Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 19 Gennaio, in prima e seconda serata

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 19 Gennaio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

A Quiet Place - Un posto tranquillo - alle 21.15 su Italia 2 (Drammatico, Thriller, Horror, 2018, durata: 90 Min)

Un film di John Krasinski, con Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe, Millicent Simmonds, Leon Russom e Cade Woodward.



A Quiet Place - Un posto tranquillo: Il nuovo trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film A Quiet Place - Un posto tranquillo: La trama ruota intorno a una famiglia che lotta per la sopravvivenza in un mondo post-apocalittico invaso da predatori extraterrestri.

Queste creature, cieche ed estremamente veloci, attaccano qualsiasi cosa produca rumore, grazie ad un senso dell'udito potentissimo.

A causa di questi alieni, la popolazione mondiale è decimata, e nelle città regna un silenzio assordante.

La famiglia Abbott - composta dalla madre Evelyn (Emily Blunt), dal marito Lee, dalla figlia Regan, che ha un disturbo congenito dell'udito, e dai figli Marcus e Beau - ha imparato a sopravvivere ed adattarsi in questo mondo ostile, ma nonostante ciò viene sconvolta dalla tragica morte dell'ultimogenito...

Harry Potter e la Camera dei Segreti - alle 21.20 su Italia 1 (Avventura, Fantasy, 2002, durata: 159 Min)

Un film di Chris Columbus, con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Richard Harris, Maggie Smith, Kenneth Branagh, Robbie Coltrane, Alan Rickman, Warwick Davis, Sean Biggerstaff, Shirley Henderson, Alfred Burke, Miriam Margolyes, Sally Mortemore, Oliver Phelps, David Bradley, Robert Hardy, Harry Melling, Bonnie Wright, John Cleese e Tom Felton.



Harry Potter e la Camera dei Segreti: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film



Trama del Film Harry Potter e la Camera dei Segreti: Dopo aver trascorso un anno fantastico nella scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, Harry è costretto a passare l'estate presso la casa degli zii Dursley, totalmente solo e sconfortato dal fatto che i suoi amici non gli abbiamo inviato alcuna lettera. Ma una sera Harry riceve un'insolita visita da un elfo domestico di nome Dobby, che cerca a ogni costo di convincere Harry a non tornare a Hogwarts, perché un grande pericolo lo attende al suo ritorno...

The Equalizer 2 - Senza perdono - alle 21.20 su Rai 2 (Azione, Thriller, 2018, durata: 121 Min)

Un film di Antoine Fuqua, con Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo, Jonathan Scarfe, Ashton Sanders, Lexie Roth, Sakina Jaffrey, Caroline Day, Donald Cerrone, Abigail Marlowe, Tamara Hickey, Orson Bean, Kazy Tauginas.



The Equalizer 2 - Senza perdono: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD



Trama del Film The Equalizer 2 - Senza perdono: Robert McCall vive in un quartiere popolare a Boston e si guadagna da vivere facendo l'autista. La sua amica Susan viene incaricata delle indagini su un apparente omicidio-suicidio avvenuto a Bruxelles in coppia con Dave York, un tempo collega di McCall. L'investigatrice viene però attirata in un tranello e a quel punto Robert entra in azione…

Arrival - alle 21.10 su Rai Movie (Fantascienza, 2016, durata: 116 Min)

Un film di Denis Villeneuve, con Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Tzi Ma e Mark O'Brien .



Arrival: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Arrival: La protagonista della vicenda è Louise Banks, linguista di fama internazionale, che viene convocata con urgenza dopo l'arrivo di dodici misteriose navi extraterrestri, chiamate "gusci’" Per via della sua grande esperienza, il governo vuole che la donna si unisca ad una squadra in Montana, sito dell'atterraggio di uno dei gusci. Qui, la donna fa la conoscenza del fisico Ian Donnelly e del colonello Weber e apprende che lo scopo della missione è quello di stabilire una comunicazione con gli alieni, al fine di comprendere il motivo del loro arrivo sul pianeta....

La Sfida delle Mogli - alle 21.10 su TwentySeven (Commedia, Drammatico, 2019, durata: 110 Min)

Un film di Peter Cattaneo, con Sharon Horgan, Kristin Scott Thomas, Emma Lowndes, Jason Flemyng, Amy James-Kelly, Sophie Dix, Gaby French, Greg Wise, Lara Rossi e Teresa Mahoney.



La Sfida delle Mogli: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film La Sfida delle Mogli: Nel 1942, in seguito all'invasione tedesca dell'Unione Sovietica, Vasily Zaytsev, un pastore degli Urali divenuto un soldato dell'Armata Rossa, si ritrova in prima linea nella battaglia di Stalingrado. La disorganizzata difesa russa prevedeva di contrastare l’avanzata nemica a viso aperto. I soldati sovietici non avevano la possibilità di ritirarsi e quando uno di loro moriva l’altro doveva imbracciare la sua arma e proseguire.

In questo tragico contesto Vasily mostra impressionanti abilità di tiratore, insegnategli in giovane età da suo nonno, diventando presto un eroe nazionale e il simbolo della resistenza contro l’esercito invasore...

Tutta colpa di Freud - alle 21 su Cine34 (Commedia, 2014, durata: 120 Min)

Un film di Paolo Genovese, con Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini, Claudia Gerini, Vinicio Marchioni, Laura Adriani, Daniele Liotti, Alessandro Gassmann, Edoardo Leo, Giulia Bevilacqua, Dario Bandiera, Maurizio Mattioli, Alessia Barela, Antonio Manzini, Paolo Calabresi, Francesca Apolloni, Michela Andreozzi, Gian Marco Tognazzi e Lucia Ocone.



Tutta colpa di Freud: Il trailer ufficiale del film di Paolo Genovese



Trama del Film Tutta colpa di Freud: Il film racconta la storia di Francesco (Marco Giallini) psicoterapeuta di cinquant'anni e delle sue tre figlie Emma, Marta e Sara, di cui l'uomo si è sempre dovuto occupare da solo dopo della separazione con la madre delle ragazze tempo prima. Tutte e tre le figlie di Francesco, sembrano essere sfortunatissime nelle questioni di cuore.

Francesco, in questo intreccio di situazioni complicate, cercherà di capire quale sia la strada giusta per riuscire a destreggiarsi tra il desiderio di essere un "padre ideale", il bisogno di non trascurare i propri sentimenti e la propria capacità di innamorarsi che sembravano sopiti dai tempi della separazione e la voglia di fare il vero bene delle sue figlie...