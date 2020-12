2021: Le nuove Serie TV da non perdere nell'anno nuovo

Speciali Serie TV

Da Il Signore degli Anelli a Leonardo al ritorno di Dexter, ecco le novità più interessanti e attese del 2021 e dove vederle, in tv e in streaming.

Tra i buoni propositi per l'anno nuovo, non dimenticate di prendervi un po' di tempo per appassionarvi a una nuova Serie TV. Dopo le evidenti difficoltà di un anno funestato da una grave emergenza sanitaria, nel 2021 il piccolo schermo vivrà una sorta di rinascita. Una lunga primavera che, complici il lancio di nuove realtà streaming e il ruolo sempre più centrale della fiction nelle scelte dei telespettatori, porterà un numero con ogni probabilità senza precedenti di storie appassionanti, divertenti, commoventi e rivoluzionarie. Ripercorreremo il passato con occhi nuovi e immagineremo futuri catastrofici. Ci avventureremo in piccole realtà frequentate da personaggi eccentrici e staremo dalla parte di chi combatte il crimine e anche di qualche cattivo irresistibilmente intrigante. Esploreremo mondi fuori dal nostro mondo e staremo in compagnia di creature che di questo mondo non hanno mai fatto parte, sebbene vorremo tanto che lo facessero. Insomma, come si dice in queste occasioni, ci sarà l'imbarazzo della scelta. Tra le centinaia di proposte che si susseguiranno nei prossimi mesi, abbiamo scelto le più interessanti e attese, le 15 nuove serie tv da non perdere nel 2021. Ecco cosa ci racconteranno e con quali talenti - sia davanti che dietro la macchina da presa - lo faranno. Appuntatele lì dove amate annotare le cose e, come sempre, buona visione!

Le nuove Serie TV più attese del 2021

American Crime Story: Impeachment

Dove vederla: Fox, 2021

Il caso O.J. Simpson e L'assassinio di Gianni Versace hanno affermato American Crime Story come uno dei crime drama più attenti e raffinati della tv, nonché uno dei più apprezzati dal pubblico e dalla critica. A più di due anni dall'ultima volta, la serie antologica torna con una narrazione incentrata sul clamoroso scandalo che nella metà degli anni '90 coinvolse l'allora Presidente degli Stati Uniti d'America Bill Clinton e la stagista della Casa Bianca Monica Lewinsky, "incidente" che portò all'impeachment e al collasso del modello democratico. I due avranno il volto di Clive Owen (The Knick) e Beanie Feldstein (What We Do in the Shadows), in un cast di altissimo profilo che include anche Sarah Paulson nel ruolo di Linda Tripp, l'amica della Lewinsky famosa per aver registrato le sue telefonate rivelatorie.

Anna

Dove vederla: Sky Atlantic e NOW TV, 2021

Dopo l'esperienza de Il miracolo, il premio Strega Niccolò Ammaniti torna su Sky, come sceneggiatore e regista, con una nuova serie basata su un suo romanzo, una tra le sue opere più amate. Anna racconta la storia di una ragazzina (interpretata dall'esordiente Giulia Dragotto) che parte alla ricerca del fratellino, scomparso all'indomani di una pandemia causata da un virus particolarmente letale per gli adulti ma non per i bambini. Fra campi arsi e boschi misteriosi, ruderi di centri commerciali e città abbandonate, grandi spazi deserti di un'isola (la Sicilia) riconquistata dalla natura e selvagge comunità di sopravvissuti, Anna si affida alle istruzioni che la madre le ha lasciato in un quaderno, per lei una guida, rendendosi conto ben presto che le regole del passato non valgono più nella sua - e non solo sua - ricerca di risposte e di una salvezza.

Guarda il trailer di Anna

Call Me Kat

Dove vederla: Da definire

Mayim Bialik riunisce le forze con l'ex compagno di The Big Bang Theory Jim Parsons, qui coinvolto come produttore esecutivo, per una comedy basata su un format britannico che incoraggia a lasciarsi guidare dai propri desideri, anche contro il parere e le aspettative di chi ti sta intorno. Call Me Kat segue l'attrice nominata all'Emmy nei panni di una 39enne costantemente in lotta con sua madre e la società per dimostrare che si può non avere tutto ed essere ugualmente felici. Per questo motivo, Kat ha speso i soldi che i suoi genitori avevano messo da parte per il suo matrimonio per aprire un neko café a Louisville, nel Kentucky. Un colorato disastro dopo l'altro, la donna insegue i propri sogni raccontandosi al pubblico in modo intimo, diretto e coinvolgente. Nel cast anche una scatenata Swoosie Kurtz (Mike & Molly) e Cheyenne Jackson (American Horror Story).

