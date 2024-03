Oscar 2024: riuscirà Oppenheimer a battere il record di vittorie di Titanic e altri pluripremiati?

News Cinema

Se vincesse tutti e 13 gli Oscar per cui è candidato, Oppenheimer sarebbe il film con più Academy Awards di tutta la storia del cinema. Altrimenti si troverebbe a competere con Ben-Hur, Titanic e altri grandi classici che si sono aggiudicati un buon numero di statuette dorate.

Domenica, alle prime luci dell'alba o forse un po’ prima, conosceremo i nomi dei vincitori degli Oscar 2024, dopo una lunga maratona aperta da un red carpet che è sempre più un evento mondano e una vetrina per abiti degli stilisti più quotati al mondo. Passando alla sostanza, capiremo se l'Academy avrà sparpagliato i suoi voti per accontentare un po’ tutti ed evitare eventuali accuse di discriminazione, o se invece sarà soprattutto un film ad accumulare premi tanto nelle categorie tecniche quanto in quelle da sempre considerate di massimo prestigio. Se le cose dovessero andare in questa seconda maniera, è probabile che l'onore toccherà al film con più nomination, e cioè Oppenheimer, storia dell’uomo che ha inventato la bomba atomica. Facciamo quindi un ripasso delle 13 candidature dell’ultima meraviglia di Christopher Nolan.

Le 13 candidature di Oppenheimer agli Oscar 2024

Ecco le nomination di Oppenheimer:

Miglior Film

Miglior Regista ( Christopher Nolan )

) Miglior Attore Protagonista ( Cillian Murphy )

) Miglior Attore non Protagonista ( Robert Downey Jr. )

) Miglior Attrice non Protagonista ( Emily Blunt )

) Migliore Sceneggiatura non Originale ( Christopher Nolan )

) Miglior Fotografia

Miglior Scenografia

Migliori Costumi

Miglior Trucco e Acconciatura

Miglior Montaggio

Miglior Sonoro

Miglior Colonna Sonora Originale

Se Oppenheimer si portasse a casa tutti gli Oscar per cui gareggia, batterebbe un record, perché nessun film ha vinto 13 Academy Awards e nemmeno 12. Al momento sono rimasti imbattuti, con 11 trofei, tre film, che ormai possiamo considerare, a ragione, dei classici:

Beh-Hur

Titanic

Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re

Ben-Hur

Diretto da William Wyler e uscito nel 1959, Ben-Hur è un kolossal storico che rappresenta certamente la miglior performance di Charlton Heston. Il film racconta la storia del principe ebreo Giuda Ben-Hur tradito dal suo vecchio amico d'infanzia, il tribuno romano Messala Severus. Ben-Hur è particolarmente caro a noi italiani perché è stato girato a Cinecittà. La vicenda che racconta si incrocia con la vita di Gesù Cristo, e se ancora lo rivediamo con piacere, è per due sequenze magnifiche: la battaglia navale in cui Ben Hur salva la vita a Quinto Arrio e la corsa con le quadrighe. Il film è stato candidato a 12 Oscar, non aggiudicandosi il premio per la Migliore Sceneggiatura non Originale. Ecco invece le categorie in cui ha vinto:

Miglior film

Miglior Regista ( William Wyler )

) Miglior Attore protagonista ( Charlton Heston )

) Miglior Attore non Protagonista ( Hugh Griffith )

) Miglior Fotografia

Miglior Scenografia

Miglior Montaggio

Migliori Costumi

Miglior Sonoro

Migliori Effetti speciali

Miglior Colonna Sonora

Titanic

Ben-Hur ha conservato il primato di film vincitore del maggior numero di Oscar fino al 1998, anno in cui Titanic ha raggiunto lo stesso risultato. Titanic, oltre ad essere uno dei film che hanno incassato di più nella storia del cinema, aveva molte frecce al suo arco: la storia d’amore tra Jack e Rose, la magnificenza della nave riprodotta, la ricostruzione dell’incidente, le performance di Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Titanic, inoltre, è uno di quei titoli che potrebbero essere visti all'infinito, e se nella prima parte accontenta i romantici, nella seconda il film porta lo spettatore a bordo della nave che va contro un iceberg. James Cameron sognava da decenni di mostrare il naufragio del Titanic e ha avuto a disposizione un budget stellare. Per numero di candidature il film ha battuto Oppenheimer, perché ne ha avute 14, perdendo la gara per la Migliore Attrice Protagonista (Kate Winslet), per la Migliore Attrice non Protagonista (Gloria Stuart) e per il Miglior Trucco e Acconciatura. Di seguito i premi guadagnati:

Miglior Film

Miglior Regista ( James Cameron )

) Migliore Fotografia

Migliore Scenografia

Migliori Costumi

Migliori Effetti Speciali

Migliore Colonna Sonora

Migliore Canzone ( My Heart Will Go On )

) Miglior Montaggio

Miglior Sonoro

Miglior Montaggio Sonoro

Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re

Quando Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re ha ottenuto una pioggia di Academy Awards, nessuno si è meravigliato, nemmeno i molti che della saga fantasy avevano amato di più La Compagnia dell'Anello o Le due Torri. L'Oscar per il Miglior Film e per il Miglior Regista in realtà erano indirizzati all'intera trilogia diretta da Peter Jackson, che ha fatto un ottimo lavoro sull'opera più celebre di J.R.R. Tolkien, ad esempio scegliendo gli attori più adatti e facendo dell'amata Nuova Zelanda La Terra di Mezzo. E poi non bisogna dimenticare la struggente bellezza della battaglia di Minas Tirith e il viaggio di Frodo, Sam e Gollum alla volta del Monte Fato in cui gettare l'Unico Anello. Come per Titanic, nessun attore si è aggiudicato una statuetta dorata, ma se il film di James Cameron aveva ottenuto la nomination per la miglior attrice protagonista e non protagonista, Il Ritorno del Re non ha avuto candidature per gli attori, il che è strano, perchè Ian McKellen e Viggo Mortensen sono stati sublimi. In ogni modo il film ha vinto tutti gli Oscar per cui era in lizza:

Miglior Film

Miglior regista ( Peter Jackson )

) Miglior Sceneggiatura non Originale ( Peter Jackson , Fran Walsh e Philippa Boyens )

, e ) Migliore Scenografia

Migliori Costumi

Miglior Trucco

Miglior Montaggio

Miglior Sonoro

Migliori Effetti Speciali

Migliore Colonna Sonora

Miglior Canzone (Into the West)

Gli altri pluripremiati

Anche se nessun altro film ha vinto 11 Oscar fino ad oggi, ce ne sono alcuni che si sono avvicinati ai risultati di Ben-Hur, Titanic e Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re. Ecco una breve lista: