Stasera in TV: Film da vedere Domenica 19 Febbraio, in prima e seconda serata

I Migliori Film Stasera in TV, Domenica 19 Febbraio 2023

Red - alle 21.20 su Italia 1 (Azione, Thriller, Commedia, 2010, durata: 111 Min)

Un film di Robert Schwentke, con Bruce Willis, Morgan Freeman, Helen Mirren, John Malkovich, Mary-Louise Parker, Karl Urban, Julian McMahon, Richard Dreyfuss, Ernest Borgnine, Brian Cox, James Remar e Michelle Nolden.



Red: Nuovo trailer italiano del film



Trama del Film Red : Frank Moses vive a Cleveland dove conduce un'esistenza tranquilla. Ha un'amica, Sarah con cui si sente per telefono quotidianamente. Un giorno però, il suo passato da agente della CIA torna a cercarlo, infatti subisce l'assalto di un commando che cerca di eliminarlo.

Temendo per l'incolumità di Sarah, la rapisce e la porta al sicuro a New Orleans dal suo vecchio capo Joe Matheson e scopre che è la stessa CIA ad avergli messo un giovane killer di nome Cooper alle calcagna, temendo per le informazioni riservate di cui Frank è al corrente.

Si recano così a New York per chiedere aiuto a Marvin e Gabriel, suoi vecchi amici e colleghi, anch'essi nel mirino dell'intelligence...

Balla coi lupi - alle 21.15 su Cielo (Drammatico, Western, 1990, durata: 183 Min)

Un film di Kevin Costner, con Mary McDonnell, Kevin Costner, Graham Greene, Rodney A. Grant, Floyd 'Red Crow' Westerman, Ryan White Bull, Michael Spears, Robert Pastorelli, Tony Pierce, Charles Rocket, Donald Hotton, Larry Joshua, Jason R. Lone Hill, Doris Leader Charge, Otakuye Conroy, Elisa Daniel, Conor Duffy e Tom Everett,.

Trama del Film Balla coi lupi : L'ufficiale John Dunbar, rimasto gravemente ferito e consapevole del rischio di perdere per sempre la sua gamba, cerca una morte onorevole sul campo di battaglia. Lo stoico intervento dell’ufficiale, tuttavia, finisce con il favorire i Nordisti che lo premiano per le sue gesta, curandolo e acconsentendo il suo trasferimento nelle frontiere dell’Ovest.

John viene scortato in Kansas nell’abbandonato avamposto di Fort Sedgewick dal mulattiere Timmons. Quando quest’ultimo viene assalito e ucciso dai nativi Pawnee, Dunbar rimane in completo isolamento. Dunbar sopravvive da solo, procacciandosi viveri e condividendo le sue giornate con il fido cavallo Cisco e con un lupo, soprannominato Due Calzini a causa delle macchie bianche sulle sue zampe.

Grazie alla conoscenza dei Sioux Lakota, rivali dei Pawnee, John inizierà ad apprezzare la cultura dei nativi e troverà l’amore con la sioux Alzata Con Pungo...

Dredd - Il giudice dell'apocalisse - alle 21 su 20 (Azione, Fantascienza, Thriller, 2012, durata: 95 Min)

Un film di Pete Travis, con Karl Urban, Lena Headey, Olivia Thirlby, Domhnall Gleeson, Jason Cope, Deobia Oparei, Langley Kirkwood e Brandon Livanos.



Dredd - Il giudice dell'apocalisse: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film -HD



Trama del Film Dredd - Il giudice dell'apocalisse : Il film è ambientato a Mega City One, una metropoli con ottocento milioni di abitanti, situata tra Boston a Washington. C’è appena stata un'apocalisse e dell'America grande e rigogliosa è rimasto ben poco. A mantenere l’ordine ci sono i Giudici, una sorta di polizia che però può emettere sul momento una sentenza e farla eseguire nell'immediato. Uno di questi, Joseph Dredd, riceve il compito di valutare la recluta Cassandra Anderson, che sembra non avere tutti i requisiti necessari per far parte dell'Accademia, ma alla quale il Consiglio dei Giudici ha voluto dare un’opportunità.

