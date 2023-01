Stasera in TV: Film da vedere Domenica 29, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Domenica 29 Gennaio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 29 Gennaio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 29 Gennaio.



I Migliori Film Stasera in TV, Domenica 29 Gennaio 2023

È per il tuo bene - alle 21.20 su Canale 5 (Commedia, 2020, durata: 96 Min)

Un film di Rolando Ravello, con Marco Giallini, Vincenzo Salemme, Giuseppe Battiston, Isabella Ferrari, Valentina Lodovini, Claudia Pandolfi e Matilde Gioli.



È per il tuo bene: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film È per il tuo bene : segue la storia di tre famiglie che entrano in crisi quando le rispettive figlie si fidanzano. I tre padri temono che le loro giovani figlie abbiano tutte scelto un fidanzato sbagliato. Disperati e sicuri di agire per il bene delle proprie figlie si uniscono per disfarsi il prima possibile dei tre pretendenti. Così facendo rischieranno di rovinare i loro stessi matrimoni mettendo a dura prova la pazienza delle loro mogli. Alla fine il bene vincerà, ma quello di chi?....

Belle e Sebastien 3 - Amici per sempre - alle 21.10 su Rai Movie (Family, Avventura, 2018, durata: 90 Min)

Un film di Clovis Cornillac, con Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Anne Benoît, Clovis Cornillac, Thierry Neuvic e André Penvern.



Belle e Sebastien 3 - Amici per sempre: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Belle e Sebastien 3 - Amici per sempre : Il film segue la storia di Sebastien e del suo inseparabile cagnone Belle. Diventato ormai adolescente Sebastien vive ancora nel piccolo villaggio di Saint Martin insieme alla sua famiglia e a Belle. Il rapporto tra il ragazzo e il suo adorato cane non è cambiato, anzi, ora che la famiglia si è allargata con l'arrivo di tre splendidi cuccioli di cui Sebastien si prende cura con tanto impegno e passione, l'unione tra lui e Belle è ancora più forte. Una sera a casa del nonno ascolta una conversazione tra Pierre, suo padre, ed Angelina, da poco sposi, scoprendo che è loro intenzione trasferirsi presto in Canada. Sebastien è amareggiato, non vuole abbandonare la vita di montagna che ama così tanto, ma soprattutto non vuole lasciare il nonno César che invece lo sprona a partire e a scoprire il mondo. La situazione si complica con l'arrivo di un presunto proprietario di Belle, Joseph...

La Promessa dell'Alba - alle 21.10 su Rai Storia (Biografico, Drammatico, Sentimentale, 2017, durata: 131 Min)

Un film di Eric Barbier, con Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon, Jean-Pierre Darroussin, Catherine McCormack, Finnegan Oldfield e Zoe Boyle.



La Promessa dell'Alba: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film La Promessa dell'Alba : Dalla difficile infanzia in Polonia passando per l’adolescenza a Nizza, per poi arrivare alla carriera da aviatore in Africa durante la seconda guerra mondiale… Romain ha vissuto una vita straordinaria. Ma questo impulso a vivere mille vite, a diventare un grande uomo e un celebre scrittore è merito di Nina, sua madre. Sarà proprio il folle amore di questa madre possessiva ed eccentrica che lo porterà a diventare uno dei più grandi romanzieri del ventesimo secolo, e a condurre una vita piena di rocamboleschi colpi di scena, passioni e misteri. Ma quell’amore materno senza freni sarà anche un fardello per tutta la sua vita...

The Legend of Tarzan - alle 21.20 su Italia 1 (Azione, Avventura, 2016, durata: 110 Min)

Un film di David Yates, con Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Samuel L. Jackson, Christoph Waltz, Ella Purnell, Djimon Hounsou e John Hurt.



The Legend of Tarzan: Il nuovo trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film The Legend of Tarzan : Grazie all’incontro con Jane (Margot Robbie) nella foresta africana, la vita di Tarzan è cambiata per sempre. Dopo aver scoperto di essere il figlio del Conte di Greystoke, Tarzan ha accolto la sua discendenza e il suo vero nome, ossia John Clayton III, e si è trasferito a Londra.

Ma in Africa qualcuno ha ancora un conto in sospeso con il bambino adottato dai gorilla. Si tratta di Mbonga, capo di una tribù del Congo, che vuole vendetta per la morte del figlio, ucciso da Tarzan per vendicare l'uccisione della sua madre adottiva.

Per una serie di coincidenze, Léon Rom viene inviato dal re belga Leopoldo II proprio in quelle regioni con la missione di trovare preziose risorse minerarie nella leggendaria città di Opar.

Dopo essere caduto nell’imboscata di Mbonga, Rom è costretto ad accettare un accordo: la vita di Tarzan in cambio di preziosi diamanti. Per questa ragione Leopoldo II persuade John a recarsi in Congo come rappresentante inglese, per collaborare alla spedizione a Boma...

L'immortale - alle 21.15 su Cielo (Poliziesco, Drammatico, Thriller, 2010, durata: 115 Min)

Un film di Richard Berry, con Jean Reno, Kad Merad, Jean-Pierre Darroussin, Marina Foïs, Joey Starr, Richard Berry, Philippe Magnan, Fani Kolarova, Moussa Maaskri, Claude Gensac, Venantino Venantini, Guillaume Gouix, Dominique Thomas, Martial Bezot, Daniel Lundh e Max Baissette de Malglaive.



L'immortale: Il trailer del film con Jean Reno



Trama del Film L'immortale : Racconta la storia di Charles "Charly" Matteï, pezzo grosso della criminalità organizzata marsigliese, che dopo aver speso una vita in affari criminosi ha deciso di redimersi tagliando definitamente con il mondo della mafia. L'uomo viene però preso di mira da un suo ex compare, Tony Zacchia, intenzionato ad ucciderlo per l’alto tradimento subito.

Tony pianifica un agguato in un parcheggio per far fuori Charly, ma l’ex mafioso seppur gravemente ferito per i ventidue colpi di arma da fuoco che l’hanno colpito, soppravvive miracolosamente...

Ancora vivo - alle 21 su Iris (Azione, Drammatico, Thriller, 1996, durata: 96 Min)

Un film di Walter Hill, con Bruce Willis, Bruce Dern, William Sanderson, Christopher Walken, David Patrick Kelly, Karina Lombard, Ned Eisenberg, Alexandra Powers, Michael Imperioli, Ken Jenkins, Leslie Mann, Patrick Kilpatrick, Luis Contreras, Michael Cavalieri, Hannes Fritsch e Matt O'Toole.

Trama del Film Ancora vivo: Il film segue le vicende di John Smith, un abile pistolero che si trova per caso in mezzo a una guerra tra due bande criminali durante l’era del proibizionismo. È l’anno 1932 e ci troviamo a Jericho, una città di frontiera tra il Texas e il Messico: lì la mafia italiana guidata da Fredo Strozzi (Ned Eisenberg) e quella irlandese capitanata da Doyle competono per il controllo del mercato di contrabbando....

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle reti tv