Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 2 Febbraio, in prima e seconda serata

Stasera in TV, Giovedì 2 Febbraio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 2 Febbraio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 2 Febbraio.



I Migliori Film Stasera in TV, Giovedì 2 Febbraio 2023

Ad Astra - alle 21.10 su Rai Movie (Fantascienza, Thriller, 2019, durata: 124 Min)

Un film di James Gray, con Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, Liv Tyler, Ruth Negga, Greg Bryk, Lisa Gay Hamilton, Kimberly Elise, Jamie Kennedy, John Ortiz, Loren Dean, John Finn, Alyson Reed e Anne McDaniels.



Ad Astra: Teaser Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Ad Astra : Il film racconta la storia di Roy McBride, un ingegnere aerospaziale della NASA incaricato di compiere una missione nello spazio. Solitario, felicemente sposato con Eve e con una leggera forma di autismo, Roy ha perso suo padre circa 20 anni prima durante una spedizione su Nettuno dalla quale non è più tornato. L'obiettivo del suo viaggio era portare a compimento il progetto Lima, basato sulla ricerca di vita extraterrestre.

Tuttavia, anziché cercare forme di vita intelligenti, Clifford McBride, che secondo nuove prove potrebbe essere ancora vivo, conduceva (e forse ancora conduce) esperimenti con materiale classificato in grado di distruggere l'umanità...

Harry Potter e il calice di fuoco - alle 21.20 su Italia 1 (Fantasy, 2005, durata: 156 Min)

Un film di Mike Newell, con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Michael Gambon, Maggie Smith, Alan Rickman, Ralph Fiennes, Brendan Gleeson, Katie Leung, Robbie Coltrane, Frances de la Tour, Clémence Poésy, Pedja Bjelac, Gary Oldman, Robert Hardy, Jason Isaacs, Shirley Henderson, Roger Lloyd Pack, Warwick Davis, Devon Murray, David Bradley, Adrian Rawlins, Miranda Richardson, Geraldine Somerville, Timothy Spall, Eric Sykes, Mark Williams, Tom Felton, Jeff Rawle, David Tennant e Robert Pattinson.



Harry Potter e il calice di fuoco: il trailer del film



Trama del Film Harry Potter e il calice di fuoco : Il quarto anno di Harry a Hogwarts comincia nel peggiore dei modi: ogni notte è perseguitato da un sogno in cui vede Voldemort in compagnia di Codaliscia e un uomo misterioso, al quale il Signore Oscuro assegna il compito di prendere il ragazzo. Inoltre, durante la finale della Coppa del mondo di Quidditch compaiono i seguaci di Voldemort, i Mangiamorte, tra cui Harry riconosce l'uomo visto in sogno.

Ma a turbare i giorni già inquieti di Harry si presenta anche un altro problema: ad Hogwarts si terrà il Torneo Tremaghi, una competizione estrema tra tre maghi di scuole diverse che abbiano compiuto i diciassette anni di età e i cui nomi vengono decretati dal Calice di Fuoco...

Unstoppable - Fuori controllo - alle 21 su 20 (Azione, Thriller, Drammatico, 2010, durata: 99 Min)

Un film di Tony Scott, con Denzel Washington, Chris Pine, Rosario Dawson, Ethan Suplee, Kevin Dunn, Kevin Corrigan, Kevin Chapman, Lew Temple, David Warshofsky, T.J. Miller, Andy Umberger, Jessy Schram, Elizabeth Mathis, Meagan Tandy, Jeff Hochendoner, Kevin McClatchy e Richard Pelzman.



trailer



Unstoppable - Fuori controllo: Il Trailer italiano ufficiale del film



Trama del Film Unstoppable - Fuori controllo : Il film è un thriller d'azione ispirato a fatti realmente accaduti e vede protagonisti l'esperto ingegnere ferroviario Frank e il giovane conducente Will coinvolti in una corsa contro il tempo per fermare un treno enorme, praticamente un missile dalle dimensioni di un grattacielo, ed evitare il disastro in un'area densamente popolata...

A piedi nudi nel parco - alle 20.55 su Tv 2000 (Sentimentale, 1967, durata: 102 Min)

Un film di Gene Saks, con Robert Redford, Jane Fonda, Charles Boyer, Mildred Natwick, Herb Edelman, Mabel Albertson, Fritz Feld, Ted Hartley.

