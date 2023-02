Stasera in TV: Film da vedere Martedì 14 Febbraio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Martedì 14 Febbraio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 14 Febbraio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 14 Febbraio.



I Migliori Film Stasera in TV, Martedì 14 Febbraio 2023

Come se non ci fosse un domani - Long Story Short - alle 21.25 su Rai 1 (Commedia, Sentimentale, Fantasy, 2021, durata: 90 Min)

Un film di Josh Lawson, con Rafe Spall, Zahra Newman, Ronny Chieng, Dena Kaplan, Noni Hazlehurst, Josh Lawson e Cheyenne Gunn.



Come se non ci fosse un domani - Long Story Short: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Come se non ci fosse un domani - Long Story Short : Teddy, eterno indeciso, dopo un misterioso incontro, finalmente decide di sposarsi, ma la mattina dopo il suo matrimonio scopre di trovarsi un anno avanti rispetto alla sera precedente. Intrappolato in un ciclo di salti temporali- per lui un anno dura un giorno - comincia a perdersi tutti gli eventi più importanti e assiste impotente alla frustrazione dell'adorata moglie Leanne. Per riuscire a tornare indietro dovrà imparare a ridefinire le sue priorità...

Josh Lawson, Rafe Spall, Zahra Newman, Ronny Chieng, Dena Kaplan, Noni Hazlehurst, Josh Lawson e Cheyenne Gunn. : Teddy, eterno indeciso, dopo un misterioso incontro, finalmente decide di sposarsi, ma la mattina dopo il suo matrimonio scopre di trovarsi un anno avanti rispetto alla sera precedente. Intrappolato in un ciclo di salti temporali- per lui un anno dura un giorno - comincia a perdersi tutti gli eventi più importanti e assiste impotente alla frustrazione dell'adorata moglie Leanne. Per riuscire a tornare indietro dovrà imparare a ridefinire le sue priorità...



Instant Family - alle 21.10 su TwentySeven (Commedia, 2018, durata: 108 Min)

Un film di Sean Anders, con Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Moner, Octavia Spencer, Eve Harlow, Tig Notaro, Iliza Shlesinger, Gary Weeks e Julie Hagerty.



Instant Family: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Instant Family : Gli sposi Pete ed Ellie Wagner, derisi dai parenti che pensano che non avranno mai figli, iniziano a considerare l'opzione dell'adozione. I due s'iscrivono quindi a un corso per genitori adottivi, dove vengono consigliati e guidati da due assistenti sociali, Karen e Sharon . Le coppie candidate vengono poi portate a un evento, dove hanno la possibilità d'incontrare gli orfani. Inizialmente, Pete ed Ellie desiderano un bambino piccolo da poter crescere, ma poi capitano nell'area dedicata agli adolescenti, dove incontrano la quindicenne Lizzy: la ragazzina li accoglie affermando che nessuno mai vorrebbe adottarla. Colpiti dal suo comportamento, Pete ed Ellie chiedono informazioni a Karen e Sharon: le assistenti sociali informano la coppia che la madre di Lizzy è una tossicodipendente attualmente in prigione, che ha dato fuoco alla casa per aver lasciato la pipa del crack accesa. I due scoprono che la ragazzina ha due fratelli più piccoli, Juan di dieci anni e Lita di sei. Anche se questa sembra una sfida troppo grande, Pete ed Ellie decidono d'incontrare i fratelli e iniziano a maturare l'idea di adottarli tutti e tre...

Sean Anders, Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Moner, Octavia Spencer, Eve Harlow, Tig Notaro, Iliza Shlesinger, Gary Weeks e Julie Hagerty. : Gli sposi Pete ed Ellie Wagner, derisi dai parenti che pensano che non avranno mai figli, iniziano a considerare l'opzione dell'adozione. I due s'iscrivono quindi a un corso per genitori adottivi, dove vengono consigliati e guidati da due assistenti sociali, Karen e Sharon . Le coppie candidate vengono poi portate a un evento, dove hanno la possibilità d'incontrare gli orfani. Inizialmente, Pete ed Ellie desiderano un bambino piccolo da poter crescere, ma poi capitano nell'area dedicata agli adolescenti, dove incontrano la quindicenne Lizzy: la ragazzina li accoglie affermando che nessuno mai vorrebbe adottarla. Colpiti dal suo comportamento, Pete ed Ellie chiedono informazioni a Karen e Sharon: le assistenti sociali informano la coppia che la madre di Lizzy è una tossicodipendente attualmente in prigione, che ha dato fuoco alla casa per aver lasciato la pipa del crack accesa. I due scoprono che la ragazzina ha due fratelli più piccoli, Juan di dieci anni e Lita di sei. Anche se questa sembra una sfida troppo grande, Pete ed Ellie decidono d'incontrare i fratelli e iniziano a maturare l'idea di adottarli tutti e tre...