Guarda il trailer di Call Me Kat

Cowboy Bebop

Dove vederla: Netflix, 2021

Uno degli anime giapponesi più amati di sempre prende vita in una serie live-action destinata a raccontare una delle avventure più incredibili e ad alta tensione dei prossimi mesi. Ambientata nel futuro, Cowboy Bebop vede un gruppo di cacciatori di taglie in fuga dal proprio passato seguire le tracce dei criminali più pericolosi del sistema solare. Come cowboy del Vecchio West, questi individui coraggiosi e molto capaci si spostano di pianeta in pianeta a bordo della loro astronave, il Bebop. John Cho (Sleepy Hollow) interpreta Spike Spiegel, un cowboy incredibilmente cool, con un sorriso che uccide, un'arguzia pungente e stile da vendere. L'amico Jet Black ha il volto di Mustafa Shakir (Luke Cage). Daniella Pineda (The Detour) è invece l'audace e imprevedibile Faye Valentine. Ad Alex Hassell è stato affidato invece il ruolo dell'antagonista, Vicious, il sicario più famoso dell'organizzazione criminale Red Dragon e un ex compagno di Spike, nei confronti del quale nutre ora un odio profondo.

Dexter

Dove vederla: Da definire

Il controverso finale di Dexter sta per essere riscritto in un revival di 10 episodi che riporta il vincitore del Golden Globe Michael C. Hall nei panni ora ancora più sporchi dell'ex tecnico della polizia scientifica di Miami e spietato giustiziere Dexter Morgan. Dopo averlo visto inscenare la propria morte, allontanarsi dai suoi pochi affetti e assumere una nuova identità, il revival tiene conto degli anni trascorsi (l'ultima volta in tv risale al 2013) per condurre la storia verso una direzione completamente nuova, fino a raggiungere una diversa conclusione che lo sceneggiatore Clyde Phillips ha definito "sorprendente ma inevitabile". Dexter sarà in nuovo posto, "da qualche parte dove non lo abbiamo mai visto prima", ha aggiunto. Torneranno volti familiari e il protagonista dovrà fare i conti con un nuovo, grosso avversario. Tuttavia, il peggior nemico di Dexter sarà ancora Dexter. "Avrà ancora quello che chiamiamo 'il Passeggero Oscuro' dentro di lui" e "sarà più radicato di quanto non sia mai stato".

Foundation

Dove vederla: Apple TV+, 2021

David S. Goyer (Batman v Superman: Dawn of Justice) porta in tv le storie e i personaggi della Trilogia della Fondazione di Isaac Asimov in una serie di fantascienza che ha tutti i numeri per essere il primo colossal televisivo di Apple TV+. Foundation esplora una realtà complessa in cui gli esseri umani sono sparsi tra i pianeti della galassia, tutti sotto il dominio dell'Impero Galattico. La storia si concentra su una banda di esiliati alle prese con la dura consapevolezza che l'unico modo per salvare l'Impero Galattico dalla distruzione è sfidarlo. Jared Harris (nominato all'Emmy per Chernobyl) interpreta il protagonista, Hari Seldon, un genio della matematica giunto alla conclusione che l'Impero crollerà entro poche centinaia di anni, aprendo un lunghissimo periodo di anarchia e barbarie. Lee Pace (Halt and Catch Fire) è invece Fratello Giorno, l'attuale Imperatore della Galassia. Tra i talenti coinvolti dietro le quinte della serie anche Josh Friedman, l'ideatore di Terminator: The Sarah Connor Chronicles e Snowpiercer, nonché sceneggiatore del prossimo Avatar.

Guarda il trailer di Foundation

Halo

Dove vederla: Da definire

Halo sarà una delle molte serie, la prima, che nei prossimi mesi e anni porteranno sullo schermo i ricchi e affascinanti mondi creati dall'industria dei videogame. Una storia squisitamente di fantascienza prodotta tra gli altri dal grande Steven Spielberg, Halo racconta il conflitto tra l'umanità e una minaccia aliena nota come Covenant nel lontano 26° secolo, intrecciando all'azione, all'avventura e a una visione del futuro riccamente immaginata le storie personali dei protagonisti. L'ex star di American Gods Pablo Schreiber indossa l'iconica armatura di Master Chief, il guerriero più avanzato della Terra. Lui è l'unica speranza di salvezza per una civiltà spinta sull'orlo della distruzione dai Covenant, un'inarrestabile alleanza di svariate razze aliene. Tra gli altri interpreti, Natascha McElhone (Californication) è stata scelta per il ruolo della Dott.ssa Catherine Halsey, la brillante e imperscrutabile creatrice dei super soldati Spartan, e di Cortana, la più avanzata intelligenza artificiale della storia umana (e, potenzialmente, la chiave per la sopravvivenza della razza).

