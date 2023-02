Stasera in TV: Film da vedere Domenica 5 Febbraio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Domenica 5 Febbraio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 5 Febbraio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 5 Febbraio.



I Migliori Film Stasera in TV, Domenica 5 Febbraio 2023

Fino all'ultimo indizio - alle 21.20 su Canale 5 (Drammatico, Thriller, 2021, durata: 128 Min)

Un film di John Lee Hancock, con Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto, Sofia Vassilieva, Natalie Morales, Tom Hughes, Chris Bauer, Terry Kinney, Jason James Richter, Stephanie Erb, Michael Hyatt, Adam Harrington, Kerry O'Malley, Isabel Arraiza e Joris Jarsky.



Fino all'ultimo indizio: Nuovo Trailer Italiano del Film - HD



Trama del Film Fino all'ultimo indizio : Il Vice Sceriffo della Kern County, Joe “Deke” Deacon viene mandato a Los Angeles per quello che doveva essere un veloce incarico di raccolta di prove. Al contrario, si trova coinvolto nella caccia al killer che sta terrorizzando la città. A guidare l’indagine, il Sergente Jim Baxter che, colpito dall’istinto di Deke, richiede il suo aiuto non ufficiale. Ma mentre danno la caccia al killer, Baxter ignora che l’indagine sta riportando a galla alcune situazioni vissute in passato da Deke, svelando segreti scomodi che potrebbero mettere a repentaglio molto più che il suo caso...

Million Dollar Baby - alle 21.15 su Cielo (Drammatico, 2004, durata: 137 Min)

Un film di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan Freeman, Jay Baruchel, Mike Colter, Lucia Rijker, Anthony Mackie, Margo Martindale, Riki Lindhome, Michael Peña, Benito Martinez, Bruce MacVittie, David Powledge, Joe D'Angerio, Marcus Chait, Ned Eisenberg, Tom McCleister e Morgan Eastwood.

Trama del Film Million Dollar Baby : Il protagonista della vicenda è Frankie Dunn, uno scorbutico e anziano manager di boxe, che ha come unico amico l’ex pugile afroamericano Eddie ‘Scrap-Iron’ Dupris. I due condividono il lavoro quotidiano in una vecchia palestra nella periferia di Los Angeles, ma l’annuncio che il loro miglior pugile, Big Willy, ha intenzione di scaricarli per un manager più astuto e ambizioso, turba molto Frankie. La delusione lascia il posto all’incredulità, quando la trentaduenne Maggie Fitzgerald, modesta cameriera, decide di voler intraprendere la carriera pugilistica e chiede aiuto allo scontroso allenatore. Nonostante l’iniziale sbalordimento, Frankie si rende conto che Maggie è un talento naturale nella boxe e cerca di non commettere gli stessi errori che portarono Big Willy a lasciare la polverosa palestra...

Tata Matilda e il Grande Botto - alle 21.20 su Italia 1 (Commedia, Family, Fantasy, 2010, durata: 109 Min)

Un film di Susanna White, con Emma Thompson, Ralph Fiennes, Maggie Gyllenhaal, Rhys Ifans, Maggie Smith, Asa Butterfield, Daniel Mays, Bill Bailey, Nonso Anozie e Sam Kelly.



Tata Matilda e il Grande Botto: Il nuovo trailer del film



Trama del Film Tata Matilda e il Grande Botto : Durante la Seconda guerra mondiale, Isabel Green, una giovane madre di tre figli un po' pestiferi, lotta per mandare avanti la sua fattoria da sola, nonostante suo marito Rory sia partito per il fronte e suo cognato Phil sia pronto a tutto pur di farle vendere la proprietà. Inoltre, a rendere difficile la vita della signora Green, ci pensano i suoi figli Norman, Megsie e Vincent, che non fanno che litigare, e un lavoro frustrante in un negozio insieme a una vecchia e pasticciona aiutante con frequenti crisi di senilità, Mrs Docherty.

Come se non bastasse, i suoi altezzosi e viziati nipoti, Celia e Cyril Gray, sono arrivati da Londra per passare un periodo alla fattoria lontano dalla guerra e il guardiano del villaggio continua a spaventarla con assurdi discorsi su una fantomatica bomba che potrebbe pioverle in testa da un momento all'altro.

Una sera, però, alla porta della signora Green busserà la mitica e insostituibile bambinaia delle emergenze, giunta in suo aiuto per sistemare le cose: Tata Matilda...

Out of Sight - alle 21.10 su TwentySeven (Thriller, 1998, durata: 123 Min)

Un film di Steven Soderbergh, con George Clooney, Jennifer Lopez, Ving Rhames, Don Cheadle, Dennis Farina, Albert Brooks, Steve Zahn, Luis Guzmán, Catherine Keener, Isaiah Washington, Keith Loneker, Nancy Allen, Donna Frenzel, Paul Soileau, Scott Allen, Samuel L. Jackson, Michael Keaton, Viola Davis, Wayne Pére, Joe Chrest, Wendell B. Harris Jr., James Black e Paul Calderón.

Trama del Film Out of Sight: Il quarantenne Jack Foley è un insolito criminale, raffinato ed educato, specializzato in rapine alle banche. L’uomo è noto per i suoi modi gentili e non aggressivi: durante le rapine Jack è solito farsi consegnare con eleganza e gentilezza tutto il denaro presente non ricorrendo mai alla violenza. Tuttavia, il suo inconsueto e lodevole atteggiamento non lo aiuta nei suoi piani criminosi. Il mite criminale infatti, essendo totalmente privo della scaltrezza e della aggressività tipiche dei rapinatori, non fa altro che raccogliere insuccessi, entrando ed uscendo di continuo dal carcere. Dopo l’ultima rapina andata a rotoli, l’uomo, condannato a trent’anni di reclusione, viene confinato nel penitenziario di Glades in Florida. Qui, con la collaborazione del suo braccio destro Buddy e di altri detenuti, il quarantenne progetta l’evasione...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

L'Ora della Verità - The Vanished (Azione, Poliziesco, Horror, 2020, durata: 115 Min) in onda alle 22.50 su Rai 4, un film di Peter Facinelli, con Anne Heche, Thomas Jane, Jason Patric, Alex Haydon, Peter Facinelli, Aleksei Archer, Kristopher Wente, John D. Hickman, Kk Heim, Rebecca Lines e Lily Anne Harrison.



L'Ora della Verità - The Vanished: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

I sublimi segreti delle Ya-Ya sisters (Commedia, Drammatico, 2002, durata: 116 Min) in onda alle 22.50 su Warner TV, un film di Callie Khouri, con Sandra Bullock, Ellen Burstyn, Fionnula Flanagan, James Garner, Ashley Judd, Shirley Knight, Angus Macfadyen, Maggie Smith, Cherry Jones, Boyd Kestner, Frederick Koehler, Deborah Hobart, Allison Bertolino, Ron Dortch, Kiersten Warren, Matthew Settle, Mark Joy, Jacqueline McKenzie e Gina McKee.

Chinese Zodiac (Azione, Commedia, Avventura, 2012, durata: 123 Min) in onda alle 23 su 20, un film di Jackie Chan, con Jackie Chan, Shu Qi, Oliver Platt e Laura Weissbecker.

Il tabaccaio di Vienna (Drammatico, Storico, Guerra, 2018, durata: 113 Min) in onda alle 23.05 su Rai 5, un film di Nikolaus Leytner, con Simon Morzé, Bruno Ganz, Johannes Krisch, Emma Drogunova, Karoline Eichhorn e Regina Fritsch.



Il tabaccaio di Vienna: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

