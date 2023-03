Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 13 Marzo, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Lunedì 13 Marzo 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 13 Marzo 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 13 Marzo.



I Migliori Film Stasera in TV, Lunedì 13 Marzo 2023

Dunkirk - alle 21 su Iris (Drammatico, Guerra, 2017, durata: 106 Min)

Un film di Christopher Nolan, con Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, James D'Arcy, Harry Styles, Aneurin Barnard, Jack Lowden, Barry Keoghan, Fionn Whitehead, Charley Palmer Rothwell, Elliott Tittensor, Brian Vernel e Kevin Guthrie.



Dunkirk: Nuovo trailer ufficiale italiano - HD



Trama del Film Dunkirk : Il film è ispirato a fatti realmente accaduti: la nota Operazione Dynamo, effettuata tra il 27 maggio e il 4 giugno del 1940, fu uno degli avvenimenti più significativi della Seconda Guerra Mondiale e contribuì a spostare le sorti del conflitto in favore degli Alleati.

Dunkirk racconta dunque l'incredibile evacuazione verso la Gran Bretagna di migliaia di soldati belgi, francesi e britannici, bloccati sulle spiagge di Dunkerque dall'avanzata dell'esercito tedesco, durante la cosiddetta Battaglia di Francia. Le truppe britanniche e alleate si trovano circondate da un lato dalle forze nemiche, e dall'altra dal mare, con il Canale della Manica come unica via di fuga possibile. Le operazioni di imbarco richiedono più tempo del previsto, e vengono ulteriormente rallentate da un violento bombardamento nemico che getta i soldati nel panico e nella disperazione più totali. L'intera cittadina portuale viene coinvolta nei preparativi della spedizione di salvataggio...

Il mio corpo vi seppellirà - alle 21.10 su Rai Movie (Drammatico, Storico, 2021, durata: 105 Min)

Un film di Giovanni La Parola, con Miriam Dalmazio, Antonia Truppo, Margareth Madè, Rita Abela, Giovanni Calcagno, Guido Caprino.



Il mio corpo vi seppellirà: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Il mio corpo vi seppellirà : 1860, nel Regno delle due Sicilie, all'alba dello sbarco delle truppe garibaldine, in una terra ancora senza legge, quattro bandite chiamate le Drude sono alla ricerca della loro personale vendetta. E di sangue ne scorrerà tanto...

12 anni schiavo - alle 21.30 su Rai TV8 (Drammatico, 2013, durata: 134 Min)

Un film di Steve McQueen, con Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt, Benedict Cumberbatch, Paul Dano, Sarah Paulson, Paul Giamatti, Lupita Nyong'o, Garret Dillahunt, Taran Killam, Michael Kenneth Williams, Alfre Woodard, Chris Chalk, Dwight Henry, Scoot McNairy, Adepero Oduye, Marc Macaulay, Marcus Lyle Brown e Liza J. Bennett.



12 anni schiavo: Il trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film 12 anni schiavo : Il film segue la vera storia di Salom Northup, un brillante violinista e artigiano afroamericano che vive da uomo libero a Sartoga Springs, nello stato di New York.

Un giorno, Salomon viene contattato da due agenti di spettacolo e si reca con loro a Washington per un provino. I due malviventi, tuttavia, hanno architettato un crudele piano: dopo averlo drogato e privato dei documenti che attestano la sua libertà, infatti, i finti agenti lo vendono come schiavo. Incapace di dimostrare la sua identità, Salomon viene strappato dall'affetto della moglie Anne e dei figli Alonzo e Margaret, e portato in Louisiana dove rimarrà per dodici anni come schiavo nelle piantagioni...

Il Socio - alle 21.15 su Cielo (Thriller, 1993, durata: 154 Min)

Un film di Sydney Pollack, con Tom Cruise, Gene Hackman, Jeanne Tripplehorn, Holly Hunter, Ed Harris, Hal Holbrook, David Strathairn, Paul Sorvino, Gary Busey, Barbara Garrick, John Beal, Wilford Brimley, Terry Kinney, Karina Lombard, Steven Hill, Jerry Hardin e Tobin Bell.



Il Socio: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Il Socio : Mitch McDeere è un ambizioso giovane appena laureato in legge a pieni voti ad Harvard; la vita di sacrifici è destinata a cambiare e il riscatto dalle sue origini umili sembra arrivato. Viene infatti contattato da un piccolo ma facoltoso studio legale di Memphis (Bendini, Lambert & Loke), che gli propone un posto da associato. Mitch ha tutti i requisiti in regola per entrare a far parte del team: sta studiando per l'esame di abilitazione, è specializzato in diritto amministrativo, è giovane, bello, maschio, bianco (lo studio non assume né donne, né uomini di colore) ed è sposato. Le condizioni offerte sono talmente allettanti che Mitch e la sua giovane moglie Abby non prendono in considerazione le altre proposte di prestigiosi studi legali. Quindi si trasferiscono nella tranquilla Memphis in una splendida villa, i prestiti ottenuti per affrontare l'università sono stati saldati dallo studio e una scattante Mercedes è stata messa a loro disposizione: sono pronti a vivere un sogno. Mitch si tuffa a capofitto nel lavoro, sotto la supervisione di un socio più anziano, Avery Tolar, ma si accorge ben presto che ci sono strani misteri...

Loro chi? - alle 21 su Cine34 (Commedia, 2015, durata: 95 Min)

Un film di Francesco Micciché e Fabio Bonifacci, con Marco Giallini, Edoardo Leo, Catrinel Marlon, Bor Lisa, Ivano Marescotti, Antonio Catania, Maurizio Casagrande, Vincenzo Pacilli, Susy Laude e Patrizia Loreti.



Loro chi?: Il nuovo trailer del film - HD



Trama del Film Loro chi?: La vicenda si apre a Trento. Un cameriere entra in una casa editrice per consegnare i caffè e coglie l’occasione per proporre il suo romanzo dal titolo “Loro chi?”. Per essere più “convincente”, punta una pistola contro il capo redattore, che “si convince” a leggerlo...

La storia comincia qualche tempo prima a Roma. David, l’uomo con la pistola, è un giovane di trentasei anni con tanta voglia di fare. Il suo curriculum è comune a quello di tanti altri giovani: laurea, stage non retribuiti, diversi lavori mal pagati nel campo della comunicazione, fino a ritrovarsi a essere ancora un precario in cerca di realizzazione professionale.

La svolta sembra arrivare con un contratto di lavoro a Trento in un’azienda di vernici...

