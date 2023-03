Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 27 Marzo, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Lunedì 27 Marzo 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 27 Marzo 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 27 Marzo.



I Migliori Film Stasera in TV, Lunedì 27 Marzo 2023

Gli Intoccabili (drammatico) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Brian De Palma, con Kevin Costner, Sean Connery, Charles Martin Smith, Andy Garcia, Robert De Niro, Richard Bradford, Jack Kehoe, Brad Sullivan, Billy Drago, Patricia Clarkson, Steven Goldstein, Peter Aylward, Don Harvey, Robert Swan e Vito D'Ambrosio.

La trama del film: Chicago, 1930. Durante l'epoca del Proibizionismo, la città è governata dal terribile boss mafioso Al Capone, che dopo aver preso il controllo della malavita cittadina, si dedica con profitto al commercio illegale di alcool. Per poter gestire tranquillamente quest’attività, corrompe le massime personalità cittadine e della polizia, facendosele così "amiche". Eliott Ness, un agente del Tesoro, viene incaricato di formare una squadra per combattere il criminale e i suoi scagnozzi. All’inizio, a causa della corruzione nel dipartimento di polizia, le retate organizzate falliscono, portando Ness allo sconforto. Una notte però l'agente federale incontra Jimmy Malone, un poliziotto irlandese di pattuglia: colpito dalla sua integrità morale, decide di includerlo nella missione. Oltre a lui, Ness recluta George Stone, un giovane italo-americano dal carattere forte, e anche Oscar Wallace, un contabile inviato da Washington che cerca di incastrare Al Capone usando i suoi movimenti finanziari.

Da questo momento le indagini del team vanno a buon fine e riescono a fare grandi arresti. Tutto ciò infastidisce il boss, che inizia a minacciare la squadra e tenta di corromperla, senza però riuscirci. Ma la strada per combattere la corruzione e cambiare la storia di Chicago è lastricata di pericoli...

Matrix (Azione, Fantascienza) in onda su 20 alle ore 21 , un film di Lana e Lilly Wachowski, con Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Gloria Foster, Julian Arahanga, Joe Pantoliano, Marcus Chong, Belinda McClory, Anthony Ray Parker, Matt Doran, Paul Goddard e Rowan Witt.

La trama del film : Il film racconta la storia di Thomas Anderson, un programmatore della Metacortex che di notte diventa un hacker, tenuto sotto controllo dagli agenti Smith, Brown e Jones. Incontra Trinity, un'altra hacker, che gli offre di incontrare Morpheus, il capo della resistenza, per conoscere la verità sulla realtà chiamata Matrix. Dopo aver liberato Neo dalla cimice, Trinity lo conduce da Morpheus, che gli spiega che il mondo in cui vivono è una simulazione virtuale creata dalle macchine per controllare gli esseri umani. Morpheus crede che Neo sia "l'Eletto", colui che secondo la profezia dell'Oracolo sarà in grado di distruggere Matrix e liberare l'umanità. Neo deve quindi affrontare la sua nuova realtà, cercando di trovare la sua strada e la sua missione, e misurandosi con i suoi limiti e i suoi dubbi...



Matrix: il trailer del film

Rain Man - L'uomo della pioggia (drammatico) in onda su La7 alle ore 21:15 , un film di Barry Levinson, con Dustin Hoffman, Tom Cruise, Valeria Golino, Jerry Molen, Jack Murdock, Lucinda Jenney, Bonnie Hunt, Michael D. Roberts, Kim Robillard e Ralph Seymour.

La trama del film : Charlie Babbitt è un venditore di automobili pieno di debiti che, alla morte del padre, scopre di non essere l’erede del patrimonio di famiglia. In questa occasione viene a sapere anche dell’esistenza Raymond, suo fratello maggiore affetto da autismo, che si trova ricoverato in una clinica psichiatrica di Wallbrook. Frustrato a causa della mancata eredità e arrabbiato per essere stato tenuto all’oscuro dell’esistenza di un fratello, Charlie decide di rapire Raymond per poter entrare in qualche modo in possesso del denaro diventandone il tutore. Dopo il sequestro, propone al dottore che ha in cura Raymond di riportare l’uomo in clinica in cambio di metà patrimonio. In seguito al rifiuto del medico di diventare suo complice, Charlie perde anche l’appoggio della sua fidanzata Susanna, che si arrabbia moltissimo per il modo in cui tratta il suo povero fratello.

Nel corso del viaggio verso Los Angeles, in Charlie iniziano a riaffiorare i ricordi legati a uno strano personaggio che quando era un bambino gli canticchiava delle canzoncine e che all’improvviso era scomparso dalla sua vita...

La Fabbrica di cioccolato (Commedia, Fantasy) in onda su TwentySeven alle ore 21:10 , un film di Tim Burton, con Johnny Depp, Freddie Highmore, Helena Bonham Carter, David Kelly, Noah Taylor, Missi Pyle, James Fox, Deep Roy, Anna Bellato, Christopher Lee, Philip Wiegratz, Adam Godley e AnnaSophia Robb.

La trama del film : Il film racconta la storia di Charlie Bucket, un bambino di famiglia molto povera che vive in una casa malandata insieme ai genitori e ai suoi quattro nonni, conducendo una vita umile e mangiando zuppa di cavolo a pranzo e a cena. Ma la vera passione di Charlie è il cioccolato, che però, a causa delle possibilità economiche della sua famiglia, può mangiare solo un volta l'anno grazie alla tavoletta che gli viene regalata come da tradizione nel giorno del suo compleanno. Un giorno, la vita del piccolo Charlie viene sconvolta da una notizia: il cioccolatiere più famoso al mondo, il signor Willy Wonka, dopo aver licenziato tutti i suoi dipendenti e aver chiuso la sua fabbrica di cioccolato a causa di una spia che ha rubato e venduto le sue ricette segrete, ha deciso di riaprire i cancelli a cinque fortunati bambini che troveranno un biglietto d'oro nascosto in cinque tavolette di cioccolato Wonka sparse per il mondo.

Tra i bambini che potranno visitare la grande fabbrica, che continua inspiegabilmente a produrre dolciumi con dei misteriosi operai, uno solo potrà vincere un premio speciale...

La Fabbrica di cioccolato: il trailer del film



La bella e la bestia (Fantasy, Sentimentale, Thriller) in onda su Cielo alle ore 21:15, un film di Christophe Gans, con Léa Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier, Eduardo Noriega, Myriam Charleins, Audrey Lamy, Audra McDonald, Jonathan Demurger e Yvonne Catterfeld.

La trama del film: A causa di un violento naufragio, il ricco mercante, Monsieur de Beauffremont, perde tutti i suoi preziosi averi in mare. La disavventura costringe l’uomo a trasferirsi in campagna con i suoi sei figli, nella speranza che la fortuna possa tornare a sorridergli. Un giorno, il mercante ha la sua rivincita e, felice per le risorse economiche ritrovate, decide di donare alle sue tre figlie qualcosa di veramente speciale. Mentre Anne e Clotilde desiderano abiti barocchi, profumi preziosi e nuove scarpe, la minore delle sue figlie, Belle, chiede al padre di regalarle una semplice rosa rossa. Per accontentarla, l’ingenuo mercante cade nel tranello della Bestia che, in cambio della rosa più bella, pretende la vita dell’uomo.

Addolorata per la sorte del padre, Belle prende coraggiosamente il suo posto e si sacrifica alla Bestia. Quest’ultima, estremamente colpita dal coraggio della fanciulla, decide di risparmiarle la vita e di tenerla prigioniera nel suo regno...



La bella e la bestia: Il trailer italiano del film - HD

