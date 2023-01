Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 30, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Lunedì 30 Gennaio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 30 Gennaio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 30 Gennaio.



I Migliori Film Stasera in TV, Lunedì 30 Gennaio 2023

Gangster Squad - alle 21 su Iris (Poliziesco, 2013, durata: 113 Min)

Un film di Ruben Fleischer, con Ryan Gosling, Sean Penn, Emma Stone, Josh Brolin, Anthony Mackie, Nick Nolte, Giovanni Ribisi, Mireille Enos, Robert Patrick, Frank Grillo, Michael Peña, Sullivan Stapleton, Derek Mears, Josh Pence, Troy Garity, James Carpinello, Brandon Molale, Holt McCallany e Jon Polito.



Gangster Squad: Il trailer italiano ufficiale in HD



Trama del Film Gangster Squad : La vicenda si svolge a Los Angeles nel 1949. Il gangster della mafia Mickey Cohen è diventato il boss più potente della California grazie ai guadagni illeciti provenienti da armi, droga, prostituzione e gioco d’azzardo. Cohen, che ha fatto della corruzione e della violenza le basi del suo impero criminale, progetta di estendere il suo controllo anche sulla malavita di Chicago e New York.

Bill Parker, il capo del dipartimento di polizia di Los Angeles, decide di formare una squadra segreta la cui missione sarà distruggere Cohen e la sua organizzazione...

Fast and Furious 8 - alle 21.20 su Italia 1 (Azione, 2017, durata: 136 Min)

Un film di F. Gary Gray, con Vin Diesel, Jason Statham, Dwayne Johnson, Scott Eastwood, Helen Mirren, Charlize Theron, Kurt Russell, Eva Mendes, Elsa Pataky, Lucas Black, Michelle Rodriguez, Kristofer Hivju, Tyrese Gibson e Ludacris.



Fast and Furious 8: Il nuovo trailer italiano - HD



Trama del Film Fast and Furious 8 : Dopo aver consegnato Deckard Shaw alla giustizia, Letty ha finalmente recuperato la memoria e può godersi la luna di miele a Cuba con Dominic Toretto. Qui, dopo essersi guadagnato la stima di un racer locale, Dom viene contattato dalla misteriosa Chiper. La donna ha preso in ostaggio l’ex fiamma di Toretto, Elena Neves e il figlio nato dalla loro reazione e pretende che Dom l'aiuti con i suoi loschi piani, se vuole salvar loro la vita.

Nel frattempo Luke Hobbs chiede alla squadra di piloti e a Toretto di aiutarlo a recuperare un potente ordigno....

Flight - alle 21.30 su TV8 (Drammatico, 2012, durata: 138 Min)

Un film di Robert Zemeckis, con Denzel Washington, James Badge Dale, John Goodman, Don Cheadle, Bruce Greenwood, Kelly Reilly, Melissa Leo, Nadine Velazquez, Rhoda Griffis, Tamara Tunie, Brian Geraghty, Garcelle Beauvais e Adam Tomei.



Flight: Il trailer italiano del film con Denzel Washington



Trama del Film Flight : Orlando, ore 07:14. Il pilota di aerei di linea William "Whip" Whitaker si sveglia in una camera d'albergo dopo una notte di stravizi con l'assistente di volo Katerina Márquez. Dopo una piccola discussione al telefono con l’ex moglie per una questione riguardante il figlio, Whip consuma una striscia di cocaina prima d'imbarcarsi sul SouthJet 227 per Atlanta.

Dopo aver dato il buongiorno all'equipaggio, il comandante si presenta al nuovo giovane copilota Ken Evans. Al decollo incontrano una brutta turbolenza, ma con sereno distacco Whip porta il volo fuori dal maltempo. A questo punto cede i comandi a Evans, si prepara un cocktail e si mette a dormire.

