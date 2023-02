Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 16 Febbraio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Giovedì 16 Febbraio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 16 Febbraio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 16 Febbraio.



I Migliori Film Stasera in TV, Giovedì 16 Febbraio 2023

Anna - alle 21.20 su Rai 2 (Azione, Thriller, 2019, durata: 118 Min)

Un film di Luc Besson, con Sasha Luss, Luke Evans, Cillian Murphy, Helen Mirren, Aleksandr Petrov, Lera Abova, Eric Godon, Ivan Franek, Nikita Pavlenko, Jean-Baptiste Puech e Anna Krippa.



Anna: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Anna : Il film è ambientato nella Mosca del 1985, ancora sotto il dominio dell'URSS. È la storia di Anna, una giovane dalla straordinaria bellezza con un violento passato alle spalle. La ragazza nasconde un grande segreto dietro il suo volto d'angelo: è un temibile killer del KGB. Dopo l'addestramento, viene affidata a Olga, che di volta in volta le affida compiti e mansioni con un solo fine, l'omicidio.

Anna, dopo anni di servizio, non desidera altro che la libertà e una vita tranquilla, ma Vassiliev, capo del KGB, non è disposto a lasciarla andare. Mentre lavora sotto copertura come modella, viene fermata e interrogata dall'agente della CIA Leonard, che le chiede di collaborare con loro e uccidere Vassiliev. In cambio Anna riceverebbe una nuova identità e l'esistenza che ha sempre desiderato, lontano dalla violenza e sotto un programma di protezione alle Hawaii. Ma la bellissima killer russa accetterà di fare il doppio gioco contro il suo stesso paese?...

Harry Potter e il principe Mezzosangue - alle 21.20 su Italia 1 (Avventura, Fantasy, Azione, 2009, durata: 153 Min)

Un film di David Yates, con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter, Alan Rickman, Bonnie Wright, Jessie Cave, Julie Walters, Tom Felton, Jim Broadbent, Warwick Davis, Michael Gambon, Evanna Lynch, Maggie Smith, Fiona Shaw, Timothy Spall, David Thewlis, Ralph Ineson, Mark Williams, Robbie Coltrane, David Bradley e Helen McCrory.



Harry Potter e il principe Mezzosangue: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film



Trama del Film Harry Potter e il principe Mezzosangue : Dopo il ritorno di Voldemort, i Mangiamorte cominciano a compiere diversi attacchi anche nel mondo dei babbani. Nel frattempo Narcissa Malfoy, madre di Draco, chiede a Severus Piton di proteggere e aiutare il figlio che ha ricevuto da Voldemort l'incarico di uccidere Silente. Harry però comincerà fin da subito a nutrire dei sospetti nei confronti del ragazzo. Inizia così il sesto anno scolastico per Harry e i suoi amici e ad Howgarts un nuovo professore e vecchio amico di Silente viene nominato docente di Pozioni, il bizzarro Horace Lumacorno.

Durante la prima lezione di pozioni, Harry prende in prestito un vecchio manuale appartenuto a un certo Principe Mezzosangue, esperto pozionista e ideatore di diversi incantesimi che ha lasciato molte annotazioni e suggerimenti fra le pagine del libro...

L'ultimo boyscout - Missione sopravvivere - alle 21 su Iris (Azione, 1991, durata: 105 Min)

Un film di Tony Scott, con Bruce Willis, Damon Wayans, Chelsea Field, Noble Willingham, Taylor Negron, Danielle Harris, Halle Berry, Billy Blanks, Dick Butkus, Kim Coates, Frank Collison, Badja Djola, Clarence Felder, Ken Kells, Tony Longo, Vern Lundquist, Bruce McGill, Bill Medley, Joe Santos, Chelcie Ross, Lynn Swann, Morris Chestnut

Trama del Film L'ultimo boyscout - Missione sopravvivere : Il film segue le vicende di Joseph Hallenbeck, ex agente dei Servizi Segreti americani uscito dal giro perché scomodo agli occhi di un importante senatore, nonostante abbia salvato la vita al presidente Jimmy Carter. Per vivere non gli resta che ripiegare sul mestiere d'investigatore privato, a capo di una piccola agenzia a Los Angeles in società con Mike Matthews.

Con la perdita del lavoro l'uomo ha sviluppato una dipendenza da alcool, che non aiuta affatto il già travagliato rapporto con la figlia adolescente, Darian, e con la moglie Sarah. La situazione peggiora quando un giorno, tornando da un appostamento, trova la consorte a letto con il suo socio. Nonostante l'accaduto, l'uomo decide comunque di accettare un caso affidatogli da Mike qualche giorno prima che morisse in un attentato: deve proteggere una spogliarellista, Cory, da un losco delinquente. Joe scoprirà ben presto che quello che sembrava un ingaggio facile è in realtà molto più complicato...

Suite Francese - alle 20.55 su TV2000 (Drammatico, Sentimentale, Guerra, 2015, durata: 107 Min)

Un film di Saul Dibb, con Michelle Williams, Kristin Scott Thomas, Matthias Schoenaerts, Sam Riley, Margot Robbie, Ruth Wilson, Lambert Wilson, Eileen Atkins, Harriet Walter e Tom Schilling.



Suite Francese: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD



Trama del Film Suite Francese : Ambientato in Francia nel 1940, il film narra della bellissima Lucile Angellier che nell'attesa di ricevere notizie del marito prigioniero di guerra, vive un’esistenza soffocante insieme alla suocera, donna dispotica e meschina i cui panni sono indossati da Kristin Scott Thomas. La vita di Lucile viene stravolta quando i parigini in fuga si rifugiano nella cittadina dove vive e la città viene invasa dai soldati tedeschi che occupano le loro case. Inizialmente Lucile ignora la presenza di Bruno, un raffinato ufficiale tedesco che è stato dislocato nella loro abitazione. Ma dopo un’iniziale indifferenza, Lucile "si risveglia" e inizia a esplorare sentimenti sepolti che la porteranno inevitabilmente verso Bruno...

