Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 30 Marzo, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Giovedì 30 Marzo 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 30 Marzo 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 30 Marzo.



I Migliori Film Stasera in TV, Giovedì 30 Marzo 2023

The Avengers (Azione, Avventura) in onda su Italia 1 alle ore 21.20 , un film di Joss Whedon, con Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Samuel L. Jackson, Clark Gregg, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Gwyneth Paltrow, Paul Bettany e Lou Ferrigno.



La trama del film: L'antico e potente Cubo Cosmico detto Tesseract, in grado di produrre energia illimitata, è nelle mani dello S.H.I.E.L.D. che ne testa l'efficacia grazie al lavoro del dottor Erik Selvig.

L'oggetto, tuttavia, attira l'attenzione di Loki che, incoraggiato da un misterioso alieno e dal suo emissario The Other, decide di recuperarlo per distruggere il pianeta Terra. Dopo essersi introdotto nel laboratorio ed aver assoggettato alla sua volontà Selvig e l'agente Clinton Barton, Loki trafuga il Tesseract e si prepara ad iniziare la guerra, appoggiato dall’esercito alieno dei Chitauri.

Per contrastare l’asgardiano, Nicky Fury incarica lo S.H.I.E.L.D. di radunare i supereroi selezionati dal progetto "Vendicatori".



The Avengers: Il full trailer italiano ufficiale

(Azione, Avventura) , un film di Joss Whedon, con Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Samuel L. Jackson, Clark Gregg, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Gwyneth Paltrow, Paul Bettany e Lou Ferrigno. L'antico e potente Cubo Cosmico detto Tesseract, in grado di produrre energia illimitata, è nelle mani dello S.H.I.E.L.D. che ne testa l'efficacia grazie al lavoro del dottor Erik Selvig. L'oggetto, tuttavia, attira l'attenzione di Loki che, incoraggiato da un misterioso alieno e dal suo emissario The Other, decide di recuperarlo per distruggere il pianeta Terra. Dopo essersi introdotto nel laboratorio ed aver assoggettato alla sua volontà Selvig e l'agente Clinton Barton, Loki trafuga il Tesseract e si prepara ad iniziare la guerra, appoggiato dall’esercito alieno dei Chitauri. Per contrastare l’asgardiano, Nicky Fury incarica lo S.H.I.E.L.D. di radunare i supereroi selezionati dal progetto "Vendicatori".



Split (Thriller) in onda su Italia 2 alle ore 21.15 , un film di M. Night Shyamalan, con James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Haley Lu Richardson, Betty Buckley, Brad William Henke, Jessica Sula e Kim Director.



La trama del film : La vicenda è ambientata a Filadelfia, dove, nel parcheggio di un fast food, Dennis rapisce tre studentesse in pieno giorno. Le tre ragazze sono disorientate e spaventate dai repentini cambiamenti di Dennis che, a distanza di pochi minuti, muta atteggiamento, postura e voce, presentandosi come la donna Patricia o l'ingenuo bambino Hedwig.

Parallelamente, scopriamo che l'uomo è in cura da anni presso la psichiatra Karen Fletcher, la quale gli ha diagnosticato un grave disturbo della personalità. Kevin Wendell Crumb, infatti, ha creato ben 23 identità tutte diverse tra loro, che prendono la ‘luce’ a seconda dello stress che sta subendo.

La dottoressa, seppur intuendo che qualcosa non va, dal momento che la personalità più razionale dell’uomo non si palesa da tempo alle sedute psichiatriche, non può immaginare la natura del suo macabro piano...



Split: Nuovo trailer italiano del film - HD

(Thriller) , un film di M. Night Shyamalan, con James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Haley Lu Richardson, Betty Buckley, Brad William Henke, Jessica Sula e Kim Director. : La vicenda è ambientata a Filadelfia, dove, nel parcheggio di un fast food, Dennis rapisce tre studentesse in pieno giorno. Le tre ragazze sono disorientate e spaventate dai repentini cambiamenti di Dennis che, a distanza di pochi minuti, muta atteggiamento, postura e voce, presentandosi come la donna Patricia o l'ingenuo bambino Hedwig. Parallelamente, scopriamo che l'uomo è in cura da anni presso la psichiatra Karen Fletcher, la quale gli ha diagnosticato un grave disturbo della personalità. Kevin Wendell Crumb, infatti, ha creato ben 23 identità tutte diverse tra loro, che prendono la ‘luce’ a seconda dello stress che sta subendo. La dottoressa, seppur intuendo che qualcosa non va, dal momento che la personalità più razionale dell’uomo non si palesa da tempo alle sedute psichiatriche, non può immaginare la natura del suo macabro piano...



