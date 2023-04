Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 6 Aprile, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Giovedì 6 Aprile 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 6 Aprile 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 6 Aprile.



I Migliori Film Stasera in TV, Giovedì 6 Aprile 2023

1917 (Drammatico, Guerra) in onda su Rai 2 alle ore 21.20 , un film di Sam Mendes, con George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Colin Firth, Benedict Cumberbatch, Claire Duburcq, Teresa Mahoney, Daniel Mays, Adrian Scarborough, Justin Edwards e Anson Boon.



La trama del film : Il film racconta un anno cruciale della Prima guerra mondiale, il 1917, dal punto di vista di due giovani caporali britannici, Schofield e Blake. Appartengono entrambi all'ottavo battaglione e prima di essere camerati, sono innanzitutto amici. Non stupisce quindi che vengano scelti proprio loro due, insieme, per portare a termine un'ardua missione: attraversare l'ostile territorio nemico per consegnare un messaggio a un battaglione di 1600 uomini, tra cui il fratello di Blake, Joseph. Così facendo, impedirebbero ai soldati di cadere in una trappola mortale, ordita dai nemici tedeschi. L'impresa è al limite del possibile, perché il tempo per svolgerla è poco e il territorio da attraversare è impervio. La loro rotta è a sudest e il loro equipaggiamento base è fornito anche di mappe e torce. I due soldati dovranno raggiungere il battaglione accampato nei pressi di Écouste e consegnare l'avvertimento del generale Erinmore al colonnello Mackenzie. I due si imbarcano in quella che sembra una missione suicida, nella quale i Tedeschi e il tempo sono i loro nemici giurati...



1917: Il Trailer Italiano Finale del Film - HD

Iron Man 3 (Avventura, Azione, Fantasy) in onda su Italia 1 alle ore 21.20 , un film di Shane Black, con Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Guy Pearce, Don Cheadle, Rebecca Hall, Paul Bettany, Ben Kingsley, Jon Favreau, William Sadler, James Badge Dale, Bingbing Fan, Yvonne Zima, Stephanie Szostak, Dale Dickey e Ty Simpkins.



La trama del film : Svizzera, 31 dicembre 1999. A una festa di Capodanno, Tony Stark incontra Maya Hansen, l'inventrice di Extremis, un siero in grado di rigenerare lesioni invalidanti, e lo scienziato Aldrich Killian. Quest'ultimo offre al miliardario la possibilità di unirsi alla sua azienda, che però rifiuta in malo modo.

Anni dopo, Tony soffre d'insonnia in seguito alla battaglia di New York (The Avengers): non riuscendo a dormire, di notte costruisce dozzine di armature di Iron Man che suscitano il nervosismo della sua fidanzata Pepper Pots, con cui convive.

Nel frattempo gli Stati Uniti ricevono una dichiarazione di guerra e una serie di attacchi da un terrorista conosciuto come il Mandarino. Durante uno di questi attacchi, Happy Hogan, il miglior amico di Stark, rimane gravemente ferito ed entra in coma, scatenando le ire del miliardario che lancia in diretta televisiva una sfida al misterioso terrorista...



Iron Man 3: Il nuovo trailer ufficiale italiano - HD

2001: Odissea nello spazio (Fantascienza) in onda su Warner TV alle ore 21.30 , un film di Stanley Kubrick, con Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester, Daniel Richter, Leonard Rossiter, Margaret Tyzack, Robert Beatty, Sean Sullivan, Douglas Rain, Ed Bishop, Alan Gifford, Vivian Kubrick, Penny Brahams, John Ashley, Glenn Beck, James Bell e Edwina Carroll.



La trama del film : Quando un gruppo di scimmie trova un misterioso monolite nero, qualcosa in loro muta radicalmente: imparano a maneggiare gli oggetti e a utilizzarli come armi o utensili, segnando dunque il principio della civiltà umana. Milioni di anni dopo, il presidente del Comitato Nazionale Americano per l'Astronautica, tale dottor Heywood Flyod (William Sylvester), viene inviato in una missione spaziale top secret sulla Luna. Sul satellite terrestre è stato recentemente rinvenuto un oggetto non identificato in prossimità del cratere Tyco, molto simile al monolite con cui sono venuti a contatto gli ominidi.

Quando viene colpito dai primi raggi dell'alba, l'artefatto inizia a emettere un segnale radio verso Giove. Proprio su questo pianeta, diciotto mesi dopo - nel 2001-, viene inviata l'astronave Discovery One con a bordo cinque uomini, tra cui il comandante David Bowman e il suo vice Frank Poole. Il viaggio verso il pianeta gassoso è supervisionato dal supercomputer HAL 9000, un'intelligenza artificiale in grado di interagire con gli umani. Teoricamente impossibilitato a commettere errori e a omettere dati, la macchina finirà per prendere il controllo dell'astronave...



2001: Odissea nello spazio: Trailer Ufficiale Italiano per il 50esimo anniversario - HD

Sette minuti dopo la mezzanotte (Drammatico, Fantasy) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Juan Antonio Bayona, con Liam Neeson, Sigourney Weaver, Felicity Jones, Lewis MacDougall, Toby Kebbell, Geraldine Chaplin, Jennifer Lim e James Melville.



