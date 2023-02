Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 13 Febbraio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Lunedì 13 Febbraio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 13 Febbraio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 13 Febbraio.



I Migliori Film Stasera in TV, Lunedì 13 Febbraio 2023

La Legge della Notte - alle 21 su Iris (Drammatico, 2016, durata: 129 Min)

Un film di Ben Affleck, con Ben Affleck, Zoe Saldana, Elle Fanning, Brendan Gleeson, Chris Messina, Sienna Miller, Chris Cooper, Remo Girone, Matthew Maher, Titus Welliver, Max Casella, Christian Clemenson, J.D. Evermore, Clark Gregg e Robert Glenister.



La Legge della Notte: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film La Legge della Notte : Siamo a Boston negli anni Venti, in piena epoca del Proibizionismo. Joe Coughlin è un veterano della Prima guerra mondiale. Nonostante suo padre Thomas sia un poliziotto, l'uomo ha intrapreso da tempo la via del crimine per ottenere facilmente potere e denaro.

Joe ha però la sfortuna d'innamorarsi di Emma Gould, la donna del noto gangster irlandese Albert White. Quando il boss italiano Maso Pescatore viene a sapere della relazione segreta tra i due, decide di ricattare Joe per costringerlo a uccidere White, suo rivale in affari.

Joe però preferisce scappare con la sua amante. Organizza quindi una rapina in banca con il suo compare Dion Bartolo per avere i soldi sufficienti per la fuga....

Le parole che non ti ho detto - alle 21.10 su La5 (Sentimentale, 1998, durata: 131 Min)

Un film di Luis Mandoki, con Kevin Costner, Robin Wright, Paul Newman, John Savage, Viveka Davis, Robbie Coltrane, Illeana Douglas, Raphael Sbarge, Richard Hamilton, Bethel Leslie, Steven Eckholdt, Susan Brightbill, Jesse James e Tom Aldredge.

Trama del Film Le parole che non ti ho detto : È la storia di un amore inaspettato e profondamente romantico. Tutto ha inizio quando Theresa Osborne, una ricercatrice separata che vive con suo figlio Jason, decide di partire per fare una vacanza che la allontani dai problemi della sua vita. Una mattina, mentre fa jogging sulla spiaggia, trova una bottiglia in riva al mare con all’interno una lettera indirizzata a una donna di nome Catherine. Leggere quelle parole così emozionanti le fa venir voglia di trovarne l’autore: così porta il messaggio nella redazione del Chicago Tribune, dove lavora, e il suo direttore ci scrive un articolo che suscita la curiosità di tantissimi lettori. Le ricerche proseguono e Theresa riesce a ottenere il nome di una località, Outer Banks, nella Carolina del Nord, e quello di un uomo, Garret Blake. Questi è un tipo triste e solitario che per vivere fabbrica barche...

Scemo & + scemo - alle 21.10 su TwentySeven (Comico, Commedia, 1995, durata: 105 Min)

Un film di Peter Farrelly, con Jim Carrey, Jeff Daniels, Lauren Holly, Mike Starr, Karen Duffy, Charles Rocket, Victoria Rowell, Joe Baker, Hank Brandt, Teri Garr e Felton Perry.

Trama del Film Scemo & + scemo : Il patetico Lloyd Christmas fa l'autista di limousine mentre il suo amico pazzoide Harry Dunne porta a spasso cani in un furgone camuffato da cane pastore. Lloyd si trova ad accompagnare all'aeroporto la bella Mary Swanson, di cui si innamora a prima vista, la quale dimentica una valigetta (che Lloyd tenta invano di restituirle) contenente il denaro per il riscatto di suo marito Bobby. Joe Mental e J.P. Shay, i due complici dell'ideatore del sequestro (l'ambiguo Nicholas Andre amico di Helen e Karl Swanson) tentano di bloccare Lloyd e Harry i quali credendoli ispettori del gas e avendo perso il lavoro decidono di scappare ad Aspen sulle tracce di Mary per restituirle la valigetta...

Fiore - alle 21.15 su Rai 5 (Drammatico, 2016, durata: 110 Min)

Un film di Claudio Giovannesi, con Daphne Scoccia, Josciua Algeri, Valerio Mastandrea e Gessica Giulianelli



Fiore: Il trailer del film - HD



Trama del Film Fiore : Daphne Bonori è una ragazza sbandata, per nulla innocente e con niente da perdere. Vive armata di coltello, facendo piccole rapine e rubando smartphone a danno dei suoi ricchi coetanei. Il ricavato dei suoi furti li spende al supermercato per patatine e merendine.