Un figlio di nome Erasmus (Commedia) in onda su Canale 5 alle ore 21.20 , un film di Alberto Ferrari, con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis, Daniele Liotti, Carol Alt, Valentina Corti, Filipa Pinto e Frederico Amaral.



La trama del film : Il film racconta la storia di quattro amici, Pietro, Enrico, Ascanio e Jacopo, legatissimi in gioventù tanto da condividere un'esperienza straordinaria come quella dell'Erasmus in Portogallo. Dopo vent'anni ognuno ha preso strade diverse, ma un triste evento fa ritrovare il quattro amici, ormai 40enni: la donna che hanno amato tutti loro è venuta mancare. Il gruppo si mette in viaggio vero Lisbona per i funerali, ignari che la vecchia fiamma ha lasciato loro una grande e importante eredità: un figlio di nome Erasmus e uno tra Pietro, Enrico, Ascanio e Jacopo è il padre. Con una settimana di tempo, gli uomini, aiutati da un'altra ragazza, devono trovare il figlio ventenne e fare l'esame del DNA per scoprire chi tra loro è il vero genitore. Mentre attendono il responso, i quattro riscoprono la loro amicizia e quella leggerezza giovanile di un tempo, riflettendo sulle seconde occasioni e le opportunità che la vita offre all'improvviso...



Un figlio di nome Erasmus: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

(Commedia) , un film di Alberto Ferrari, con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis, Daniele Liotti, Carol Alt, Valentina Corti, Filipa Pinto e Frederico Amaral. : Il film racconta la storia di quattro amici, Pietro, Enrico, Ascanio e Jacopo, legatissimi in gioventù tanto da condividere un'esperienza straordinaria come quella dell'Erasmus in Portogallo. Dopo vent'anni ognuno ha preso strade diverse, ma un triste evento fa ritrovare il quattro amici, ormai 40enni: la donna che hanno amato tutti loro è venuta mancare. Il gruppo si mette in viaggio vero Lisbona per i funerali, ignari che la vecchia fiamma ha lasciato loro una grande e importante eredità: un figlio di nome Erasmus e uno tra Pietro, Enrico, Ascanio e Jacopo è il padre. Con una settimana di tempo, gli uomini, aiutati da un'altra ragazza, devono trovare il figlio ventenne e fare l'esame del DNA per scoprire chi tra loro è il vero genitore. Mentre attendono il responso, i quattro riscoprono la loro amicizia e quella leggerezza giovanile di un tempo, riflettendo sulle seconde occasioni e le opportunità che la vita offre all'improvviso...



Captain Phillips - Attacco in mare aperto (Drammatico, Azione, Thriller) in onda su Rai 2 alle ore 21.20 , un film di Paul Greengrass, con Tom Hanks, Catherine Keener, Michael Chernus, Max Martini, Chris Mulkey, Yul Vazquez, David Warshofsky, Corey Johnson, John Magaro, Angus MacInnes, San Shella, Mark Holden, Vincenzo Nicoli, Louis Mahoney, Gigi Raines e Barkhad Abdi.



La trama del film : Il film racconta la vera storia del comandante Richard Phillips, che vive nel Vermont con la moglie Andrea e i suoi due figli. L'uomo si trova costretto a lasciare la sua famiglia per partire in missione al largo del Corno d'Africa. Insieme al suo equipaggio il comandante parte a bordo della nave Maersk Alabama, diretto verso Mombasa con lo scopo di aiutare le popolazioni povere, dando loro cibo e apparecchiature per lavorare la terra.