Non molto lontano dalla pista di atterraggio di Atlanta, all'improvviso si verifica un guasto inspiegabile e l’aereo inizia a precipitare. Whip si sveglia di colpo e non riuscendo a rallentare la picchiata, effettua una disperata manovra. Con freddezza e grande abilità conduce l'aereo in un volo rovesciato per interromperne la discesa incontrollata e mantenerne l'assetto fino al momento dell'atterraggio di fortuna su un pezzo di terra adiacente a una chiesa...

Tu la conosci Claudia? - alle 21 su Cine34 (Commedia, 2004, durata: 104 Min)

Un film di Massimo Venier, con Paola Cortellesi, Giovanni, Giacomo, Aldo, Sandra Ceccarelli, Rossy de Palma, Marco Messeri, Ottavia Piccolo, Saturno Brioschi, Max Pisu e Silvana Fallisi.

Trama del Film Tu la conosci Claudia? : Claudia è perennemente in cura dall'analista. Confusa e insoddisfatta del rapporto con il marito Giovanni, vorrebbe conforto da scappatelle extraconiugali. A farne le spese saranno Aldo, tassista viveur e sciupafemmine, e Giacomo, un uomo estremamente solo, con una bella casa e un'ex moglie che l'ha lasciato considerandolo troppo infantile. Tutti e due si innamoreranno perdutamente di Claudia...

Dangerous - alle 21.20 su Rai 4 (Azione, Thriller, 2021, durata: 99 Min)

Un film di David Hackl, con Scott Eastwood, Kevin Durand, Famke Janssen, Tyrese Gibson, Mel Gibson, Brenda Bazinet, Ryan Robbins, Brendan Fletcher, Leanne Lapp, Chad Rook e Brock Morgan.



Dangerous: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD



Trama del Film Dangerous : Il film ci porta nella mente disturbata di Dylan Forrester, un ex detenuto che sta scontando la sua libertà vigilata. Sotto stretta sorveglianza, Dylan si fa aiutare da antidepressivi prescritti dal suo medico e dai pochissimi contatti che riesce ad avere con l’esterno.

Uno di questi è con suo fratello Sean. Quando gli arriva la brutta notizia della misteriosa morte di suo fratello, Dylan perde il controllo e fugge violando ogni regola. Si dirige verso l’isola dove viveva Sean, deciso a capire cosa sia realmente successo.

Scoperta la fuga del vigilato, l’Agente Shaughnessy dell’FBI si mette sulle sue tracce. Per farsi aiutare nelle indagini, l’agente coinvolgerà il Dottor Alderwood, lo psichiatra di Forrester.

Nel frattempo, Dylan, arrivato a casa del fratello si imbatte in una banda di mercenari che reclama qualcosa che Sean stava nascondendo...

V per Vendetta - alle 21 su 20 (Azione, Fantascienza, 2005, durata: 132 Min)

Un film di James McTeigue, con Natalie Portman, Hugo Weaving, Stephen Rea, John Hurt, Stephen Fry, Sinéad Cusack, Rupert Graves, Tim Pigott-Smith, John Standing, Natasha Wightman, Cosima Shaw, Roger Allam, Ben Miles, Eddie Marsan, Selina Giles, Ian Burfield, Andy Rashleigh, Matt Wilkinson, Eamon Geoghegan, Martin Savage, Alister Mazzotti, Derek Hutchinson, David Leitch, Juliet Howland e Chad Stahelski.



V per Vendetta: il trailer del film



Trama del Film V per Vendetta: La vicenda si svolge in Inghilterra dove il partito nazionalista del Fuoco dei Norreni è riuscito ad ottenere ampi consensi. Incolpando fantomatici terroristi per i terribili attentati biologici, il partito si nutre della paura del popolo e vince le elezioni. Si instaura così un regime dittatoriale retto dall’Alto Cancelliere, Adam Sutler, che governa la nazione con l’oppressione. Ma un misterioso uomo che si fa chiamare V, rischia di minare il suo potere assoluto. Celandosi dietro la maschera di Guy Fawkes, il celebre cospiratore cattolico che partecipò alla ‘Congiura delle polveri’, V afferma i suoi ideali anarchici...

