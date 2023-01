Stasera in TV: Film da vedere Domenica 22 Gennaio, in prima e seconda serata

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 22 Gennaio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 22 Gennaio.



Thor: Ragnarok - alle 21.20 su Canale 5 (Azione, Fantasy, Avventura, Commedia, 2017, durata: 130 Min)

Un film di Taika Waititi, con Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Jaimie Alexander, Mark Ruffalo, Idris Elba, Cate Blanchett, Benedict Cumberbatch, Karl Urban, Anthony Hopkins, Tessa Thompson, Ray Stevenson, Sam Neill, Jeff Goldblum, Taika Waititi, Stan Lee, Rachel House, Zachary Levi, Luke Hemsworth e Jasper Bagg.



Thor: Ragnarok: Il trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Thor: Ragnarok: Per intervenire a difesa del pianeta Terra e dei suoi abitanti, il vanaglorioso principe di Asgard Thor ha messo da parte i nobili natali, la discendenza aliena e i conflitti familiari con Loki, atterrando puntualmente con un tonfo al fianco dei colleghi Avengers tutte le volte che ce n'è stato bisogno. Dopo averlo visto sfidare i componenti più forti della squadra a sollevare il leggendario Mjöllnir, e gongolare nella consapevolezza di essere il solo degno di brandirlo, un potente nemico in gonnella si fa avanti per raccogliere la sfida e disintegra il martello sotto gli increduli occhi del proprietario. La perfida Hela, tornata in libertà dopo millenni di prigionia, minaccia di scatenare la sua ira sul regno di Odino, e l'unico guerriero in grado di fermarla e scongiurare il Ragnarok è disarmato e imprigionato dall'altra parte dell'universo...

Il ricco, il povero e il maggiordomo - alle 21.20 su Italia 1 (Commedia, 2014, durata: 102 Min)

Un film di Aldo, Giovanni, Giacomo e Morgan Bertacca, con Aldo, Giovanni, Giacomo, Giuliana Lojodice, Francesca Neri, Sara D'Amario, Massimo Popolizio, Rosalia Porcaro e Guadalupe Lancho.



Il ricco, il povero e il maggiordomo: Il trailer del film - HD



Trama del Film Il ricco, il povero e il maggiordomo: Il dottor Giacomo Maria Poretti è un ricco e spregiudicato broker che vive a Milano nella sua villa di lusso. L'uomo è spesso accompagnato dal suo fidato maggiordomo Giovanni, amante delle arti marziali; quest'ultimo, di nascosto da Giacomo, ha una relazione amorosa con Dolores, una passionale cameriera sudamericana che spera di sposare. Aldo, invece, è un venditore ambulante senza licenza, che vive ancora con la sua scorbutica madre in un quartiere popolare e sogna una vera licenza da ambulante.

Un giorno Aldo, durante una rocambolesca fuga dai vigili, viene investito dall'auto di Giacomo e Giovanni, che decidono di portarlo alla villa...

The Pool - alle 21.20 su Rai 4 (Azione, Horror, Thriller, 2018, durata: 91 Min)

Un film di Ping Lumpraploeng, con Theeradej Wongpuapan e Ratnamon Ratchiratham.



The Pool: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD



Trama del Film The Pool: Day è un art director frustrato che deve seguire le riprese di uno spot pubblicitario ambientato in una piscina. Terminate le riprese, a Day viene dato l’incarico di pulire e svuotare la vasca, ma prima decide di rilassarsi su un materassino gonfiabile in acqua. Day si addormenta e al suo risveglio si accorge che la piscina si è in parte svuotata e che l'abbassamento del livello dell'acqua rende difficilissimo raggiungere il bordo per uscirne.

Quando arriva la sua fidanzata, ignara dell’accaduto, si tuffa per raggiungerlo ma sbatte la testa candendo nella piscina priva di sensi. Ora i due sono bloccati là dentro e a peggiorare la situazione già complicata, Day si accorge di essere rimasto senza la sua insulina.

A quel punto non resta altro che chiamare i soccorsi, ma l’unico che li sentirà è un feroce coccodrillo che ora è nella piscina insieme a loro...

Il Labirinto del Silenzio - alle 21.10 su Rai Storia (Drammatico, 2015, durata: 124 Min)

Un film di Giulio Ricciarelli, con Alexander Fehling, André Szymanski, Friederike Becht, Johannes Krisch, Hansi Jochmann, Johann Von Bülow, Robert Hunger-Bühler, Lukas Miko e Gert Voss.



Il Labirinto del Silenzio: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD



Trama del Film Il Labirinto del Silenzio: Germania 1958. Ricostruzione, miracolo economico. Johann Radmann è stato recentemente nominato Pubblico Ministero e, come tutti i novizi, si deve accontentare di occuparsi dei verbali automobilistici. Un giorno, il giornalista Thomas Gnielka causa un gran trambusto in tribunale, Radmann lo ascolta con interesse: un amico di Gnielka avrebbe riconosciuto un insegnante, che secondo lui sarebbe un'ex guardia di Auschwitz, ma nessuno è interessato a perseguirlo legalmente. Contro il volere del suo diretto superiore, Radmann inizia ad esaminare il caso...

I padroni della notte - alle 21.15 su Cielo (Drammatico, 2007, durata: 117 Min)

Un film di James Gray, con Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg, Eva Mendes, Robert Duvall, Tony Musante, Antoni Corone, Alex Veadov, Katie Condidorio, Burton Perez, Dominic Colon, Maggie Kiley e Robert C. Kirk.



I padroni della notte: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film



Trama del Film I padroni della notte: Il film segue le vicende di Bobby Green, il gestore di un nightclub nella New York degli anni Ottanta. Il locale è frequentato molto spesso da personaggi di spicco della mafia russa, incluso lo spacciatore Vadim Nezhinski, nipote del proprietario del locale, il noto gangster Marat Buzhayev. Senza farsi coinvolgere direttamente nel giro della criminalità, Bobby conduce una vita dissoluta, sebbene sia molto legato alla fidanzata Amanda Juarez.

Per non mettere a rischio la propria carriera, Bobby è però costretto a mantenere un grande segreto sulla sua famiglia, per cui ha persino cambiato cognome: suo padre è infatti il vice capo della polizia Burt Grusinsky e suo fratello è il capitano Joseph Grusinsky...