Qualche giorno dopo, nel bel mezzo di una esercitazione, Phillips si rende conto che ci sono due imbarcazioni che si stanno avvicinando. L'ipotesi è che possa trattarsi di pirati somali. Tutti i membri dell'equipaggio sono chiamati a mettersi in posizione per fronteggiare un possibile attacco. Nel frattempo viene comunicata l’emergenza anche alla UK Maritime Trade Operation di Dubai. Per un problema alla barca, fortunatamente, l'assalto dei pirati non avviene. Il giorno, dopo, tuttavia, la Maersk Alabama subisce un nuovo attacco sempre dalla stessa flotta corsara. Questa volta, però, i filibustieri salgono a bordo...



Captain Phillips - Attacco in mare aperto: Il nuovo trailer ufficiale italiano - HD

(Drammatico, Azione, Thriller) , un film di Paul Greengrass, con Tom Hanks, Catherine Keener, Michael Chernus, Max Martini, Chris Mulkey, Yul Vazquez, David Warshofsky, Corey Johnson, John Magaro, Angus MacInnes, San Shella, Mark Holden, Vincenzo Nicoli, Louis Mahoney, Gigi Raines e Barkhad Abdi. : Il film racconta la vera storia del comandante Richard Phillips, che vive nel Vermont con la moglie Andrea e i suoi due figli. L'uomo si trova costretto a lasciare la sua famiglia per partire in missione al largo del Corno d'Africa. Insieme al suo equipaggio il comandante parte a bordo della nave Maersk Alabama, diretto verso Mombasa con lo scopo di aiutare le popolazioni povere, dando loro cibo e apparecchiature per lavorare la terra. Qualche giorno dopo, nel bel mezzo di una esercitazione, Phillips si rende conto che ci sono due imbarcazioni che si stanno avvicinando. L'ipotesi è che possa trattarsi di pirati somali. Tutti i membri dell'equipaggio sono chiamati a mettersi in posizione per fronteggiare un possibile attacco. Nel frattempo viene comunicata l’emergenza anche alla UK Maritime Trade Operation di Dubai. Per un problema alla barca, fortunatamente, l'assalto dei pirati non avviene. Il giorno, dopo, tuttavia, la Maersk Alabama subisce un nuovo attacco sempre dalla stessa flotta corsara. Questa volta, però, i filibustieri salgono a bordo...



I Goonies (Avventura, Fantasy) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di Richard Donner, con Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Corey Feldman, Kerry Green, Martha Plimpton, Ke Huy Quan, John Matuszak, Robert Davi, Joe Pantoliano, Anne Ramsey, Lupe Ontiveros, Mary Ellen Trainor, Keith Walker e Curtis Hanson.



La trama del film : Di fronte alla minaccia di perdere le loro case a Goon Docks, in Oregon, a causa di due imprenditori che intendono comprare l'intera area per costruire un campo da golf, un gruppo di bambini che si definiscono "i Goonies" si riuniscono per un ultimo fine settimana insieme. Tra i Goonies ci sono l'ottimista Mikey Walsh, suo fratello maggiore Brandon, l'inventivo Data, il loquace Mouth e il ghiottone Chunk.

Curiosando nella soffitta di Mikey, si imbattono in una vecchia mappa che sembra condurre al tesoro del famoso pirata Willy l'Orbo, situato da qualche parte nelle vicinanze di Goon Docks. I bambini decidono di seguire la mappa nella speranza che il tesoro possa evitargli lo sfratto. Si dirigono quindi verso un ristorante abbandonato sulla costa che coincide con la mappa...



