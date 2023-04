Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 3 Aprile, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Lunedì 3 Aprile 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 3 Aprile 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 3 Aprile.



I Migliori Film Stasera in TV, Lunedì 3 Aprile 2023

Cattive acque (Drammatico) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Todd Haynes, con Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Camp, Victor Garber, Mare Winningham, William Jackson Harper, Bill Pullman, Louisa Krause, Kevin Crowley, Daniel R. Hill e Denise Dal Vera.



La trama del film : è basato su una storia vera che vede protagonista un tenace avvocato, Robert Bilott, difensore delle imprese che esercita a Cincinnati, in Ohio. Un giorno si presenta nel suo ufficio il contadino Wilbur Tennant, suo vecchio conoscente, per chiedergli aiuto. L'uomo ha con sé scatole di videocassette per dimostrare che la morte delle sue 190 mucche non sia naturale e vuole che l'avvocato si faccia carico della sua causa. Robert, però, non ha tempo e non gli presta attenzione.

In seguito, il legale si reca nel suo paese natale, Parkersburg, in West Virginia, per far visita a sua nonna e incontrare Wilbur fuori dal posto di lavoro. L'allevatore gli mostra i nastri, nei quali sono visibili i cadaveri delle mucche, morte a causa di una strana e inspiegabile malattia. Wilbur è convinto che la colpa sia da attribuire alla compagnia DuPont, una multinazionale sita in città. Avendo preso a cuore la causa, Robert pur di portare a galla la verità, sarà disposto ad affrontare un processo che metterà a repentaglio il futuro della sua carriera, la sua famiglia e la sua stessa vita...



Cattive acque: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Free Guy - Eroe per gioco (Azione, Avventura, Commedia) in onda su TV8 alle ore 21.30 , un film di Shawn Levy, con Ryan Reynolds, Taika Waititi, Jodie Comer, Joe Keery, Utkarsh Ambudkar, Lil Rel Howery, Camille Kostek, Owen Burke e Britne Oldford.



La trama del film : racconta la storia di un impiegato di banca che un giorno prova a ribellarsi a un sistema che lo vuole sottomesso e vittima della violenza quotidiana. Decide di non restare a guardare, mentre alcuni rapinatori derubano in tutta tranquillità la banca, come loro solito. Questa volta, però, Guy decide di ribellarsi e provare ad affrontare i due malviventi.

È così che, grazie a un paio di occhiali molto speciali, scopre di essere un personaggio all'interno di un videogame open world dal nome "Free City", nel quale lui è il "tipo buono" in lotta con i cattivi in un mondo violento. Oltre a svolgere il duro compito di eroe, Guy intraprende una crociata contro i creatori del gioco, intenzionati a chiudere baracca e a spegnere definitivamente il videogame...



Free Guy - Eroe per gioco: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Lucy (Azione, Thriller) in onda su 20 alle ore 21 , un film di Luc Besson, con Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Choi Min-sik, Amr Waked e Mason Lee.



La trama del film : La protagonista della vicenda è la giovane Lucy Miller, una studentessa spensierata che ama la vita mondana e frenetica di Taipei. Lo scapestrato fidanzato Richard le chiede di consegnare una misteriosa valigetta al suo posto e, ignara di ciò che sta per accadere, Lucy si reca all'appuntamento.

Qui, tuttavia, c'è lo spietato boss Mr. Jang ad aspettarla. L’uomo la rapisce Lucy per sfruttarla come corriere della droga, inserendo chirurgicamente nel suo addome un sacchetto di CPH4 sintetico.

Mentre Mr. Jang ripete l’operazione su altri tre sventurati corrieri diretti a Parigi, Berlino e a Roma, Lucy si scontra con un gangster che vorrebbe abusare di lei.

Quando l’uomo la colpisce ripetutamente, l’involucro della sostanza si rompe e l'organismo della ragazza ne assorbe il contenuto. Il CPH4 le fa sviluppare diverse incredibili doti come la telecinesi, la capacità di piegare lo spazio a suo piacimento, un'incredibile memoria fotografica e la totale insensibilità per il dolore fisico e mentale...



Lucy: Il trailer italiano del film - HD

Anna Karenina (Drammatico, Sentimentale) in onda su La5 alle ore 21.10 , un film di Joe Wright, con Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson, Kelly Macdonald, Matthew Macfadyen, Emily Watson, Olivia Williams, Holliday Grainger, Domhnall Gleeson, Ruth Wilson, Alicia Vikander e Michelle Dockery.



