Shadow and Bone: Un teaser trailer svela la data della serie Netflix

News Serie TV

Il drama si basa sui popolari romanzi fantasy di Leigh Bardugo.

Dopo The Witcher, Netflix vuole conquistare i fan del genere fantasy con Shadow and Bone, serie tv di Eric Heisserer (Bird Box) basata sulla popolare trilogia fantasy di Leigh Bardugo Grisha, nonché sulla successiva dilogia Six of Crows. Quasi due anni dopo l'annuncio di questo nuovo progetto, il servizio di video in streaming ha rilasciato il primo criptico teaser trailer che svela finalmente una data, seppur indicativa: aprile 2021. Per l'occasione, l'autrice dei libri e lo showrunner della serie hanno anche svelato nuove anticipazioni rispondendo alla domanda che i fan della saga si sono fatti insistentemente nei mesi scorsi: come verranno integrati tutti i libri nella trama?

La trama di Shadow and Bone

Ma partiamo con ordine. Sapevamo già che Shadow and Bone avrebbe incorporato i personaggi e le storie dei due franchise creati dalla Bardugo in un unico racconto ambientato nel Grishaverse. Secondo la descrizione ufficiale della serie, "in un mondo spaccato da un'enorme barriera di oscurità perpetua, dove creature innaturali si nutrono di carne umana, una giovane soldatessa scopre un potere che potrebbe finalmente unire il suo paese. Ma, mentre lotta per affinare le proprie abilità, forze pericolose complottano contro di lei. Malviventi, ladri, assassini e santi sono ora in guerra, e per sopravvivere ci vorrà più della magia". Ora, però, grazie alle nuove dichiarazioni degli addetti ai lavori, conosciamo nuovi dettagli.

Le nuove anticipazioni di Leigh Bardugo e Eric Heisserer

In una dichiarazione congiunta, Bardugo e Heisserer hanno confermato di aver adattato i libri di Grisha e Six of Crows in una stessa unica storia. Ma in che modo? I volumi, infatti, pur essendo ambientati nello stesso universo, raccontano storie che si svolgono su linee temporali diverse. Dal momento che, cronologicamente, Six of Crows è successivo a Shadow and Bone, il primo volume di Grisha, ciò che hanno fatto gli autori è stato inventare delle storie prequel che connettessero i personaggi chiave di Six of Crows - vale a dire Kaz, Inej e Jesper - con gli eventi che invece accadono in Shadow and Bone. Questa, secondo Bardugo e Heisserer, è stata la sfida creativa più difficile. L'operazione, comunque, è stata fatta sotto il vigile occhio dell'autrice dei libri che si è detta soddisfatta del risultato. "Heisserer ha preso due serie fantasy - con poteri e creature, orrori e crimini - e le ha plasmate in questo racconto coeso e incredibile. Mi sento molto fortunata ad aver consegnato a lui le chiavi di questa storia", ha fatto sapere Leigh Bardugo.

Le linee temporali in Shadow and Bone

Sicuramente il trucco escogitato per Shadow and Bone per mostrare in un'unica serie eventi che sono cronologicamente distanti non è nuovo. Proprio The Witcher, infatti, aveva dovuto fare lo stesso divindendo equamente il tempo sullo schermo di Geralt, Yennefer e Ciri che operavano in momenti diversi, per poi far ricongiungere le linee temporali solo alla fine della prima stagione. Ciò su cui punta Eric Heisserer in Shadow and Bone, tuttavia, è qualcosa di più. Lo showrunner vuole far interagire tra loro anche personaggi che invece nei libri non si sono mai incontrati. "Facciamo accadere incontri che non ci sono mai stati nei libri, perché sono impostati su linee temporali differenti. Ma nella serie succedono e credo siano tra i momenti più significativi", ha spiegato l'autore.

Il cast

In Shadow and Bone recitano Jessie Mei Li nei panni della soldatessa protagonista Alina Starkov, Ben Barnes (Westworld) nei panni del generale Kirigan, Freddy Carter (Pennyworth) in quelli di Kaz Brekker, Archie Renaux (Hanna) che interpreta Malyen Oretsev, Amita Suman (The Outpost) nel ruolo di Inej e Kit Young (Il giovane ispettore Morse) nei panni di Jesper Fahey.