La corte - alle 21.15 su Rai 5 (Drammatico, 2015, durata: 98 Min)

Un film di Christian Vincent, con Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen e Victor Pontecorvo.



La corte: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film La corte : Il presidente della corte d’assise Michel Racine è un uomo che suscita veramente poca simpatia tra i suoi colleghi. Il suo carattere austero e distante gli è addirittura valso il soprannome di “Presidente a due cifre”, poiché gli accusati dei processi di cui si occupa non prendono mai meno di dieci anni di pena.

Un giorno di lavoro come tanti, Racine deve presiedere al caso di Martial Beclin, accusato di aver ucciso Melissa, la sua figlia di soli sette mesi. Arriva il momento di selezionare la giuria: ma quando l’avvocato estrae a sorte il nome di Ditte Lorensen-Cottret, la riconosce immediatamente.

Sei anni prima, Michel ebbe un incidente che lo costrinse per un certo periodo su un letto d’ospedale. Proprio in quell'occasione conobbe Ditte, anestesista e madre divorziata. Durante la permanenza in clinica, Michel s’innamorò perdutamente della donna, tanto da scriverle una lettera d’amore, che però non ebbe mai risposta. Tra un processo e un bicchiere di vino, ora forse è arrivato il momento di scoprire se tra i due può esserci ancora qualcosa......

Christian Vincent, Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen e Victor Pontecorvo. : Il presidente della corte d’assise Michel Racine è un uomo che suscita veramente poca simpatia tra i suoi colleghi. Il suo carattere austero e distante gli è addirittura valso il soprannome di “Presidente a due cifre”, poiché gli accusati dei processi di cui si occupa non prendono mai meno di dieci anni di pena. Un giorno di lavoro come tanti, Racine deve presiedere al caso di Martial Beclin, accusato di aver ucciso Melissa, la sua figlia di soli sette mesi. Arriva il momento di selezionare la giuria: ma quando l’avvocato estrae a sorte il nome di Ditte Lorensen-Cottret, la riconosce immediatamente. Sei anni prima, Michel ebbe un incidente che lo costrinse per un certo periodo su un letto d’ospedale. Proprio in quell'occasione conobbe Ditte, anestesista e madre divorziata. Durante la permanenza in clinica, Michel s’innamorò perdutamente della donna, tanto da scriverle una lettera d’amore, che però non ebbe mai risposta. Tra un processo e un bicchiere di vino, ora forse è arrivato il momento di scoprire se tra i due può esserci ancora qualcosa......



The Gift - alle 21.20 su Rai Movie (Thriller, 2000, durata: 111 Min)

Un film di Sam Raimi, con Cate Blanchett, Giovanni Ribisi, Keanu Reeves, Greg Kinnear, Hilary Swank, Katie Holmes, Michael Jeter, Kim Dickens, Gary Cole, J.K. Simmons, David Brannen, Kipp Chambers, Clay James, Danny Elfman e Stuart Greer.

Trama del Film The Gift : La protagonista della vicenda è Annie Wilson, una giovane donna che possiede il dono delle premonizioni. Quando suo marito muore a causa di un’esplosione, Annie decide di sfruttare il suo talento per riuscire a mantenere i suoi tre figli, prestandosi a consultazioni in cambio di denaro.

Il suo dono, tuttavia, non è apprezzato dal rude Donnie Barskdale che accusa la donna di raggirare sua moglie Valerie e la minaccia per impedirle di continuare il suo piccolo circolo di affari...

Sam Raimi, Cate Blanchett, Giovanni Ribisi, Keanu Reeves, Greg Kinnear, Hilary Swank, Katie Holmes, Michael Jeter, Kim Dickens, Gary Cole, J.K. Simmons, David Brannen, Kipp Chambers, Clay James, Danny Elfman e Stuart Greer. : La protagonista della vicenda è Annie Wilson, una giovane donna che possiede il dono delle premonizioni. Quando suo marito muore a causa di un’esplosione, Annie decide di sfruttare il suo talento per riuscire a mantenere i suoi tre figli, prestandosi a consultazioni in cambio di denaro. Il suo dono, tuttavia, non è apprezzato dal rude Donnie Barskdale che accusa la donna di raggirare sua moglie Valerie e la minaccia per impedirle di continuare il suo piccolo circolo di affari...