La giovane ha alle spalle una storia difficile: suo padre Ascanio, unico affetto familiare, è in libertà vigilata e si è rifatto una vita, proprio mentre lei viene arrestata per furto e condannata al carcere minorile. Sogna la vicinanza del padre, che però non se la sente di tenerla con sé per farle scontare la pena agli arresti domiciliari, preferendo lasciarla in un istituto di detenzione.

Daphne in carcere conosce Josh, un giovane rapinatore che ha la finestra della sua cella vicino alle camerate delle donne. Tra i due scatta un profondo amore, appassionato, assoluto, definitivo...

Destini incrociati - alle 21.20 su Cielo (Drammatico, 1999, durata: 131 Min)

Un film di Sydney Pollack, con Harrison Ford, Kristin Scott Thomas, Charles S. Dutton, Bonnie Hunt, Dennis Haysbert, Sydney Pollack, Richard Jenkins, Paul Guilfoyle, Susanna Thompson, Peter Coyote, Dylan Baker, Lynne Thigpen, Susan Floyd, Bill Cobbs e Kate Mara.



Destini incrociati: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Destini incrociati: Come ogni mattina, Dutch Van Den Broeck, sergente presso il dipartimento Affari Interni della polizia di Washington, e la moglie Peyton si salutano per cominciare le rispettive giornate di lavoro. Qualche ora dopo, Dutch apprende la notizia di un disastro aereo: la linea è quella della moglie, lui cerca informazioni ma sembra che di Peyton non ci siano notizie. Anche Kay Chandler, deputata del New Hampshire impegnata nella campagna per la rielezione, sa che il marito Cullen sta andando a New York e non sospetta niente di più. Solo di fronte all'evidenza dei fatti, Dutch e Kay devono constatare che i rispettivi coniugi sono morti su quell'aereo. E non solo: i due sedevano vicini e risultavano registrati come marito e moglie. Sconvolti dal dolore e dalla inattesa notizia di un adulterio, Dutch e Kay si trovano forzatamente vicini...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

Domani è un altro Giorno (Drammatico, Commedia, 2019, durata: 100 Min) in onda alle 22.55 su Cine34, un film di Simone Spada, con Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Anna Ferzetti, Andrea Arcangeli, Jessica Cressy, Barbara Ronchi, Marta Bulgherini, Massimo De Santis e Stefano Fregni.



Domani è un altro Giorno: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Due nel mirino (Azione, Commedia, 1990, durata: 111 Min) in onda alle 23.10 su TwentySeven, un film di John Badham, con Mel Gibson, Goldie Hawn, David Carradine, Bill Duke, Stephen Tobolowsky, Wes Tritter, Oscar Ramos, John Pyper-Ferguson, Joan Severance, Wendy Van Riesen, Lesley Ewen, Harry Caesar e Alex Bruhansky.

Hulk (Azione, Fantasy, 2003, durata: 138 Min) in onda alle 23.15 su 20, un film di Ang Lee, con Eric Bana, Jennifer Connelly, Sam Elliott, Josh Lucas, Nick Nolte, Cara Buono, Celia Weston e Lou Ferrigno.

Dove la terra scotta (Western, 1958, durata: 113 Min) in onda alle 23.25 su Rai Movie, un film di Anthony Mann, con Gary Cooper, Julie London, Lee J. Cobb, Arthur O'Connell, Jack Lord, Joe Dominiquez, Royal Dano, John Dehner, Frank Ferguson, Emory Parnell, Chuck Roberson, Robert J. Wilke, Guy Wilkerson, Jack C. Williams e Tina Menard.

Blow (Drammatico, 2001, durata: 120 Min) in onda alle 23.35 su Iris, un film di Ted Demme, con Johnny Depp, Penélope Cruz, Jordi Mollà, Franka Potente, Ray Liotta, Max Perlich, Rachel Griffiths, Ethan Suplee, Paul Reubens, Miguel Sandoval, Michael Tucci, Emma Roberts, Tony Amendola e Dan Ferro.



Blow: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