Il Signore degli Anelli

Dove vederla: Prime Video, 2021

Dopo due saghe cinematografiche di grande successo, Il Signore degli Anelli, una delle storie fantasy più amate e celebrate di sempre, torna con nuove storie, concepite per il pubblico del piccolo schermo da John D. Payne e Patrick McKay (Star Trek: Beyond) con il prezioso supporto di Bryan Cogman, premiato con quattro Emmy per il suo lavoro dietro le quinte de Il Trono di Spade. Girata in Nuova Zelanda, negli stessi luoghi che un ventennio fa ospitarono le riprese dei film di Peter Jackson, la serie è ambientata nella Terra di Mezzo durante la cosiddetta Seconda Era, ovvero molto prima delle note avventure di Frodo e della Compagnia dell'Anello, un periodo lungo diverse migliaia di anni durante il quale furono forgiati gli anelli e il malvagio Signore Sauron salì al potere. Tra i tantissimi membri del cast, l'attrice di His Dark Materials Morfydd Clark interpreta una giovane Galadriel, l'elfo portato alla vita al cinema da Cate Blanchett.

Leonardo

Dove vederla: Rai 1, 2021

Reduce dalla fortunata esperienza de I Medici, Frank Spotnitz racconta insieme con Steve Thompson (Sherlock, Doctor Who) la storia di Leonardo da Vinci in una serie italiana dal respiro internazionale che celebra il genio del noto ingegnere, pittore e scienziato italiano e ne svela gli aspetti più nascosti. Con la star di Poldark Aidan Turner nel ruolo del protagonista, Leonardo racconta il mistero dell'uomo oltre il genio attraverso una storia inedita e originale, fatta di intrigo e passione, che scava a fondo in una personalità complessa ed enigmatica rivelandone la straordinaria modernità e la profondissima umanità. Accanto a Turner recitano Giancarlo Giannini (Catch-22) con il ruolo di Andrea del Verrocchio, il maestro di Leonardo; Matilda De Angelis (The Undoing) di Caterina da Cremona, la misteriosa musa e amica più cara del protagonista; Freddie Highmore (The Good Doctor) di Stefano Giraldi, giovane investigatore del Podestà incaricato di risolvere il mistero al centro della storia; e James D'Arcy (Homeland) di Ludovico Sforza detto il Moro.

Guarda il trailer di Leonardo

Mr. Mayor

Dove vederla: Da definire

La nuova comedy più attesa della stagione negli Stati Uniti, Mr. Mayor prende la leggenda della commedia Ted Danson (The Good Place, Becker, Cin cin) e gli affida il ruolo di un ricco uomo d'affari in pensione che corre per la carica di sindaco di Los Angeles per le ragioni sbagliate, ovvero dimostrare di non essere ancora finito. Una volta eletto, Neil deve capire cosa rappresenta, ottenere il rispetto del suo staff e del suo più grande detrattore (Holly Hunter) e connettersi con la figlia adolescente, il tutto mentre cerca di fare la cosa giusta per la sua comunità in una delle città più strane d'America. Dettaglio non trascurabile, la serie porta la firma di Tina Fey, l'ideatrice della pluripremiata 30 Rock, che l'ha ideata con il suo frequente collaboratore Robert Carlock.

Nine Perfect Strangers

Dove vederla: Da definire

David E. Kelley si riunisce con Nicole Kidman dopo il successo di pubblico e critica di Big Little Lies (e The Undoing) per potere sullo schermo un'altra storia di Liane Moriarty, con uno dei cast più stellati della stagione. La miniserie Nine Perfect Strangers ruota attorno a un elegante centro benessere dove nove stressati sconosciuti che abitano nella stessa città si ritrovano accomunati dall'obiettivo di rendere migliori le loro vite. A sorvegliarli durante questa sorta di ritiro spirituale di dieci giorni è la direttrice del resort, Masha (Kidman), una donna incaricata di rinvigorire le loro menti e i loro corpi stanchi. Ma dopo aver scritto alcune storie di grande successo, Masha sta facendo i conti con un cuore spezzato, quindi potrebbe non essere la persona più equilibrata alla quale chiedere aiuto. E infatti, nessuno di questi "perfetti" sconosciuti ha idea di cosa stia per colpirli. Accanto all'attrice premio Oscar recitano Melissa McCarthy, Luke Evans, Bobby Cannavale, Regina Hall, Michael Shannon e molti altri.

