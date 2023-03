Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 23 Marzo, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Giovedì 23 Marzo 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 23 Marzo 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 23 Marzo.



I Migliori Film Stasera in TV, Giovedì 23 Marzo 2023

Cambio tutto! - alle 21.20 su Canale 5 (Commedia, 2020, durata: 90 Min)

Un film di Guido Chiesa, con Valentina Lodovini, Neri Marcorè, Libero De Rienzo, Dino Abbrescia, Andrea Pisani, Nicola Nocella, Claudio Larena, Flora Canto, Chiara Spoletini, Valentina D'Agostino e Valeria Perri.



Cambio tutto!: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Cambio tutto! : Il film è la storia di Giulia, una donna di 40 anni molto posata ed educata, ma circondata da persone che le causano un continuo malessere. È costretta a sopportare il suo compagno pittore Raf , che - oltre a essere un completo nullafacente - è un parassita. Anche a lavoro le cose non vanno bene, Giulia viene continuamente vessata dalle provocazioni del suo nuovo capo, il giovane e acerbo Valerio, che non perde occasione per ricordarle che sta invecchiando. Poi c'è la sua migliore amica, concentratissima su se stessa, e un'influencer 20enne, Ludo, senza un minimo di cultura con cui deve collaborare professionalmente.

Il suo continuo controllarsi senza mai sfogarsi e la sua frenetica vita arrivano a causarle un esaurimento da stress. La donna decide quindi di affidarsi alle cure di un counselor olistico e, una volta completata la terapia, la crisi di nervi di Giulia sembra essere svanita. Ma gli effetti della cura saranno davvero straordinari, perché la 40enne cambierà totalmente atteggiamento. È così che Giulia inizia a dire tutto ciò che le passa per la testa e che ha tenuto dentro di sé sino ad allora, senza filtro alcuno...

Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio - alle 21.20 su Italia 1 (Avventura, Azione, Fantasy, 2016, durata: 114 Min)

Un film di Cedric Nicolas-Troyan, con Chris Hemsworth, Jessica Chastain, Emily Blunt, Charlize Theron, Sam Claflin, Sheridan Smith, Sophie Cookson, Colin Morgan, Nick Frost, Rob Brydon, Alexandra Roach e Sam Hazeldine.



Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio: Secondo trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio : Freya è una bellissima e mite giovane. Sua sorella Ravenna è invece una perfida regina, che si serve della magia di uno specchio incantato per impadronirsi di un regno dopo l'altro. La sua spietata cattiveria non si ferma neanche di fronte ai legami di sangue: non esita infatti a tradire Freya, uccidendo la bambina che aveva appena dato alla luce.

Il dolore che Freya prova è talmente straziante, da risvegliare in lei oscuri poteri sopiti: la dolce e gentile fanciulla si trasforma in una strega crudele che, abbandonato il reame, si chiude in un lontano palazzo nei territori gelidi del nord...

Jimmy Bobo - Bullet to the Head - alle 21.15 su Cielo (Azione, Poliziesco, Thriller, 2013, durata: 97 Min)

Un film di Walter Hill, con Sylvester Stallone, Jason Momoa, Sarah Shahi, Christian Slater, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Sung Kang, Jon Seda, Holt McCallany, Marcus Lyle Brown e Weronika Rosati.



Jimmy Bobo - Bullet to the Head: Il trailer italiano in HD



Trama del Film Jimmy Bobo - Bullet to the Head : Nella città di New Orleans, lo scaltro sicario italo-americano Jimmy Bobo e il suo fidato compare Louis Blanchard hanno appena fatto fuori in una stanza d'albergo il loro ultimo bersaglio, il poliziotto corrotto Hank Greely. Prima di poter essere pagati per il lavoro svolto, Louis viene ucciso dallo spietato mercenario Keegan. In seguito il killer fugge, avendo fallito nel tentativo di eliminare anche Jimmy.

Nel frattempo, fa il suo arrivo in città Taylor Kwon, detective del dipartimento di Washington, il quale sta svolgendo delle indagini sulla morte del suo ex collega Greely. Ben presto il poliziotto entra nel mirino di due agenti corrotti, che cercano di farlo fuori, ma per sua fortuna viene salvato da Jimmy. Sebbene sia stato proprio Bobo a uccidere Greely, i due decidono di allearsi per fare chiarezza sulla faccenda e trovare il vero mandante degli omicidi dei loro rispettivi partner. Non ci metteranno molto a scoprire una intricatissima rete mafiosa di corruzione, radicata anche nelle sedi governative...

Colazione da Tiffany - alle 21.10 su TwentySeven (Commedia, Drammatico, Sentimentale, 1961, durata: 115 Min)

Un film di Blake Edwards, con Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal, Buddy Ebsen, Martin Balsam, Dorothy Whitney, José Luis de Villalonga, Tommy Farrell, Kip King, Gil Lamb, Hanna Landy, James Lanphier, William Benegal Rav, Dick Crockett, Beverly Powers, Joan Staley e Stanley Adams.

Trama del Film Colazione da Tiffany : Ambientato a New York, il film racconta la storia di Holly Golightly, un'elegante e giovane ragazza, che si mantiene facendo l'accompagnatrice e che ama guardare le vetrine di Tiffany sulla Quinta Strada mentre consuma una rapida colazione prima di rientrare a casa a piedi.

Holly vive in compagnia di un gatto al quale non ha dato ancora alcun nome e ogni settimana fa visita a Sally Tomato, un mafioso newyorkese che si trova in carcere e che le comunica dei messaggi in codice che la ragazza interpreta poi come bollettini meteorologici in cambio di denaro. Molto presto, per sfuggire a un appuntamento finito male, Holly farà la conoscenza del suo nuovo vicino di casa, Paul Varjak, dopo essersi intrufolata nel suo appartamento passando per le scale antincendio...

Point break - Punto di rottura - alle 21 su Iris (Azione, Avventura, 1991, durata: 110 Min)

Un film di Kathryn Bigelow, con Patrick Swayze, Keanu Reeves, Gary Busey, Lori Petty, John C. McGinley, James LeGros, John Philbin, Bojesse Christopher, Julian Reyes, Daniel Beer, Chris Pedersen, Vincent Klyn, Anthony Kiedis, Dave Olson e Lee Tergesen.

Trama del Film Point break - Punto di rottura: Nella contea di Los Angeles, quattro stravaganti malviventi compiono rapine in banca indossando maschere di gomma raffiguranti i volti degli ultimi presidenti degli Stati Uniti: Carter, Reagan, Nixon e Johnson.

I rapinatori hanno svaligiato 27 banche in 3 anni sempre con lo stesso rituale, riuscendo ogni volta a completare la rapina in soli 90 secondi. L’FBI non riesce a risolvere il caso e nessuno vuol dar credito alla teoria dell’anziano detective Angelo Poppas, il quale ritiene che la banda di criminali sia costituita da surfisti che utilizzano i soldi ricavati dalle rapine per finanziarsi i loro viaggi in giro per il mondo alla ricerca del mare con le onde migliori.

Finalmente il veterano detective viene affiancato da un nuovo ambizioso agente speciale, Johnny Utah, che ritiene valida la sua teoria, peraltro suffragata da alcuni elementi, come i campioni di sabbia ritrovati nelle banche assalite dai malviventi. L’indagine si rimette in moto e il temerario Jhonny decide di infiltrarsi nella comunità dei surfisti con la speranza di riuscire ad individuare il quartetto di rapinatori...

