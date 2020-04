Johnny Depp sbarca su Instagram e regala una sua canzone

News Cinema

Il pirata Jack Sparrow era una delle celebrità senza account su Instagram e ora non lo è più. Johnny Depp ha un profilo ufficiale nuovo di zecca con tanto di spunta, una foto, un video e già più di 1 milione di follower.

Lo seguiremo alla sua prima volta sui social? Non esite forse domanda più retorica di questa. Chi ha un motivo per non seguire il pirata Jack Sparrow in persona sui social parli adesso o taccia per sempre.

Johnny Depp ha dunque un profilo ufficiale Instagram con l'immancabile spunta cerchiata di azzurro che ci conferma la veridicità dell'account. Non sappiamo se sia l'attore ad aver postato personalmente la prima foto e il video che segue o se sia stato qualcuno del suo entourage, ma certamente è lui ad aver deciso di fare il suo primo passo nel mondo dei social media. Lo dice lui stesso che non aveva sentito nessuna necessità di manifestare la sua presenza su alcun canale social "fino ad oggi, perché oggi è il momento di aprire un dialogo vista la tragedia in corso a causa di un nemico invisibile che ha già creato molti danni alle vite delle persone".

Johnny Depp parla dell'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus e spiega che "c'è gente malata che non ha le cure, gente che si ammala combattendo per respirare, gente che muore" e cita anche coloro che stanno perdendo il lavoro dopo anni di fatiche per riuscire a mantenerlo e chi vive in strada senza nessuna possibilità di auto-isolarsi. Per Johnny è tempo di aiutarci a vicenda, "le nostre mani possono sembrare legate in questo momento, ma non lo sono i nostri cuori" dice nel tentativo di raggiungere più persone possibili, motivo per cui è sbarcato su Instagram.

"Se potete tollerare un altro messaggio di consigli utili" continua l'attore ricordando di restare in casa, "usate l'isolamento in modo produttivo. siate curiosi, cercate di fare qualunque cosa che possa illuminare la giornata di un'altra persona. Quando erano piccoli i miei figli venivano da me dicendomi che si annoiavano, io rispondevo sempre che la noia non era permessa, c'è sempre qualcosa da fare... leggete, disegnate, dipingete, pensate, fate un film col il telefono, suonate uno strumento e se non lo sapete fare, imparate a farlo, e se non l'avete, createlo con le cose che avete in casa".

Johnny Depp annuncia anche di aver inciso una canzone insieme al suo amico chitarrista e cantante Jeff Beck intitolata Isolation. L'attore spiega che si tratta di una registrazione che risale a un anno e mezzo fa che parla di sentimenti che viviamo oggi con ciò che sta accadendo: isolamento, paura e pericoli per il nostro mondo "e speriamo che ascoltarlo possa aiutarvi a superare questo momento o soltanto a far passare il tempo come se stessimo resistendo all'isolamento insieme".

Il link del brano lo trovate nella bio del suo account su Instagram. Qui sotto i primi due post di Johnny Depp.