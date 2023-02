Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 20 Febbraio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Lunedì 20 Febbraio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 20 Febbraio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 20 Febbraio.



I Migliori Film Stasera in TV, Lunedì 20 Febbraio 2023

Terminator 2 - Il Giorno del Giudizio - alle 21 su 20 (Azione, Fantascienza, 1991, durata: 136 Min)

Un film di James Cameron, con Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick, Earl Boen, Joe Morton, S. Epatha Merkerson, Jim Palmer, Shane Wilder, Lisa Brinegar, Dalton Abbott, Xander Berkeley, Ennalls Berl, Leslie Hamilton Gearren, Michael Edwards e Noel Evangelisti.



Terminator 2 - Il Giorno del Giudizio: Trailer della riedizione in 3D 4K con James Cameron - HD



Trama del Film Terminator 2 - Il Giorno del Giudizio : Dieci anni dopo gli eventi del primo film troviamo Sarah Connor ricoverata in un manicomio criminale perché tenta di convincere inutilmente i medici dell'esistenza di un Cyborg Terminator dai cui attacchi è riuscita a scampare miracolosamente, e suo figlio John, un ragazzo tutt'altro che tranquillo, affidato momentaneamente a una famiglia a Los Angeles.

Dal futuro vengono inviati altri due Terminator, il primo chiamato T-1000 mandato nel passato per uccidere John per evitare che diventi il capo della resistenza contro i cyborg che tenteranno di prendere il potere sulla terra, il secondo un T-800 modello meno evoluto mandato dalla resistenza per prendersi cura di John e di sua madre Sarah. John convince T-800 a liberare la madre dopo aver capito dal racconto del cyborg che lei non è pazza, e riesce ad ottenere anche che l'automa non uccida nessuno. Inizia così una serie di rocambolesche avventure fatte di inseguimenti per le strade di Los Angeles e di scambi di persone...

The Illusionist - L'illusionista - alle 21.15 su Cielo (Drammatico, Mistero, 2006, durata: 110 Min)

Un film di Neil Burger, con Edward Norton, Paul Giamatti, Jessica Biel, Rufus Sewell, Erich Erich Redman, Eddie Marsan, Ellen Savaria, Jake Wood, Aaron Taylor-Johnson, Brian Caspe, James Babson, Tom Fisher, Dusan Fager, Ryan James, Eleanor Tomlinson e Alistair Macnaughtan.

Trama del Film The Illusionist - L'illusionista : Eduard Abramovitz è un adolescente innamorato e ricambiato dalla bella Sophie Von Teschen. Ai due ragazzi è proibito vedersi, in quanto lui è figlio di un umile falegname mentre lei è una duchessa. Continuano a incontrarsi di nascosto, ma un giorno vengono scoperti e separati con la forza.

Quindici anni dopo, Eduard è diventato un rinomato illusionista, il cui nome d’arte è Eisenheim. Il mago fa così ritorno a Vienna per tenere uno spettacolo di magia. Durante l’esibizione, Eisenheim incontra Sophie e scopre che è promessa sposa del principe ereditario Leopoldo, un uomo che si dice sia brutale nei confronti delle donne e che in passato ne abbia addirittura assassinata una.

Eisenheim, che non ha mai dimenticato la sua amata, chiede a Sophie di fuggire con lui, ma la donna ha paura che vengano braccati e giustiziati...

Attacco al Potere - Olympus Has Fallen - alle 21.30 su TV8 (Azione, Thriller, 2013, durata: 120 Min)

Un film di Antoine Fuqua, con Gerard Butler, Aaron Eckhart, Melissa Leo, Radha Mitchell, Morgan Freeman, Ashley Judd, Dylan McDermott, Cole Hauser, Angela Bassett, Han Soto, Robert Forster, Rick Yune, Arden Cho, Tory Kittles, Sean O'Bryan e Amber Dawn Landrum.



Attacco al Potere - Olympus Has Fallen: Il trailer italiano ufficiale in HD



Trama del Film Attacco al Potere - Olympus Has Fallen : Il giorno della Vigilia di Natale, un attacco terroristico all'auto del Presidente degli Stati Uniti Benjamin Asher (Aaron Eckhart) provoca la morte della First Lady e di alcune guardie del corpo.

L'agente Mike Banning viene punito da Asher per aver scelto di salvare lui e non sua moglie, costringendolo al reintegro forzato nel Ministero del Tesoro. Tempo dopo, il ministro della Corea del Sud fa visita alla Casa Bianca ma l'incontro con il presidente è impedito da un attacco terroristico.

In pochi minuti, un gruppo di nazionalisti della Corea del Nord, capitanato dal feroce Kang Yeonsak, irrompe nello Studio Ovale e sequestra la delegazione sudcoreana ed americana...

Storia di una ladra di libri - alle 21.10 su La5 (Drammatico, 2013, durata: 131 Min)

Un film di Brian Percival, con Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nélisse, Nico Liersch, Joachim Paul Assböck, Ben Schnetzer, Kirsten Block e Sandra Nedeleff.



Storia di una ladra di libri: Nuovo trailer italiano - HD



Trama del Film Storia di una ladra di libri : La vicenda è narrata dalla Morte che, confessando di essere affascinata dagli umani, segue la vita di una di essi: Liesel Meminger. L’incontro tra la Morte e la ragazza avviene per la prima volta in Germania, nel gennaio del 1938. Liesel, infatti, è in viaggio con la madre e il fratellino Werner. Quando quest’ultimo muore e viene sepolto alla stazione ferroviaria, la ragazza ruba il suo primo libro e scatena la curiosità dell’entità sovrannaturale. Dal momento che sua madre è perseguitata dal Partito nazista, Liesel viene affidata ad Hans e Rosa Hubermann. Sebbene sia molto affascinata dai libri, Leisel non sa leggere. Il suo analfabetismo la porterà ad essere disprezzata dai suoi coetanei, che a scuola la deridono quotidianamente. L’unico a sostenerla è il vicino di casa, Rudy Steiner con il quale stringe un bel legame d’amicizia...

Lazzaro Felice - alle 21.15 su Rai 5 (Drammatico, 2018, durata: 125 Min)

Un film di Alice Rohrwacher, con Adriano Tardioli, Alba Rohrwacher, Tommaso Ragno, Luca Chikovani, Agnese Graziani, Sergi López, Natalino Balasso e Nicoletta Braschi.



Lazzaro Felice: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Lazzaro Felice: Lazzaro è un giovane contadino. Non ha ancora vent’anni e sorride alla vita. Anzi, la sua bontà pura e spontanea lo fa a volte sembrare una persona stupida e ingenua, di cui è facile approfittare. Incapace di pensare male del prossimo, Lazzaro non può fare altro che credere negli esseri umani.

È la sua bontà che lo spinge ad approcciarsi al mondo in modo aperto e sereno, un modo che gli uomini da sempre ignorano. Al suo fianco Tancredi, giovanissimo anche lui ma viziato dalla sua immaginazione sconfinata. E' dunque la storia di un'amicizia. Un'amicizia che nasce vera e si imbatte in trame contorte, segreti e bugie. Un'amicizia luminosa e giovane. Un'amicizia formativa e indimenticabile per entrambi, che attraverserà intatta il tempo e supererà persino le conseguenze distruttive della fine di un "Grande Inganno". Finché una serie di vicissitudini porterà Lazzaro a varcare le soglie della città, tanto enorme quanto vuota, per cercare il suo caro Tancredi...



Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle reti tv