La ragione è in realtà legata ai suoi poteri di telepatia acquisiti in seguito alle continue radiazioni alle quali è stata esposta. Nel frattempo vengono trovati tre cadaveri nella hall di una palazzina di duecento piani. I terribili omicidi sono stati firmati da Madeline Madrigal, conosciuta da tutti come Ma-Ma. Comincia così per Dredd e Anderson una vera e propria caccia…

Come eravamo - alle 21.10 su Rai Storia (Drammatico, Sentimentale, 1973, durata: 120 Min)

Un film di Sydney Pollack, con Barbra Streisand, Robert Redford, Bradford Dillman, Lois Chiles, Patrick O'Neal, Allyn Ann McLerie, Herb Edelman, Diana Ewing, Murray Hamilton, Marcia Mae Jones, Sally Kirkland e Viveca Lindfors.

Trama del Film Come eravamo : La vicenda del film si svolge al tempo dell'ultima presidenza di Roosvelt, negli Stati Uniti. Non sono tuttavia i fatti che interessano ma la psicologia dei due protagonisti: Katie, una giovane propagandista, convinta delle sue idee politiche, all'inizio del film in favore del comunismo e alla fine contro la bomba atomica; Hubbel, un giovane americano, benestante, che si è arruolato in marina ed è uno scrittore promettente, sicuro del successo, anche per gli incoraggiamenti di Katie. I due giovani, che si sono innamorati, convivono insieme, hanno una bambina e poi...

Un ponte per Terabithia - alle 21.10 su TwentySeven (Avventura, Fantasy, 2007, durata: 95 Min)

Un film di Gabor Csupo, con Josh Hutcherson, AnnaSophia Robb, Zooey Deschanel, Robert Patrick, Bailee Madison, Kate Butler, Judy McIntosh, Lauren Clinton, Devon Wood, Emma Fenton, Cameron Wakefield, Elliot Lawless, Carly Owen, Isabelle Rose Kircher, Erin Annis, Latham Gaines, Katrina Cerio

Trama del Film Un ponte per Terabithia : Il film racconta la storia di un’amicizia speciale e di un mondo fantastico visibile solo a pochi. Jess Aarons ha dodici anni ed è un ragazzino molto curioso, dolce e con la passione per il disegno. Vive insieme ai genitori e alle quattro sorelle in una casa vicino al bosco e ha un rapporto particolare con la sorellina minore Maybelle, che lo considera un punto di riferimento. Proprio per la sua grande sensibilità, Jess viene bullizzato a scuola, soprattutto da Scott Hooger e da Gary Fulchere, facendo fatica a stringere amicizia con i suoi compagni. Tutto cambia quando arriva una nuova allieva, Leslie Burke, trasferitasi di recente da un'altra città.

I due non vanno subito d’accordo, ma quando scoprono di abitare vicini decidono di diventare amici. Un giorno, mentre stanno giocando, arrivano fino al bosco: vorrebbero entrarvi, ma il passaggio è ostacolato da un torrente. Così utilizzano una corda per arrivare dall’altra parte della riva. Qui, grazie alla grande fantasia di Leslie, inventano un mondo fantastico chiamato Terabithia, di cui loro sono il re e la regina. Quello che gli capiterà, tuttavia, potrebbe compromettere per sempre la loro capacità di sognare…

Meander - Trappola mortale - alle 21.20 su Rai 4 (Drammatico, Horror, Thriller, 2020, durata: 90 Min)

Un film di Mathieu Turi, con Gaia Weiss, Peter Franzén, Romane Libert, Frédéric Franchitti e Corneliu Dragomirescu.



