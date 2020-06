Foundation: La serie sci-fi di Apple TV+ si mostra in uno spettacolare teaser trailer

News Serie TV

Basata sulla Trilogia della Fondazione di Isaac Asimov, sarà disponibile in streaming nel 2021.

Apple TV+ ha diffuso il primo, spettacolare e cliccatissimo teaser trailer di Foundation, quello che viene considerato il primo colossal del servizio di video in streaming. Con tutte le ragioni. Basata sulla Trilogia della Fondazione di Isaac Asimov, la serie di fantascienza porta la firma del noto David S. Goyer (Batman v Superman: Dawn of Justice) e coinvolge tra gli altri gli attori Jared Harris (Chernobyl) e Lee Pace (Halt and Catch Fire).

Foundation: La trama e il cast della nuova serie tv

Disponibile in streaming nel 2021, Foundation esplora una realtà complessa in cui gli esseri umani sono sparsi tra i pianeti della galassia, tutti sotto il dominio dell'Impero Galattico. La storia si concentra su una banda di esiliati alle prese con la dura consapevolezza che l'unico modo per salvare l'Impero Galattico dalla distruzione è sfidarlo. Harris interpreterà il protagonista, Hari Seldon, un genio della matematica giunto alla conclusione che l'Impero crollerà entro poche centinaia di anni, aprendo un lunghissimo periodo di anarchia e barbarie. Pace è nel frattempo Fratello Giorno, l'attuale Imperatore della Galassia.

Nella serie recitano anche l'esordiente Lou Llobell, Leah Harvey (la miniserie Les Misérables), Laura Birn (The Innocents), Terrence Mann (Sense8) e Cassian Bilton.