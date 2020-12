Walker: Jared Padalecki nel primo trailer della nuova serie tv!

News Serie TV

Il remake di Walker, Texas Ranger in tv su The CW a gennaio.

È un altro tipo di caccia quella che Jared Padalecki porterà avanti in Walker. Dopo quindici stagioni nell'appena conclusa Supernatural, l'ex Sam Winchester indosserà cappello e distintivo nel remake dell'iconica serie tv degli anni '90 Walker, Texas Ranger, prendendo il posto di Chuck Norris nei panni di Cordell Walker. In attesa dell'arrivo in tv, fissato negli Stati Uniti per il 21 gennaio, The CW ne ha diffuso il primo trailer.

La trama e il cast di Walker

Il nuovo Cordell Walker è descritto come un uomo con un proprio codice morale, un vedono e un padre che fa ritorno a Austin dopo aver trascorso gli ultimi due anni sotto copertura. Qui scopre subito che un lavoro ancora più duro lo attende a casa. Mentre cerca di riconnettersi con i due figli, di affrontare gli scontri con la sua famiglia e di trovare un terreno comune con la sua nuova partner (Lindsey Morgan, The 100), una delle prime donne nella storia dei Texas Rangers, Walker diventa sempre più sospettoso delle circostanze in cui sua moglie (Genevieve Padalecki, vista in FlashForward e sposata con Jared) è venuta a mancare, e decide di indagare.

Padalecki è affiancato anche da Keegan Allen (Pretty Little Liars) nel ruolo del fratello omosessuale di Walker, Liam; Mitch Pileggi (X-Files) del loro padre, Bonham, un uomo duro e conservatore; Coby Bell (The Gifted) di un altro Texas Ranger, Larry James, l'unico afroamericano; Odette Annable (Supergirl) di una vecchia amica di Walker e della sua defunta moglie; e Matt Barr (Valor) del suo migliore amico, Hoyt.