Trama del Film A piedi nudi nel parco : New York. Corie (Jane Fonda), una giovane donna piena di voglia di vivere, si è da poco sposata con Paul Bratter, un avvocato serio e abbastanza prevedibile nei modi. I due, dopo un’appassionante luna di miele, iniziano a vivere al quinto piano di un palazzo nel Greenwich Village. Qui la sposina conosce e fa amicizia con Victor Velasco, uno stravagante vicino di casa.

Corie decide quindi di organizzare una cena al ristorante con Paul, il simpatico vicino e sua madre Ethel Banks, sperando di farla innamorare di Victor. La donna pensa infatti che Ethel si senta sola e abbia bisogno di ritrovare l’amore. Al termine dell’appuntamento a quattro, Corie litiga con Paul, lo caccia via di casa e decide che vuole il divorzio. Nel frattempo la donna riceve una chiamata da sua zia, la quale gli riferisce che Ethel la notte precedente non è rincasata: che sia rimasta con Victor?...

Casa Howard - alle 21.30 su La7D (Drammatico, 1992, durata: 140 Min)

Un film di James Ivory, con Emma Thompson, Anthony Hopkins, Vanessa Redgrave, Helena Bonham Carter, James Wilby, Samuel West, Prunella Scales, Joseph Bennett, Jo Kendall, Adrian Ross Magenty e Jemma Redgrave.

Trama del Film Casa Howard : La vicenda è ambienta a Londra, nei primi anni del Novecento, quando le differenze e le convenzioni sociali facevano degli uomini e delle donne persone rispettabili. Il destino della spettabile e ricca famiglia Wilcox si lega a quello della famiglia borghese degli Schlegel, quando Ruth Wilcox lascia in eredità all’amica Margaret Schlegel la bucolica residenza, chiamata casa Howard. Dopo aver riscontrato l’aperta ostilità degli eredi Wilcox, Margaret e sua sorella Helen si trasferiscono nella dimora. Mentre l'interregerrima primogenita intreccia una relazione con il vedovo Henry Wilcox, che la chiede in sposa, Helen si invaghisce del rozzo proletario Leonard Bast (Samuel West). La giovane rimane incinta fuori dal matrimonio ed è costretta a nascondere la scandalosa gravidanza, fuggendo in Germania. Quando gli eventi spingeranno Helen a tornare nella residenza di campagna, la situazione precipiterà rapidamente...

Sei giorni, sette notti - alle 21.25 su Nove (Commedia, 1998, durata: 92 Min)

Un film di Ivan Reitman, con Harrison Ford, Anne Heche, David Schwimmer, Jacqueline Obradors, Temuera Morrison, Allison Janney, Douglas Weston, Cliff Curtis, Danny Trejo, Ben Bode, Derek Basco, Amy Sedaris e Long Nguyen.

Trama del Film Sei giorni, sette notti : La nevrotica Robin Monroe lavora come giornalista per la rivista di moda Dazzle. La donna è fidanzata con Frank Martin, il quale ha organizzato una vacanza speciale sull'isola tropicale di Makatea per chiederla in sposa. I due sono portati a destinazione dal pilota Quinn Harris, il quale vive serenamente assieme alla sua ragazza, la procace Angelica.

Il giorno dopo l'arrivo nell'arcipelago, Robin riceve una chiamata dal suo capo: deve recarsi a Tahiti per un servizio su un evento di moda. Mentre Frank preferisce restare sull'isola e aspettare il ritorno della fidanzata, la reporter chiede a Quinn di accompagnarla col suo sgangherato aereo. Per loro sfortuna durante il volo incappano in una violenta tormenta, che li fa precipitare su un'isola deserta...

Bullitt - alle 21 su Warner TV (Poliziesco, 1968, durata: 113 Min)

Un film di Peter Yates, con Steve McQueen, Robert Vaughn, Jacqueline Bisset, Robert Duvall, John Aprea, Don Gordon, Simon Oakland, Norman Fell, Felice Orlandi, Ed Peck, Carl Reindel, Pat Renella, Vic Tayback, Georg Stanford Brown, Justin Tarr e Robert Lipton.

Trama del Film Bullitt: Frank Bullitt, tenente della squadra omicidi di San Francisco, viene incaricato da Walter Chalmers, un politicante, di sorvegliare in una stanza d'albergo un certo Johnny Ross, un elemento dell'organizzazione mafiosa, che, fuggito con alcuni milioni di dollari della stessa, è pronto a testimoniare contro i suoi capi. Nonostante tutte le precauzioni prese, durante una notte, per una leggerezza di Ross, che toglie la catena alla porta, due sicari entrano nella stanza e feriscono gravemente l'agente di guardia e il testimone...

