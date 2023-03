Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 16 Marzo, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Giovedì 16 Marzo 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 16 Marzo 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 16 Marzo.



I Migliori Film Stasera in TV, Giovedì 16 Marzo 2023

The Gentlemen - alle 21.20 su Rai 2 (Azione, Commedia, 2020, durata: 113 Min)

Un film di Guy Ritchie, con Matthew McConaughey, Hugh Grant, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Colin Farrell, Henry Golding, Brittany Ashworth, Steve Barnett, Max Bennett e Eliot Sumner.



The Gentlemen: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film The Gentlemen : Il film segue la storia di Mickey Pearson, un uomo d'affari americano trapiantato a Londra, dove ha dato vita a un florido impero di marijuana. Nel momento in cui Pearson decide di ritirarsi dal mercato e cedere la sua attività a dei miliardari dell'Oklahoma, si innescano attorno a lui una serie di ricatti e giochi di corruzione nel tentativo d'impadronirsi del suo business.

Tra i protagonisti della pellicola troviamo Hugh Grant nel ruolo di Fletcher e Charlie Hunnam nel ruolo del confidente di Pearson. I due dovranno gestire il capitale di Pearson e scopriranno a quanto i suoi nemici siano capaci di arrivare per assicurarsi tutto il denaro.

Wonder Woman - alle 21.20 su Italia 1 (Azione, Avventura, Fantasy, 2017, durata: 141 Min)

Un film di Patty Jenkins, con Gal Gadot, Robin Wright, Chris Pine, David Thewlis, Connie Nielsen, Elena Anaya, Lucy Davis, Ewen Bremner, Danny Huston, Saïd Taghmaoui, Eleanor Matsuura, Lisa Loven Kongsli, Doutzen Kroes e Florence Kasumba.



Wonder Woman: Trailer italiano finale - HD



Trama del Film Wonder Woman : Al tempo degli dei dell’Olimpo, Ares complottava segretamente contro Zeus e le sue Amazzoni, donne guerriere dotate di straordinaria forza e di prodigiosa bontà.

Per proteggerle dall’ira del dio della guerra, Zeus donò loro l’unica arma in grado di uccidere Ares, nascondendole sulla pacifica isola di Themyscira.

Secoli dopo, la regina amazzone Ippolita vorrebbe che sua figlia Diana non sviluppasse le sue incredibili doti fisiche, sperando così di proteggerla dal fardello della loro stirpe.

La bambina, tuttavia, è decisa a seguire le orme della zia Antiope, fiero generale delle Amazzoni che allena segretamente la nipote, preparandola all'incontro con Ares...

Gravity - alle 21.10 su Rai Movie (Fantascienza, Thriller, Avventura, 2013, durata: 90 Min)

Un film di Alfonso Cuarón, con George Clooney e Sandra Bullock.



Gravity: Nuovo trailer ufficiale in italiano - HD



Trama del Film Gravity : La brillante dottoressa Ryan Stone è alla sua prima missione spaziale, mentre l'astronauta Matt Kovalsky è all'ultimo volo prima della pensione. Quella che per loro doveva essere una passeggiata spaziale di routine si sta però trasformando in una catastrofe. La vita della dottoressa Ryan Stone è infatti appesa a un filo, il cavo che la tiene agganciata all'astronauta navigato Matt Kowalski, col quale sta andando alla deriva nello spazio aperto. Un'improvvisa tempesta di detriti, causata dalla distruzione di un satellite spia da parte di un missile russo, ha danneggiato infatti irreparabilmente lo Shuttle e ucciso i compagni d'equipaggio, risparmiando loro che in quel momento si trovavano all'esterno per un'operazione di manutenzione del telescopio spaziale Hubble, condannandoli a vagare tra le stelle con l'ossigeno in esaurimento e senza possibilità di comunicare con Houston. Avvolti dal silenzio soffocante e dall'oscurità mitigata dalla Terra sullo sfondo, non gli resta che avanzare nell'ignoto verso la Stazione spaziale internazionale non distante dal punto in cui si trovano, con l'incombente minaccia che una nuova ondata di detriti arrivi a travolgerli...