Hunter Killer - Caccia negli abissi - alle 21.20 su Rai 4 (Azione, Thriller, 2018, durata: 121 Min)

Un film di Donovan Marsh, con Gerard Butler, Gary Oldman, Common, Linda Cardellini, Toby Stephens, Michael Nyqvist, Caroline Goodall, Ryan McPartlin, Michael Trucco, Zane Holtz, Shane Taylor e Michael Jibson.



Hunter Killer - Caccia negli abissi: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Hunter Killer - Caccia negli abissi: Il film segue la storia di Joe Glass, il giovane capitano di un sommergibile americano, che mentre è impegnato nella ricerca di un sottomarino statunitense in pericolo, scopre che un segreto colpo di stato russo è all'orizzonte, minacciando di distruggere l'ordine mondiale.

Con il suo equipaggio e l'intera nazione a rischio, il Capitano Glass deve mettere insieme una squadra speciale di Navy SEALs per recuperare il Presidente russo preso in ostaggio e infiltrarsi nelle acque nemiche per impedire la Terza Guerra Mondiale....

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

Ottilie von Faber-Castell - Una donna coraggiosa (Biografico, Drammatico, Storico, 2019, durata: 182 Min) in onda alle 22.55 su Rai Premium, un film di Claudia Garde, con Kristin Suckow, Martin Wuttke, Johannes Zirner, Hannes Wegener, Eleonore Weisgerber, Maren Eggert, Jasmin Schwiers, Anna Lena Klenke, Pit Bukowski, Franziska Wulf, Butz Ulrich Buse e Leslie Maltoni.



Ottilie von Faber-Castell - Una donna coraggiosa: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

L'uomo senza paura (Western, 1955, durata: 89 Min) in onda alle 23 su Iris, un film di King Vidor, con Kirk Douglas, Jeanne Crain, Claire Trevor, William Campbell, Richard Boone, Jay C. Flippen, Myrna Hansen, Mara Corday, Frank Chase, Eddy C. Waller, George Wallace e Sheb Wooley.

Ischia, operazione amore (Commedia, 1966, durata: 86 Min) in onda alle 23 su Cine34, un film di Vittorio Sala, con Walter Chiari, Anna Campori, Hélène Chanel, Alberto Cevenini, Umberto D'Orsi, Peppino De Filippo, Vittorio Caprioli, Ermelinda De Felice, Edda Ferronao, Adriana Facchetti, Graziella Granata, Angelo Infanti, Ignazio Leone, Evi Marandi, Didi Perego, Tony Renis, Ingrid Schöeller, Carlo Sposìto, Ric e Gian.

Nella rete del serial killer (Thriller, 2008, durata: 101 Min) in onda alle 23.05 su Rai Movie, un film di Gregory Hoblit, con Diane Lane, Colin Hanks, Billy Burke, Joseph Cross, Mary Beth Hurt, Peter Lewis, Tyrone Giordano, Perla Haney-Jardine, Tim De Zarn, Christopher Cousins, Jesse Tyler Ferguson, Brynn Baron, John Breen, Erin Carufel, Gray Eubank, Dax Jordan e Daniel Liu.

Scemo & + scemo (Comico, 1995, durata: 105 Min) in onda alle 23.10 su TwentySeven, un film di Peter Farrelly, con Jim Carrey, Jeff Daniels, Lauren Holly, Mike Starr, Karen Duffy, Charles Rocket, Victoria Rowell, Joe Baker, Hank Brandt, Teri Garr e Felton Perry.

Notte prima degli esami (Commedia, 2006, durata: 100 Min) in onda alle 23.20 su Nove, un film di Fausto Brizzi, con Giorgio Faletti, Cristiana Capotondi, Nicolas Vaporidis, Sarah Maestri, Chiara Mastalli, Andrea De Rosa, Eros Galbiati, Valentina Idini, Marco Aceti, Elena Bouryka, Valeria Fabrizi, Ric, Daniela Poggi, Edoardo Costa, Eleonora Brigliadori e Carola Stagnaro.

Desideri voglie pazze di tre insaziabili ragazze (Erotico, 1971, durata: 85 Min) in onda alle 23.20 su Cielo, un film di Joseph Zacher, con Sieghardt Rupp, Ernst Stankowski, Edwige Fenech, Angelica Ott, Barbara Capell, Ivan Nesbitt, Ilse Peternell, Ossy Kolmann e Paul Esser.

Il Colpevole (Thriller, 2018, durata: 85 Min) in onda alle 23.55 su Rai 4, un film di Gustav Möller, con Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, Jacob Lohmann, Omar Shargawi, Johan Olsen, Laura Bro e Morten Suurballe.



Il Colpevole: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film- HD

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle reti tv