Tutte contro lui - alle 21.25 su Nove (Commedia, 2014, durata: 109 Min)

Un film di Nick Cassavetes, con Cameron Diaz, Nikolaj Coster-Waldau, Leslie Mann, Kate Upton, Nicki Minaj, Taylor Kinney, Deborah Twiss, Don Johnson, Alyshia Ochse e David Thornton.



Tutte contro lui: Il trailer italiano del film con Cameron Diaz e Leslie Mann



Trama del Film Tutte contro lui: Carly Whitten è un avvocato di New York meticolosa e con delle regole molto rigide sulle relazioni con gli uomini. L'incontro con Mark King, di cui s'innamora subito, la costringe però ad abbassare la guardia. Una brutta sorpresa l'attende quando decide di fare una visita improvvisa e non annunciata alla casa di campagna di lui: Carly scopre che che Mark è sposato con Kate, una perfetta casalinga. L'incontro tra le due donne non sfocia però in una rivalità ma bensì in un'alleanza e una complicità. Le due donne si rendono conto di quante cose abbiano in comune e così, quelle che doveva essere nemiche, diventano grandi amiche, instaurando un legame basato sul loro nemico comune. Ben presto le due donne vengono a sapere di un'altra amante, la coppia diventa un trio e le tre le donne si alleano per vendicarsi contro Mark, tre volte traditore e tre volte bugiardo, e dargli quel che si merita. Mentre le strategie si fanno sempre più ingegnose, il legame tra le donne continua a crescere e rafforzarsi....

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

When You're Strange (Biografico, Documentario, Musicale, 2010, durata: 88 Min) in onda alle 22.50 su Rai 5, un film di Tom DiCillo, con la voce narrante italiana di Marco Castoldi e la voce narrante originale di Johnny Depp.

Vacanze in America (Commedia, 1984, durata: 89 Min) in onda alle 22.50 su Cine34, un film di Carlo Vanzina, con Jerry Calà, Gianfranco Agus, Claudio Amendola, Paolo Baroni, Fiorella Bettoja, Roberto Bonanni, Fabio Camilli, Edwige Fenech, Fabio Ferrari, Antonella Interlenghi, Renato Moretti, Giacomo Rosselli, Gian Marco Tognazzi, Silvia Di Tocco e Christian De Sica.

L'uomo venuto dall'impossibile (Thriller, Fantascienza, 1979, durata: 110 Min) in onda alle 23 su Rai Movie, un film di Nicholas Meyer, con Malcolm McDowell, David Warner, Mary Steenburgen, Charles Cioffi, Michael Evans, Hilda Haynes, Geraldine Baron, Keith McConnell, Clete Roberts, Leo Lewis, Joseph Maher, Laurie Main e James Carrett.

Un fantasma per amico (Commedia, Fantasy, 1990, durata: 92 Min) in onda alle 23 su Warner TV , un film di James D. Parriott, con Denzel Washington, Bob Hoskins, Chloe Webb, Alan Rachins, Ray Baker, Jeffrey Meek e Kieran Mubroney.

Ritorno al Futuro 2 (Avventura, Fantascienza, Commedia, 1989, durata: 108 Min) in onda alle 23.10 su TwentySeven, un film di Robert Zemeckis, con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Elisabeth Shue, James Tolkan, Jeffrey Weissman, Billy Zane, Casey Siemaszko, Joe Flaherty, Charles Fleischer e Thomas F. Wilson.

Interrogation - Colpo esplosivo (Thriller, Azione, 2016, durata: 93 Min) in onda alle 23.15 su Iris, un film di Stephen Reynolds, con Julia Benson, Adam Copeland, Erica Carroll, Patrick Sabongui, Kevin McNulty e Adrian Petriw.

Escape Plan - Fuga dall'Inferno (Azione, Thriller, 2013, durata: 116 Min) in onda alle 23.35 su Rai 4, un film di Mikael Håfström, con Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, James Caviezel, Vincent D'Onofrio, Sam Neill, Vinnie Jones, 50 Cent, Amy Ryan, Faran Tahir, Matt Gerald e Christian Stokes.



Escape Plan - Fuga dall'Inferno: Il trailer italiano ufficiale del film - HD

Aspirante vedovo (Commedia, 2013, durata: 84 Min) in onda alle 23.40 su Nove, un film di Massimo Venier, con Fabio De Luigi, Luciana Littizzetto, Ale, Francesco Brandi, Roberto Citran, Bebo Storti e Ninni Bruschetta.



Aspirante vedovo: Il trailer del film in HD

Divergent (Avventura, Azione, Sentimentale, Fantascienza, 2014, durata: 143 Min) in onda alle 23.40 su 20, un film di Neil Burger, con Shailene Woodley, Theo James, Kate Winslet, Miles Teller, Jai Courtney, Zoë Kravitz, Ansel Elgort, Ray Stevenson, Ashley Judd, Tony Goldwyn, Maggie Q e Mekhi Phifer.



Divergent: Nuovo trailer italiano ufficiale - HD

Amore mio aiutami! (Commedia, 1969, durata: 124 Min) in onda alle 23.45 su La7D, un film di Alberto Sordi, con Alberto Sordi, Monica Vitti, Silvano Tranquilli, Laura Adani, Ugo Gregoretti, Mariolina Cannuli, Maurizio Davini, Néstor Garay, Gaetano Imbrò e Karl-Otto Alberty.

