Il trailer ufficiale di WandaVision, la nuova serie Marvel in arrivo su Disney+

La serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany sarà disponibile in streaming entro la fine dell'anno.

A quanto pare, la pandemia ha scombinato i piani di Disney+ per il lancio del proprio filone di serie Marvel. Come dimostra l'ultimo trailer ufficiale diffuso dal servizio di video in streaming, WandaVision sarà entro la fine del 2020 la serie che inaugurerà questa nuova fase della Casa delle Idee in tv, mentre il debutto di The Falcon and the Winter Soldier è stato rimandato, probabilmente al prossimo anno.

Tutto quello che sappiamo di WandaVision

Con Elizabeth Olsen nuovamente nei panni di Wanda Maximoff e Paul Bettany in quelli di Visione, WandaVision segue gli eventi di Avengers: Endgame e racconta una storia che si collega con quelli del prossimo Doctor Strange. Jac Schaeffer (Black Widow) ha creato una serie che fonde lo stile delle sitcom classiche con il Marvel Cinematic Universe, e il trailer ne è la sintesi perfetta, con i protagonisti alle prese con un'idilliaca e forse immaginaria vita familiare e terrificanti cose da supereroi fuori casa. Nel cast anche Kat Dennings (2 Broke Girls) e Randall Park (Fresh Off the Boat) con i ruoli già noti al pubblico Marvel di Darcy Lewis e dell'agente Jimmy Woo, mentre Kathryn Hahn (Transparent) e Teyonah Parris (Survivor's Remorse) interpretano una vicina ficcanaso e un'adulta Monica Rambeau.

Parlando della serie in una precedente occasione, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige aveva detto: "Abbiamo l'opportunità di mostrare di più di ciò che Wanda può fare, di più di ciò che rende Vision, Vision, e soprattutto rivelare un nome che non sono nemmeno sicuro di aver già sentito nell'MCU, ma che sarà un punto centrale nello show: che Wanda è Scarlet Witch... Giocheremo con questo, in modi assolutamente e completamente appassionanti, con ripercussioni per l'intero futuro della Fase 4 dell'MCU".