I Goonies: Il Trailer Italiano Ufficiale della versione rimasterizzata del Film - HD

(Avventura, Fantasy) , un film di Richard Donner, con Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Corey Feldman, Kerry Green, Martha Plimpton, Ke Huy Quan, John Matuszak, Robert Davi, Joe Pantoliano, Anne Ramsey, Lupe Ontiveros, Mary Ellen Trainor, Keith Walker e Curtis Hanson. : Di fronte alla minaccia di perdere le loro case a Goon Docks, in Oregon, a causa di due imprenditori che intendono comprare l'intera area per costruire un campo da golf, un gruppo di bambini che si definiscono "i Goonies" si riuniscono per un ultimo fine settimana insieme. Tra i Goonies ci sono l'ottimista Mikey Walsh, suo fratello maggiore Brandon, l'inventivo Data, il loquace Mouth e il ghiottone Chunk. Curiosando nella soffitta di Mikey, si imbattono in una vecchia mappa che sembra condurre al tesoro del famoso pirata Willy l'Orbo, situato da qualche parte nelle vicinanze di Goon Docks. I bambini decidono di seguire la mappa nella speranza che il tesoro possa evitargli lo sfratto. Si dirigono quindi verso un ristorante abbandonato sulla costa che coincide con la mappa...



Zathura (Fantasy) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Jon Favreau, con Jonah Bobo, Josh Hutcherson, Dax Shepard, Kristen Stewart, Tim Robbins, Derek Mears, Douglas Tait e Jeff Wolfe.



La trama del film : Quando il padre parte per un viaggio di lavoro affidandoli alla sorella maggiore , i due fratelli Danny e Walter , rispettivamente di 6 e 10 anni, finiscono per annoiarsi e per non sopportarsi a vicenda. Dopo l'ennesimo battibecco, Danny si nasconde in un montavivande ma viene sorpreso da Walter il quale, per ripicca, lo rinchiude in un buio e pauroso scantinato. Qui Danny scopre un vecchio e mal ridotto gioco da tavolo in metallo: Zathura. Dopo aver tentato invano di convincere il fratello a giocarci insieme, Danny decide di provarlo da solo. Fin dalla prima mossa, il ragazzino si rende conto di avere tra le mani un gioco tutt'altro che ordinario...

(Fantasy) , un film di Jon Favreau, con Jonah Bobo, Josh Hutcherson, Dax Shepard, Kristen Stewart, Tim Robbins, Derek Mears, Douglas Tait e Jeff Wolfe. : Quando il padre parte per un viaggio di lavoro affidandoli alla sorella maggiore , i due fratelli Danny e Walter , rispettivamente di 6 e 10 anni, finiscono per annoiarsi e per non sopportarsi a vicenda. Dopo l'ennesimo battibecco, Danny si nasconde in un montavivande ma viene sorpreso da Walter il quale, per ripicca, lo rinchiude in un buio e pauroso scantinato. Qui Danny scopre un vecchio e mal ridotto gioco da tavolo in metallo: Zathura. Dopo aver tentato invano di convincere il fratello a giocarci insieme, Danny decide di provarlo da solo. Fin dalla prima mossa, il ragazzino si rende conto di avere tra le mani un gioco tutt'altro che ordinario...



Cocoon - L'energia dell'universo (Avventura, Commedia, Drammatico, Fantascienza) in onda su LA7D alle ore 21.30, un film di Ron Howard, con Don Ameche, Wilford Brimley, Hume Cronyn, Brian Dennehy, Steve Guttenberg, Jack Gilford, Maureen Stapleton, Jessica Tandy, Gwen Verdon, Herta Ware, Tahnee Welch, Barret Oliver, Linda Harrison, Tyrone Power Jr. e Clint Howard.



La trama del film: Il film narra le surreali vicissitudini di tre anziani amici, Ben, Arthur e Joe che trascorrono le giornate chiacchierando e accedendo di nascosto alla piscina di una villa disabitata che si trova nelle vicinanze della casa di riposo in cui abitano. Un giorno però, un gruppo di insoliti cugini affitta lo stabile e deposita nella piscina dei misteriosi bozzoli giganti (cocoon), recuperati nei fondali marini grazie alla barca dello squattrinato comandante Jack. Jack, infatuato della bella Betty, è molto incuriosito dagli enormi involucri ripescati nelle profondità marine e cerca in ogni modo di scoprire cosa siano. Tuttavia, qualcun altro oltre al comandante sta per entrare in contatto con questa inspiegabile realtà. Infatti, nonostante la villa sia occupata, i tre anziani del pensionato non rinunciano alla loro abitudine e violano la proprietà per continuare a gratificarsi con i soliti bagni rigeneranti...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle reti tv