Meander - Trappola mortale: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Meander - Trappola mortale: Il film ha come protagonista Lisa, una ragazza che un giorno accetta un passaggio da uno sconosciuto.

Questa decisione le costerà molto caro. Dopo una brusca frenata, sbatte la testa e perde i sensi per poi risvegliarsi in un’infernale trappola mortale. Si tratta di una specie di labirinto buio fatto di cunicoli composti da tubi metallici.

Inoltre, la ragazza si ritrova indosso una tuta di materiale tecnico e un bracciale al polso che fa scattare un conto alla rovescia ogni otto minuti, al termine dei quali i tubi metallici spareranno fiammate incandescenti. Lisa dovrà riuscire a scappare in tempo e trovare la via d’uscita.

Il fuoco non sarà l’unico ostacolo che dovrà superare, man mano che andrà avanti e i passaggi si ristringeranno, si troverà a dover affrontare minacce diverse e sempre peggiori: smembramento, ustioni da acido, annegamento...

Lisa non riesce a spiegarsi perché si trovi lì e, soprattutto, chi abbia escogitato un dispositivo così machiavellico contro di lei, sa solo che dovrà superare i limiti della sua resistenza fisica e psicologica per sopravvivere a questa trappola claustrofobica.

Grandi Magazzini (Commedia, 1986, durata: 109 Min) in onda alle 21 su Cine34 , un film di Castellano e Pipolo, con Enrico Montesano, Nino Manfredi, Laura Antonelli, Renato Pozzetto, Michele Placido, Christian De Sica, Massimo Boldi, Lino Banfi, Alessandro Haber, Massimo Ciavarro, Heather Parisi, Paolo Villaggio, Gigi Reder, Paolo Panelli, Ornella Muti, Franco Fabrizi, Simonetta Stefanelli, Leo Gullotta, Victor Cavallo, Rosanna Banfi, Teo Teocoli, Mattia Sbragia, Gianni Bonagura, Antonella Vitale, Claudio Botosso, Sabrina Salerno, Ugo Bologna, Claudio Boldi, Riccardo Rossi, Luciano Bonanni, Bruno Di Luia, Francesca Dellera, Alessandra Panelli, Pietro Ghislandi, Iaia Forte, Peppe Lanzetta e Massimo Buscemi.

Identità violate (Azione, Drammatico, Thriller, 2004, durata: 103 Min) in onda alle 21 su Iris , un film di D.J. Caruso, con Angelina Jolie, Ethan Hawke, Kiefer Sutherland, Gena Rowlands, Olivier Martinez, Tchéky Karyo, Jean-Hugues Anglade, Paul Dano, Justin Chatwin, Andre' Lacoste, Richard Lemire, Brigitte Bedard, Alex Sol, Emmanuel Bilodeau, Brett Watson e Andy Bradshaw.



Identità violate: Trailer originale del film

Piedone l'africano ( Avventura, Azione, Commedia, 1978, durata: 115 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie , un film di Steno, con Bud Spencer, Enzo Cannavale, Baldwin Dakile, Dagmar Lassander, Werner Pochath, Joe Stewardson, Desmond Thompson e Carel Trichard.

A Perfect Fit (Commedia, Drammatico, Sentimentale, 2020, durata: 89 Min) in onda alle 21.10 su La5 , un film di Neelesha Barthel, con Henriette Richter-Röhl, Thekla Carola Wied, Jochen Matschke, Christiane Bärwald, Tillbert Strahl, Igor Jeftic, Stefan Merki, Lilli von Hehn, Lynn Kremer, Nathalie Schott, Matthias Ransberger, Sushila Sara Mai, Christoph Stoiber e Suzanne Landsfried.

Come sposare un milionario (Commedia, Sentimentale, 1953, durata: 95 Min) in onda alle 21.20 su Tv 2000, un film di Jean Negulesco, con Betty Grable, Marilyn Monroe, Lauren Bacall, David Wayne, Rory Calhoun, Cameron Mitchell e William Powell.