I Morti non Muoiono - alle 21.15 su Italia 2 (Horror, Commedia, 2019, durata: 103 Min)

Un film di Jim Jarmusch, con Adam Driver, Bill Murray, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Caleb Landry Jones, Selena Gomez, Austin Butler, Tom Waits, Rosie Perez, Carol Kane, Iggy Pop, Danny Glover, RZA, Sara Driver e Luka Sabbat.



I Morti non Muoiono: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film I Morti non Muoiono : Nella tranquilla cittadina rurale di Centerville, in Ohio, iniziano a verificarsi fatti molto strani: le ore del giorno e della notte non si susseguono come di consueto, gli orologi e i cellulari smettono di funzionare, alcuni animali scompaiono e altri si comportano in modo insolito. Si ipotizza che stia cambiando la rotazione terrestre, che l'abuso delle risorse terrestri abbia causato la rottura della calotta polare, ma nessuno ha notizie precise. La gente inizia ad essere preoccupata, gli scienziati non sanno dare risposte esaustive, finché gli eventi precipitano: i morti risorgono, uscendo dalle loro tombe e cercano i vivi per nutrirsi di loro; sono zombie decisamente particolari, interessati anche agli oggetti che amavano quando erano ancora vivi, come il telefonino, o la chitarra, e perfino gli ansiolitici...

Nati stanchi - alle 21.30 su Nove (Commedia, 2001, durata: 92 Min)

Un film di Dominick Tambasco, con Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Marica Coco, Stefania Bonafede, Luigi Maria Burruano, Massimo Olcese, Gino Carista, Costantino Carrozza, Dario D'Ambrosi, Gilberto Idonea, Ornella Giusto, Aurora Quattrocchi, Marcello Perracchio, Marcello Mordino, Paola Abruzzo e Leandro Parlavecchio.

Trama del Film Nati stanchi : Il film segue le disavventure di Salvo e Valentino, due giovani disoccupati siciliani. La vita degli amici si divide ogni giorno tra il bar del paese, le rispettive fidanzate - Loredana e Sandra - e i concorsi pubblici in giro per l’Italia, puntualmente affrontati nel peggiore dei modi per poter posticipare il più possibile l’ingresso nel mondo del lavoro e il matrimonio.

Questa routine è però destinata a finire quando i due si recano per l’ennesimo concorso a Milano. Ignari di essere stati fortemente raccomandati dal compaesano Don Ciccio, Salvo e Valentino scoprono con grande costernazione di aver vinto i posti di lavoro. A quel punto sembra proprio inevitabile dover mettere la testa a posto e sposarsi: ma agli amici viene in mente un’idea che forse potrebbe salvarli da quella situazione...

Le regole della casa del sidro - alle 21.30 su LA7D (Drammatico, 1999, durata: 131 Min)

Un film di Lasse Hallström, con Tobey Maguire, Charlize Theron, Michael Caine, Delroy Lindo, Paul Rudd, Kathy Baker, Erykah Badu, Jane Alexander, Kieran Culkin, K. Todd Freeman, Kate Nelligan e Heavy D.

Trama del Film Le regole della casa del sidro : Stati Uniti, primi anni Quaranta. Il dottor Wilbur Larch, gentile e disponibile, dirige l’orfanotrofio di St. Cloud’s nel Maine. Le condizioni dell'istituto sono spartane, ma i bambini sono trattati con amore e rispetto.

Nella clinica annessa all'orfanotrofio, il dott. Larch pratica aborti, benché illegali, per impedire che le donne che desiderano interrompere la gravidanza siano massacrate da gente impreparata. In alternativa, fa partorire le ragazze nell'anonimato e poi accoglie nell'istituto i bambini indesiderati.

Tra gli orfani c’è Homer Wells. Pur non avendo frequentato nemmeno il liceo, Homer è un ragazzo brillante e il dottor Larch decide d’insegnarli il mestiere di ostetrico, trasmettendogli tutte le sue conoscenze in materia ginecologica. Il medico vede in lui il suo successore e il figlio che non ha mai avuto, ma Homer è contro l’aborto e desidera uscire dai confini di St. Cloud’s per conoscere il mondo...