La trama del film : La vicenda è ambientata in Russia nell'Ottocento e ha come protagonista Anna Karenina, una donna intrappolata in un matrimonio infelice dal quale non può fuggire a causa delle severe e ortodosse convenzioni sociali. La vita monotona di Anna viene interrotta da un'improvvisa e urgente chiamata a San Pietroburgo. Suo fratello Oblonsky (Matthew Macfadyen), infatti, la prega di correre in suo aiuto per persuadere la moglie Dolly a non lasciarlo dopo aver scoperto le sue ripetute infedeltà. Durante il viaggio, Anna incontra il conte Vronskij, che risveglierà in lei sentimenti reconditi e potenti, mostrandole la possibilità di condurre la vita di una donna amata e appagata...



Anna Karenina: Il trailer italiano del film

Si accettano miracoli (Commedia) in onda su Nove alle ore 21.35, un film di Alessandro Siani, con Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri, Ana Caterina Morariu, Giovanni Esposito, Giacomo Rizzo, Paolo Triestino, Maria Del Monte e Gigi Savoia.



La trama del film: C'era una volta Fulvio, tagliatore di teste senza scrupoli di una nota multinazionale, che dopo aver fatto piazza pulita dei rami secchi dell’azienda viene a sua volta licenziato. La sua reazione non esattamente composta gli costa cara: un mese di servizi sociali da scontare nella casa famiglia di suo fratello Don Germano, parroco di un piccolo borgo del sud d'Italia. Da manager consumato e scaltro qual è, Fulvio non ci mette molto a capire che per aiutare suo fratello, i bambini e il paese c'è bisogno di un vero e proprio "miracolo". E quindi, all'insaputa di tutti, se ne inventa uno. Questa idea all'inizio sembra funzionare a meraviglia e quel borgo dimenticato da Dio si trasforma in un luogo di culto e pellegrinaggio per migliaia di devoti. Ma quando il Vaticano invierà sul posto i vescovi a fare le verifiche del caso, il piano di Fulvio comincerà a vacillare...



Si accettano miracoli: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

Il risolutore (Azione, Thriller) in onda alle 23.05 su 20 , un film di F. Gary Gray, con Vin Diesel, Larenz Tate, Steve Eastin, Timothy Olyphant, Jacqueline Obradors, Geno Silva, Mike Moroff, Juan Fernández, Laura Salem, Julia Lee, Richard Gross, Emilio Rivera, George Sharperson e Santiago Verdu.

I Mostri (Commedia) in onda alle 23.05 su Cine34 , un film di Dino Risi, con Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Ricky Tognazzi, Franco Castellani, Lando Buzzanca, Mary Mannelli, Mario Laurentino, Yacinto Yaria, Francesco Caracciolo, Marisa Merlini, Daniele Vargas, Luisa Rispoli, Michèle Mercier, Marino Masé, Mario Cecchi Gori, Jacques Herlin, Carlo Kechler, Carlo Bagno, Ugo Attanasio, Sal Borgese e Mario Brega.

Moglie a sorpresa (Commedia) in onda alle 23.10 su TwentySeven , un film di Frank Oz, con Steve Martin, Goldie Hawn, Laurel Cronin, Dana Delany, Julie Harris, Roy Cooper, Christopher Durang, Donald Moffat, Richard B. Shull e Peter MacNicol.

La prova (Commedia, Drammatico, Sentimentale) in onda alle 23.15 su Rai 4 , un film di Jean-Claude Van Damme, con Jean-Claude Van Damme, Roger Moore, Jack McGee, Stepanos Miltasafakil, Takis Triggelis, Peter Wong, Jen Sung Outerbridge, Adzine Nouri, Chang Ching Peng Chaplin, Somyat Premanant, James Remar, Abdel Qissi, Ong Sao Han, Aki Aleong, Brick Bronsky e Cesar Carneiro.

L'ora più buia (Biografico, Drammatico, Storico, Guerra) in onda alle 23.15 su Iris , un film di Joe Wright, con Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Lily James, Stephen Dillane, Ronald Pickup, Ben Mendelsohn, Nicholas Jones, Richard Lumsden, Brian Pettifer, Samuel West, David Schofield, Malcolm Storry, Hilton McRae e Benjamin Whitrow.



L'ora più buia: Secondo trailer italiano del film - HD

Allarme rosso (Drammatico, Thriller) in onda alle 23.30 su La7 , un film di Tony Scott, con Denzel Washington, Gene Hackman, Matt Craven, George Dzundza, James Gandolfini, Lillo Brancato, Vanessa Bell Calloway, Rocky Carroll, Viggo Mortensen, Danny Nucci, Steve Zahn, Jaime Gomez e Rick Schroeder.

Confusi e Felici (Commedia) in onda alle 23.35 su Nove, un film di Massimiliano Bruno, con Steven Seagal, William Forsythe, Jerry Orbach, Jo Champa, Shareen Mitchell, Sal Richards, Gina Gershon, Jay Acovone, Nicky Corello, Robert Lasardo, Ron Maccone, Vincent Nasso, Julius Nasso Jr., Diane Peterson e Gianni Russo.