La trama del film : Si fatica a credere che le storie narrate dopo la mezzanotte accadano realmente: le ore buie proiettano la fiaba nel sogno e non si capisce se il gigantesco mostro che emerge da un vecchio e imponente albero - 7 minuti dopo la mezzanotte - sia frutto dell'immaginazione del protagonista oppure no. Il dodicenne Conor è convinto che la creatura alta 12 metri sia reale, soprattutto perché è stato a lui a evocarla per sfuggire alla solitudine della sua giovane esistenza. E il mostro si presenta, puntuale ogni sera sette minuti dopo la mezzanotte, alla finestra della sua cameretta a raccontare storie fantastiche che Conor ascolta avidamente, dimenticando per un attimo la malattia terminale della madre, la severità della nonna (Sigourney Weaver), la distanza emotiva e geografica del padre, il bullismo di cui è vittima a scuola. Senza tralasciare il fatto che ha stretto un patto col mostro: alla fine del ciclo di fiabe, toccherà a lui raccontare la sua "verità"...



Sette minuti dopo la mezzanotte: Il trailer italiano del film - HD

The Conjuring - Il caso Enfield (Horror, Thriller) in onda su Italia 2 alle ore 21.15 , un film di James Wan, con Vera Farmiga, Patrick Wilson, Frances O'Connor, Madison Wolfe, Maria Doyle Kennedy e Sterling Jerins.



La trama del film : Nel 1977 a Enfield, sobborgo londinese, iniziano a verificarsi eventi soprannaturali nella casa dove vive Peggy Hodgson insieme ai quattro figli. In particolare, la figlia undicenne Janet sembra essere il bersaglio di uno spirito appartenuto ad un anziano signore vissuto e morto nella casa, che intima continuamente alla bambina di andarsene insieme alla sua famiglia.

La polizia, la stampa e la Chiesa vengono coinvolti nel caso, finché quest'ultima chiede l'intervento dei coniugi demonologi Warren, esperti di fenomeni paranormali. Lo spirito che disturba gli Hodgson cerca in tutti i modi di depistare e allontanare i Warren, dapprima facendo credere che la bambina non sia realmente posseduta, poi spaventando Lorraine per mezzo di visioni minacciose. Lorraine capisce che c'è uno spirito ben più potente di quello manifestatosi fino a quel momento quando iniziano delle terrificanti apparizioni di una misteriosa suora demoniaca che cerca di ostacolare le indagini ad ogni costo. Lorraine dovrà fare appello a tutto il suo coraggio per affrontare lo spirito malvagio e riuscire così ad aiutare gli Hodgson a liberarsi dell'entità paranormale...



The Conjuring - Il caso Enfield: Nuovo trailer italiano del film - HD

Il paziente inglese (Sentimentale, Drammatico) in onda su LA7D alle ore 21.30 , un film di Anthony Minghella, con Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Willem Dafoe, Kristin Scott Thomas, Naveen Andrews, Colin Firth, Julian Wadham, Jürgen Prochnow, Kevin Whately, Clive Merrison e Nino Castelnuovo.



La trama del film : Siamo alla fine della seconda guerra mondiale, in un monastero bombardato nella campagna italiana. Qui Hana, un’infermiera della Royal Canadian Army, si prende cura di un uomo in fin di vita, deturpato da gravissime ustioni, che non ricorda il proprio nome e che lei chiama il paziente inglese, per via dell’accento britannico con cui si esprime. L'unico elemento che può dare qualche indizio sulla storia e l’identità dell’uomo è una copia del libro delle Storie di Erodoto che raccoglie, fra le pagine, note scritte a mano, fotografie e ricordi.

Mentre si prende cura di lui, Hana legge al paziente le pagine del libro, nella speranza di dargli un pò di conforto. Ma si accorge presto che i ricordi risvegliati sono struggenti e dolorosi, testimonianza di un passato complicato...

L'Ultimo Samurai (Azione, Avventura) in onda su 20 alle ore 21, un film di Anthony Minghella, con Tom Cruise, Ken Watanabe, Tony Goldwyn, Hiroyuki Sanada, Billy Connolly, Kuyuki, Shichinosuke Nakamura, Masato Harada, Togo Igawa, Shin Koyamada, Timothy Spall, Chad Lindberg, Scott Wilson, Ryoichiro Yonekura, William Atherton e Shun Sugata.



La trama del film: Ambientata nel Giappone del XIX secolo, la storia racconta di Nathan Algren, un ex capitano dell'esercito statunitense reduce da anni di guerra civile contro gli indiani, che lo hanno reso un uomo solo e tormentato dal rimorso. L'eroe nordista è alcolizzato e lavora promuovendo i fucili Winchester, così il suo ex comandante gli affida un importante missione per fargli cambiare aria.

Algren si deve recare in Giappone per addestrare l’esercito nipponico all'utilizzo delle armi occidentali, con l'obiettivo di affrontare un gruppo di samurai capeggiato dal valoroso comandante Katsumoto, che si vuole ribellare contro la nuova politica progressista dei consiglieri dell'Imperatore.

Algren accetta l'incarico da parte dell’Impero giapponese, vedendolo come un modo per fuggire dai ricordi che lo attanagliano e dalle angosce, oltre che essere una via “facile” per fare soldi. Poco dopo essere arrivato in Giappone, l'ex comandante si rende subito conto che le truppe hanno bisogno di un lungo addestramento...



L'Ultimo Samurai: il trailer del film