Cinderella man - Una ragione per lottare - alle 20.55 su Tv 2000 (Drammatico, 2005, durata: 144 Min)

Un film di Ron Howard, con Russell Crowe, Renée Zellweger, Connor Price, Paul Giamatti, Craig Bierko, Paddy Considine, Fulvio Cecere, Rosemarie DeWitt, Matthew G. Taylor, Ariel Waller, Bruce McGill, David Huband, Patrick Louis, Linda Kash e Nicholas Campbell.



Cinderella man - Una ragione per lottare: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Cinderella man - Una ragione per lottare: La vicenda è ambientata durante il periodo della Grande Depressione negli anni Trenta. James Braddock, soprannominato Cinderella, è un pugile del New Jersey, costretto a rinunciare alla boxe dopo aver perso molti incontri a causa di una mano fratturata ripetutamente sul ring.

Questo è sia un sollievo che un peso per sua moglie, Mae Braddock, stanca di dover osservare la violenza della professione del marito, ma consapevole che senza il suo lavoro sopravvivere sarà difficile. Braddock ha infatti perduto la licenza da boxer e tutti i suoi risparmi in un cattivo investimento, trovandosi costretto a fare ogni tipo di lavoro manuale, pur di sfamare la sua famiglia.

Nonostante la mano fratturata, ogni giorno si reca al porto alla ricerca di un impiego come manovale addetto allo scarico, coltivando in segreto il sogno di ritornare nella boxe professionistica...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

Delitto sull'autostrada (Commedia, Poliziesco, 1982, durata: 91 Min) in onda alle 22.50 su Cine34 , un film di Bruno Corbucci, con Tomas Milian, Bombolo, Olimpia Di Nardo, Paco Fabrini, Gabriella Giorgelli, Adriana Russo, Giorgio Trestini e Viola Valentino.

Arturo (Commedia, 1981, durata: 85 Min) in onda alle 23 su Warner TV , un film di Steve Gordon, con Dudley Moore, Liza Minnelli, John Gielgud, Thomas Barbour, Anne De Salvo, Stephen Elliot, Geraldine Fitzgerald, Jill Eikenberry, Teo Ross e Barney Martin.

Doc Hollywood: Dottore In Carriera (Commedia, 1991, durata: 103 Min), in onda alle 23.10 su TwentySeven , un film di Michael Caton-Jones, con Michael J. Fox, Julie Warner, Barnard Hughes, Woody Harrelson, David Ogden Stiers, Frances Sternhagen, George Hamilton, Bridget Fonda, Mel Winkler, Helen Martin, Roberts Blossom, Macon McCalman, Tom Lacey, Raye Birk, William Cowart e Michael Chapman.

Man of Tai Chi (Azione, 2013, durata: 106 Min) in onda alle 23.25 su 20 , un film di Keanu Reeves, con Keanu Reeves, Tiger Hu Chen, Karen Mok, Simon Yam e Sam Lee.



Man of Tai Chi: Il primo trailer in lingua originale del film di Keanu Reeves

L'Intruso (Thriller, 2019, durata: 102 Min) in onda alle 23.35 su Rai 4 , un film di Deon Taylor, con Dennis Quaid, Michael Ealy, Meagan Good, Joseph Sikora, Lili Sepe e Debs Howard

Nick mano fredda (Drammatico, 1967, durata: 110 Min) in onda alle 23.45 su Iris , un film di Stuart Rosenberg, con Paul Newman, George Kennedy, J.D. Cannon, Lou Antonio, Robert Drivas, Strother Martin, Jo Van Fleet, Clifton James, Morgan Woodward, Luke Askew, Marc Cavell, Richard Davalos, Robert Donner, Warren Finnerty, Dennis Hopper, John McLiam, Charles Tyner, Harry Dean Stanton, Ralph Waite e Joy Harmon.

La figlia del generale (Thriller, 1999, durata: 116 Min) in onda alle 23.55 su LA7D, un film di Simon West, con John Travolta, Madeleine Stowe, James Cromwell, Leslie Stefanson, Brad Beyer, Katrina Vanden Heuvel, John Frankenheimer, John Beasley, Timothy Hutton, John Benjamin Hickey, Boyd Kestner, Daniel von Bargen e James Woods.

