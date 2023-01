Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 12 Gennaio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, giovedì 12 gennaio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Tra i film da non perdere vi consigliamo: Immancabile come ogni anno arriva l'attesa Maratona Harry Potter su Italia 1, si parte questa sera alle 21.25, ovviamente con il primo film della saga di Hogwarts Harry Potter e la Pietra Filosofale.

Per quelli che preferiscono l'azione e la fantascienza anni 90, l'appuntamento è alle 21.10 su Rai Movie con il film di Paul Verhoeven Starship Troopers - Fanteria dello Spazio, ispirato al romanzo del 1959 Fanteria dello spazio di Robert A. Heinlein, con protagonisti Casper Van Dien, Denise Richards e Neil Patrick Harris.

La commedia italiana recente è protagonista con due dei suoi più talentuosi rappresentanti, Marco Giallini ed Edoardo Leo, alle 21 su Cine34 con Loro Chi?

Se invece cercate le eleganti atmosfere inglesi degli anni 50, il film che fa per voi è Viaggio in Inghilterra con protagonista il Premio Oscar Anthony Hopkins, protagonista del film drammatico sentimentale di Richard Attenborough, in onda alle 20.55 su TV2000.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV di Stasera: Programmi, Serie TV e Fiction di Giovedì 12 Gennaio.

I Migliori Film Stasera in TV, Giovedì 12 gennaio 2023

Harry Potter e la Pietra Filosofale - alle 21.25 su Italia 1

(Avventura, Fantasy, 2001, durata: 152 Min)

Un film di Chris Columbus, con Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Richard Harris, Maggie Smith, Alan Rickman, Ian Hart, Robbie Coltrane, Richard Griffiths, Fiona Shaw, David Bradley, Warwick Davis, John Cleese, John Hurt, Julie Walters, Zoë Wanamaker, Tom Felton e Harry Melling.



Harry Potter e la Pietra Filosofale: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Harry Potter e la Pietra Filosofale:

La storia parla di un bambino rimasto orfano all'età di un anno che al compimento del suo undicesimo scopre di essere un mago famoso destinato a compiere cose prodigiose. Harry Potter, vive insieme ai prepotenti e insensibili zii materni, Vernon e Petunia Dursley e al suo viziato cugino Dudley. Nemmeno l'imminente arrivo del suo undicesimo compleanno entusiasma il ragazzo, ormai abituato a festeggiare senza regali o biglietti di auguri. Ma in quel giorno la sua vita cambierà per sempre: Harry viene infatti a scoprire che in realtà lui è un mago famoso sopravvissuto al più potente e terribile mago di tutti i tempi, Voldemort, che ha ucciso i suoi genitori anche loro maghi.

Così Harry parte alla volta di Hogwarts, la più prestigiosa scuola di magia e stregoneria del mondo...

Starship Troopers - Fanteria dello Spazio - alle 21.10 su Rai Movie

(Fantascienza, Azione, 1997, durata: 128 Min)

Un film di Paul Verhoeven, con Casper Van Dien, Denise Richards, Neil Patrick Harris, Dina Meyer, Dean Norris, Seth Gilliam, Michael Ironside, Matt Levin, Clancy Brown, Eric Bruskotter e Jake Busey.



Trama del Film Starship Troopers - Fanteria dello Spazio: In un lontano futuro, la razza umana ha iniziato la colonizzazione di nuovi pianeti. Nel XXIII secolo, durante la conquista dello spazio, gli esseri umani si imbattono in una sconosciuta e ostile specie insettoide, chiamata “Aracnidi”.

Dopo essersi diplomati al liceo di Buenos Aires, Johnny Rico, la sua fidanzata Carmen Ibanez e il loro migliore amico, dotato di poteri psichici, Carl Jenkins, si arruolano nel servizio militare Federale. Mentre Carmen sceglie la sezione aerospaziale e Carl l’Intelligence Militare, Rico si arruola nella fanteria mobile...

Loro chi? - alle 21 su Cine34

(Commedia, 2015, durata: 95 Min)

Un film di Francesco Micciché e Fabio Bonifacci, con Marco Giallini, Edoardo Leo, Catrinel Marlon, Bor Lisa, Ivano Marescotti, Antonio Catania, Maurizio Casagrande, Vincenzo Pacilli, Susy Laude e Patrizia Loreti.



Loro chi?: Il nuovo trailer del film - HD



Trama del Film Loro chi?: La vicenda si apre a Trento. Un cameriere entra in una casa editrice per consegnare i caffè e coglie l'occasione per proporre il suo romanzo dal titolo “Loro chi?”. Per essere più “convincente”, punta una pistola contro il capo redattore, che “si convince” a leggerlo....

Viaggio in Inghilterra - alle 20.55 su Tv 2000

(Drammatico, Sentimentale, 1993, durata: 131 Min)

Un film di Richard Attenborough, con Anthony Hopkins, Debra Winger, Edward Hardwicke, Joseph Mazzello, Andrew Hawkins, Michael Denison, Peter Howell, Leigh Burton Gill, Peter Firth, James Frain, Robert Flemyng, Daniel Goode, Toby Whithouse e John Wood.



Trama del Film Viaggio in Inghilterra: Lo scrittore e docente universitario ad Oxford, Jack S. Lewis, tiene le sue affollatissime lezioni e conferenze con grande successo e distaccata professionalità, circondato dall'ammirazione di studenti e pubblico (in particolare femminile adulto) e dalla stima dei colleghi scapoli come lui. Proprio dall'estero, a interrompere la tranquilla metodicità del suo quotidiano privato, condiviso con l'altrettanto metodico e discreto fratello Warnie, lui pure scapolo, accuditi ambedue da una massiccia e sbrigativa governante, gli arriva la richiesta di un colloquio dalla scrittrice e poetessa americana Joy Gresham. Lewis rimane colpito dalla personalità disinvolta e anticonformista della giovane donna...

Chernobyl Diaries - La mutazione - alle 21.15 su Italia 2

(Horror, Thriller, 2012, durata: 86 Min)

Un film di Bradley Parker, con Ingrid Bolsø Berdal, Dimitri Diatchenko, Olivia Taylor Dudley, Jesse McCartney, Devin Kelley, Nathan Phillips e Jonathan Sadowski.



Chernobyl Diaries - La mutazione: Il trailer italiano del film



Trama del Film Chernobyl Diaries - La mutazione: Chris, Natalie e Amanda sono tre ragazzi di Los Angeles che hanno deciso di intraprendere un viaggio in Europa.

Chris ha intenzione di chiedere a Natalie di sposarlo, sorprendendola nel corso dell’ultima tappa del loro viaggio, che si concluderà a Mosca. Prima di raggiungere la città, i tre progettano di fermarsi a Kiev per passare del tempo con Paul, il fratello maggiore di Chris che si è trasferito in Ucraina.

Paul convince il gruppo a visitare la città fantasma di Pryp"jat' che fu abbandonata nel 1986 in seguito al disastro nucleare di Chernobyl. Anche Michael e Zoe, una coppia di turisti, e la guida Yuri si uniscono all'escursione....