Tenebre e Ossa

Dove vederla: Netflix, Aprile

Le storie e i personaggi del Grishaverse, l'universo fantasy creato da Leigh Bardugo nei suoi romanzi di successo, primo dei quali Tenebre e Ossa, si animano in questo adattamento che coinvolge tra gli altri l'attore de Le cronache di Narnia Ben Barnes. In un mondo spaccato da un'enorme barriera di oscurità perpetua, dove creature innaturali si nutrono di carne umana, una giovane soldatessa scopre un potere che potrebbe finalmente unire il suo paese. Ma, mentre lotta per affinare le proprie abilità, forze pericolose complottano contro di lei. Malviventi, ladri, assassini e santi sono ora in guerra, e per sopravvivere ci vorrà più della magia. La particolarità della serie di Eric Heisserer (Bird Box) è la scelta di usare il racconto per linee temporali diverse per riunire le varie storie della Bardugo, sia quelle della trilogia Grisha sia quelle della successiva duologia Six of Crows, in un'unica opera, escogitando per l'occasione inediti punti di contatto.

Guarda il teaser trailer di Tenebre e Ossa

The Underground Railroad

Dove vederla: Prime Video, 2021

Basata sul romanzo di Colson Whitehead La ferrovia sotterranea, nel 2017 premiato con il Pulitzer, la massima onorificenza in campo letterario, la miniserie The Underground Railroad, scritta e diretta da Barry Jenkins, premio Oscar per Moonlight, racconta la sciagura della schiavitù attraverso una storia alternativa in cui la Ferrovia Sotterranea, in realtà una rete di abolizionisti, percorsi nascosti e case sicure che ha aiutato gli schiavi afroamericani a fuggire verso la libertà nella prima metà dell'Ottocento, è una vera ferrovia segreta fatta di binari e tunnel che si dirama nel sottosuolo. La storia si concentra su Cora (Thuso Mbedu), una giovane donna di colore costretta alla schiavitù in una piantagione di cotone nella Georgia, la quale si unisce al nuovo arrivato Caesar (Aaron Pierre, Krypton) e con lui corre un rischio terrificante nel tentativo di salire sul treno e riprendersi la libertà. Nel cast anche Lily Rabe (American Horror Story) e William Jackson Harper (The Good Place).

Guarda il trailer di The Underground Railroad

Walker

Dove vederla: Da definire

La serie di culto degli anni '90 Walker, Texas Ranger torna sugli schermi con un remake in chiave moderna che cede l'iconico ruolo interpretato da Chuck Norris all'altrettanto amato protagonista di Supernatural Jared Padalecki. Il suo Cordell Walker è descritto come un uomo con un proprio codice morale, un vedono e un padre che fa ritorno a Austin dopo aver trascorso gli ultimi due anni sotto copertura. Qui scopre subito che un lavoro ancora più duro lo attende a casa. Mentre cerca di riconnettersi con i due figli, di affrontare gli scontri con la sua famiglia e di trovare un terreno comune con la sua nuova partner (Lindsey Morgan, The 100), una delle prime donne nella storia dei Texas Rangers, Walker diventa sempre più sospettoso delle circostanze in cui sua moglie è venuta a mancare, e decide di indagare. In Walker recitano anche Keegan Allen (Pretty Little Liars) e Mitch Pileggi (X-Files) con i ruoli del fratello omosessuale e del padre duro e conservatore del protagonista.

Guarda il trailer di Walker

WandaVision

Dove vederla: Disney+, 15 gennaio

È una responsabilità enorme quella che WandaVision, prima serie Marvel di Disney+, si è ritrovata anche un po' per caso sulle spalle alla vigilia del suo debutto. Non solo perché eredita tutto quello che il franchise supereroistico ha fatto finora in tv, per condurlo verso una direzione nuova, anche per il compito di introdurre il Marvel Cinematic Universe alla sua attesissima Fase Quattro, fatta di altri film e altre serie (come The Falcon and the Winter Soldier e Loki, tanto per cominciare). Elizabeth Olsen e Paul Bettany riprendono i ruoli di Wanda Maximoff e Visione in un mondo post-Thanos di cui quest'ultimo è solo una delle tante perdite sofferte. Ma non per molto. Lo vediamo tornare tra i vivi, attraverso la mente di una Wanda che, distrutta dal dolore, crea una realtà parallela dalle atmosfere anni '50 in cui Visione è ancora accanto a lei e i due possono trascorrere felici le proprie giornate tra le rassicuranti mura di casa, senza pensare a nemici da sconfiggere e vite umane da salvare. Ma, di nuovo, non per molto. Alterare a proprio piacimento la percezione delle cose può essere deleterio per la salute mentale, e prima che possa rendersene conto, Wanda si trova costretta ad affrontare le conseguenze delle sue azioni.

Guarda il trailer di WandaVision

Queste erano le nuove Serie TV più attese del 2021 scelte da ComigSoon.it. Ovviamente, i prossimi mesi porteranno molte alte produzioni, che stiamo raccogliendo nel nostro elenco delle Serie TV del 2021. E mentre un nuovo anno inizia, un altro si chiude. Se siete curiosi di scoprire quali sono state le migliori Serie TV del 2020, vi rimandiamo al nostro speciale.