Leonardo: Il primo trailer della serie evento che racconta Leonardo da Vinci

La nuova serie tv con Aidan Turner nei panni del genio italiano in onda su Rai 1 nel 2021.

Uno degli eventi televisivi del 2021, Leonardo, la nuova serie tv di Frank Spotnitz (X-Files, I Medici) e Steve Thompson (Sherlock, Doctor Who) attesa su Rai 1 si mostra in uno splendido trailer insieme con il suo eccezionale cast internazionale guidato dalla star di Poldark Aidan Turner, interprete del geniale ingegnere, pittore e scienziato italiano Leonardo da Vinci.





Leonardo: L'uomo dietro la leggenda

La serie racconta il mistero dell'uomo oltre il genio attraverso una storia inedita e originale, fatta di intrigo e passione, che scava a fondo in una personalità complessa ed enigmatica rivelandone la straordinaria modernità e la profondissima umanità. Figlio illegittimo di un notaio, Leonardo vive un'infanzia solitaria nella cittadina rurale di Vinci, in Toscana, guidato da un profondo bisogno di ricerca e scoperta. Con instancabile curiosità, spazia tra arte, scienza e tecnologia, infondendo in ogni disciplina una profonda e coraggiosa umanità, liberandole dalle convenzioni del tempo, guidato da un intenso desiderio di svelare i segreti del mondo che lo circonda.

Accanto a Turner recitano Giancarlo Giannini (Catch-22) nel ruolo di Andrea del Verrocchio, il maestro di Leonardo; Matilda De Angelis (The Undoing, Tutto può succedere) di Caterina da Cremona, la misteriosa musa e amica più cara di Leonardo; Freddie Highmore (The Good Doctor, Bates Motel) di Stefano Giraldi, giovane investigatore del Podestà incaricato di risolvere il mistero al centro della storia; Carlos Cuevas (Merlì) di Salaì, apprendista e amico fidato di Leonardo; e James D'Arcy (Homeland) di Ludovico Sforza detto il Moro.

Diretti da Dan Percival (L'uomo nell’alto castello) e Alexis Sweet (Don Matteo), prodotti da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction e Big Light Productions in associazione con France Télévisions e RTVE, e co-prodotti e distribuiti da Sony Pictures Entertainment, gli otto episodi di Leonardo esplorano il mistero di uno dei personaggi più affascinanti ed enigmatici della storia, un uomo il cui genio e lavoro sono conosciuti in tutto il mondo a dispetto del suo vero carattere, ancora oggi un affascinante segreto. "È una sfida e un onore portare in scena la vita di uno dei personaggi più affascinanti mai vissuti", aveva dichiarato Spotnitz in una precedente occasione. "Leonardo sorprende costantemente e, a dispetto della sua fama, rimane un mistero anche oltre 500 anni dopo la sua morte. Abbiamo svelato piccoli dettagli talvolta poco notati della sua vita e li abbiamo uniti in un puzzle che punta a rivelare l'umanità dietro al genio".