, Rick Rossovich e Tim Robbins.



Top Gun: Berlin - Take My Breath Away



Trama del Film Top Gun : Un giovane aviatore della marina militare americana, Pete "Maverick", e il suo amico, il navigatore Nick "Goose", sono diventati i membri di punta del loro equipaggio. Nonostante i due abbiano trasgredito agli ordini, vengono notati dal superiore per la spettacolare azione condotta nel salvataggio di un'altra squadra durante un pattugliamento. È così che a entrambi vengono aperte le porte della prestigiosa scuola Top Gun, specializzata nell'insegnamento del combattimento aereo. Maverick e Goose giungono alla base aerea di Miramar, in California, diretta dal comandante Mike "Viper".

Il corso di addestramento per entrare nel numero dei "top gun" è durissimo e Maverick con testarda determinazione va avanti...

Shadow - alle 21.20 su Rai 4 (Azione, Drammatico, Storico, 2018, durata: 116 Min)

Un film di Zhang Yimou, con Deng Chao, Sun Li, Zheng Ryan e Guan Xiaotong, Hu Jun.



Shadow: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Shadow : Ambientato nel periodo storico dei Tre Regni, Shadow racconta la storia di un grande re, deciso a riconquistare la terra che gli è stata tolta. Un sovrano ambizioso, ma dai metodi misteriosi. Il suo grande generale è un visionario mosso dall'unico desiderio di vincere la battaglia finale, ma costretto a tessere i suoi piani in gran segreto. Le donne del palazzo sono figure tragiche, strette tra l'essere venerate come dee e trattate come pedine. E poi c'è l'uomo comune, attorno a cui si agitano inesorabili le forze della storia, sempre pronte ad inghiottirlo...

Widows - Eredità Criminale - alle 21.10 su Rai Movie (Thriller, Drammatico, 2018, durata: 128 Min)

Un film di Steve McQueen, con Elizabeth Debicki, Colin Farrell, Viola Davis, Michelle Rodriguez, Liam Neeson, Jon Bernthal, Robert Duvall, Daniel Kaluuya, Carrie Coon, Garret Dillahunt, Lukas Haas, Jacki Weaver, Brian Tyree Henry, Kevin J. O'Connor, Manuel Garcia-Rulfo, Michael Harney, Cynthia Erivo e Molly Kunz.



Widows - Eredità Criminale: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Widows - Eredità Criminale : Siamo a Chicago: le vedove Veronica, Alice, Linda e Belle, apparentemente sembrano non avere nulla in comune. In realtà, a legarle vi è qualcosa di molto forte: una maledetta eredità. I mariti scomparsi, infatti, hanno lasciato alle donne un grosso debito, accumulato dalle loro attività criminali dopo un colpo andato male, nel quale hanno perso la vita.

Nonostante i conflitti e le tensioni, le quattro donne decidono di unirsi e prendere in mano il loro destino. Lo scopo è quello di crearsi un futuro che non dipenda più in nessun modo dal passato criminale dei loro mariti. L’asso nella manica sarà uno dei registri dei loro mariti, nel quale vi è la descrizione dettagliatissima delle rapine attuate e quelle in progettazione. Le donne unite dovranno quindi riuscire a trovare la forza in una sorprendente collaborazione per terminare una volta per tutte quello che i loro mariti defunti non hanno completato, liberandosi definitivamente di fantasmi e scheletri nell'armadio...

Il cliente - alle 21.15 su Rai 5 (Drammatico, 2016, durata: 125 Min)

Un film di Asghar Farhadi, con Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, e Babak Karimi.



Il cliente: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Il cliente : Il film vede protagonisti Emad e Rana, una giovane coppia di attori costretta a lasciare la propria casa al centro di Teheran a causa di urgenti lavori di ristrutturazione.

Un amico li aiuta a trovare una nuova sistemazione, senza raccontare nulla della precedente inquilina che sarà invece la causa di un "incidente" che sconvolgerà la loro vita...

Bridget Jones's Baby - alle 21.10 su Nove (Commedia, 2016, durata: 123 Min)

Un film di Sharon Maguire, con Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey, Jim Broadbent, Celia Imrie, James Callis, Sally Phillips, Enzo Cilenti, Gemma Jones, Mark Arnold e Ed Sheeran.



Bridget Jones's Baby: Nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Bridget Jones's Baby : L’impacciata eroina moderna è nuovamente alle prese con i suoi drammi amorosi. Dopo aver messo fine alla sua relazione con Mark Darcy, Bridget decide di dedicarsi completamente alla carriera e al lavoro. Nonostante la donna sia riuscita a perfezionare il suo aspetto, lasciandosi alle spalle lo stile trasandato e i chili in eccesso, la vita continua a farle contemplare la sua solitudine. Grazie all’insistenza dell’amica Miranda, Bridget si concede un weekend all’insegna della musica e dell’alcol, durante il quale incontra l’affascinante Jack Qwant. L’uomo è conquistato dalla sua spontaneità e, dopo una serie di malintesi esilaranti, i due trascorrono una notte di passione. Il weekend successivo, Bridget incontra Darcy, alle prese con un eclatante caso che richiama l’attenzione mediatica.

L’ex coppia non riesce a nascondere i propri sentimenti e i due si concedono un’ultima notte insieme. Quello che sembrerebbe un dilemma amoroso, tuttavia, si trasforma in un vero e proprio rompicapo quando Bridget scopre di essere incinta...

Corpi da reato - alle 21.25 su Nove (Commedia, Azione, 2013, durata: 117 Min)

Un film di Paul Feig, con Sandra Bullock, Melissa McCarthy, Kaitlin Olson, Taran Killam, Thomas F. Wilson, Michael Rapaport, Demian Bichir, Tony Hale, Raw Leiba, Steve Bannos, Andy Buckley, Michael McDonald, Nathan Corddry e Jamie Denbo.



Corpi da reato: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del Film Corpi da reato: Sarah, ambiziosa agente speciale dell'FBI, ha un carattere difficile, arrogante e poco cordiale. Perfezionista, metodica e puntigliosa, è dotata di una grande capacità investigativa di cui si vanta in continuazione. L'agente è molto stimata nell'ambiente di lavoro, ma ha una vita privata disastrosa. È infatti completamente sola, non ha né un fidanzato né un amico e a farle compagnia c'è solo il suo gatto. Sarah per ottenere una promozione decide di lasciare New York e trasferirsi a Boston e risolvere un caso impossibile. Si dovrà occupare infatti di un pericoloso latitante ricercato dalla polizia ma che sembra essere praticamente introvabile. Il suo scopo è quello di portare a termine l'incarico in tempi brevi e riuscire a conquistare così la tanto desiderata promozione. È qui che incontrerà l'agente di polizia del dipartimento di Boston, Shannon Mullins, con la quale dovrà collaborare al caso. Shannon è estremamente diversa da Sarah. Volgare e senza mezze misure, non ha un metodo di lavoro e neanche un grande fiuto...

